Neues Online-Verzeichnis für Heilpraktiker im DACH-Raum gestartet: heilpraktikerverzeichnis.com

Neues Heilpraktiker-Verzeichnis für den DACH-Raum gestartet – kostenlose Profile, strukturierte Darstellung, werbefrei. Jetzt eintragen: heilpraktikerverzeichnis.com

Kostenlose Einträge, strukturierte Profile und eigene Fachartikel – eine neue Plattform schließt die Lücke zwischen qualifizierten Heilpraktikern und suchenden Patienten.

Dautphetal, Juni 2026 – Mit heilpraktikerverzeichnis.com ist ein neues Branchenverzeichnis speziell für Heilpraktiker im deutschsprachigen Raum an den Start gegangen. Die Plattform richtet sich an staatlich zugelassene Heilpraktiker, die sich mit einem aussagekräftigen Profil online präsentieren möchten – und an Patienten, die gezielt nach der passenden Praxis suchen. Der Basiseintrag ist für Heilpraktiker dauerhaft kostenlos.

Transparenz statt Branchenbuch

Wer heute einen Heilpraktiker sucht, stößt häufig auf Einträge, die kaum mehr zeigen als Name, Adresse und Telefonnummer. Welche Methoden jemand anwendet, wo die fachlichen Schwerpunkte liegen, welche Ausbildungen absolviert wurden – das bleibt in den meisten Verzeichnissen verborgen.

heilpraktikerverzeichnis.com setzt auf Profile mit echtem Inhalt: Heilpraktiker können Ausbildungen und Weiterbildungen hinterlegen, ihre Behandlungsmethoden beschreiben, Mitgliedschaften in Berufsverbänden angeben und sich über eigene Fachartikel inhaltlich positionieren. Für Patienten ist das Verzeichnis kostenlos und werbefrei nutzbar – mit Filtermöglichkeiten nach Standort, Fachgebiet und Behandlungsmethode.

Gegründet von einem Plattform-Erfahrenen

Hinter dem Verzeichnis steht Eberhard Kuhl, selbstständiger Unternehmensberater aus Dautphetal, Hessen. Seit Mitte 2025 betreibt Kuhl unter coachverzeichnis.com ein ähnliches Verzeichnis für den Coaching-Markt im DACH-Raum, das sich bei Google organisch etabliert hat und kontinuierlich wächst.

„Ich schaue auf diesen Markt von außen – als jemand, der sich fragt, wie Patienten und qualifizierte Therapeuten besser zusammenfinden können“, erklärt Kuhl. „Die Erfahrungen aus dem Aufbau von coachverzeichnis.com haben dieses Verzeichnis möglich gemacht. Das Modell funktioniert: strukturierte Profile, guter Content, organisches Wachstum.“

Kostenlos einsteigen, jetzt im Aufbau

Heilpraktiker können sich unter heilpraktikerverzeichnis.com/login/ direkt registrieren und ihren Eintrag selbst anlegen. Der Basiseintrag bleibt dauerhaft kostenlos. Kostenpflichtige Zusatzfunktionen sind im Erfolgsfall für einen späteren Zeitpunkt geplant – als optionales Upgrade, nicht als Pflicht.

Die Plattform befindet sich im Aufbau. Wer jetzt einsteigt, sichert sich frühzeitig eine gute Positionierung im Verzeichnis und kann die Entwicklung aktiv mitgestalten. Feedback und Kooperationsanfragen nimmt Eberhard Kuhl direkt entgegen.

Weitere Informationen:

* heilpraktikerverzeichnis.com – Das Verzeichnis für Heilpraktiker im DACH-Raum

* coachverzeichnis.com – Das Schwesterverzeichnis für den Coaching-Markt

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kuhl Consulting

Herr Eberhard Kuhl

Kirchstr. 22

35232 Dautphetal

Deutschland

fon ..: +49 160 8576941

web ..: https://kuhlconsulting.de

email : e.kuhl@kuhlconsulting.de

heilpraktikerverzeichnis.com ist ein unabhängiges Online-Verzeichnis für staatlich zugelassene Heilpraktiker im deutschsprachigen Raum. Die Plattform ermöglicht Heilpraktikern, sich mit strukturierten Profilen – inklusive Ausbildung, Methoden, Schwerpunkten und eigenen Fachartikeln – einer suchenden Zielgruppe zu präsentieren. Für Patienten ist die Suche kostenlos. Der Basiseintrag für Heilpraktiker ist dauerhaft kostenlos. Die Plattform wurde von Eberhard Kuhl gegründet, der seit Mitte 2025 mit coachverzeichnis.com ein ähnliches Verzeichnis für den Coaching-Markt betreibt. Beide Plattformen entstehen unter dem Dach von Kuhl Consulting, Dautphetal.

Pressekontakt:

heilpraktikerverzeichnis.com

Herr Eberhard Kuhl

Kirchstr. 22

35232 Dautphetal

fon ..: 01608576941

email : e.kuhl@kuhlconsulting.de

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