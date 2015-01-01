Computer Entsorgung in Chemnitz: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung nach DIN 66399

Unternehmen mit Homeoffice und verteilten Teams erhalten in Chemnitz mit ProCoReX Europe GmbH eine sichere Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung, inklusive zertifizierter Festplattenvernichtung.

Die zunehmende Verbreitung von Homeoffice und Remote Work stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen bei der sicheren Entsorgung von IT-Geräten aus verteilten Arbeitsumgebungen. ProCoReX Europe GmbH bietet in Chemnitz eine spezialisierte Computer Entsorgung, die perfekt auf die Bedürfnisse von remote agierenden Firmen zugeschnitten ist und zertifizierte Festplattenvernichtung beinhaltet. Unser Service deckt die sichere Abholung aller ausgedienten IT-Geräte ab, egal ob diese sich im Hauptbüro oder an verschiedenen Homeoffice-Standorten befinden. Dies beinhaltet PCs, Monitore, Drucker und eine große Anzahl von Notebooks. Bei der Notebook Entsorgung in Chemnitz legen wir besonderen Wert darauf, dass die darauf gespeicherten sensiblen Mitarbeiter- und Unternehmensdaten vollständig und sicher vernichtet werden. Unsere geschulten Teams sorgen für eine koordinierte und sichere Abholung und einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Anlagen. Die Kernkompetenz von ProCoReX Europe GmbH liegt in der zertifizierten Festplattenvernichtung. Diese wird streng nach den Vorgaben der DIN-Norm 66399 durchgeführt, die als anerkannter Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern gilt. Nach der erfolgreichen Datenvernichtung erhalten Sie ein detailliertes Zertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dient als offizieller Nachweis für Audits und die Dokumentation Ihrer Sorgfaltspflichten, auch bei der Rückführung von IT-Assets aus verteilten Arbeitsumgebungen. ProCoReX Europe GmbH fördert aktiv die Nachhaltigkeit bei der Computer Entsorgung in Chemnitz. Alle nicht datentragenden Materialien werden fachgerecht recycelt und so dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Unsere Expertise bei der Notebook Entsorgung in Chemnitz gewährleistet eine umfassende und verantwortungsvolle Lösung, die Unternehmen dabei hilft, ihre IT-Altgeräte aus dem Homeoffice sicher und nachhaltig zu entsorgen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/sachsen-chemnitz/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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