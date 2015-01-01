  • Computer und PC Entsorgung in Bielefeld: ProCoReX Europe GmbH – Datensicherheit und Umweltbewusstsein

    Die Computer und PC Entsorgung in Bielefeld mit ProCoReX Europe GmbH vereint zertifizierte Datenträgervernichtung mit transparenten, nachhaltigen Prozessen – für Sicherheit und Zukunft.

    Datensicherheit und nachhaltiges Wirtschaften sind heute Pflichtbestandteile jeder IT-Strategie. ProCoReX Europe GmbH steht in Bielefeld für eine Computer und PC Entsorgung, die diese Prinzipien kompromisslos in die Tat umsetzt. Kunden profitieren von zertifizierter Datenträgervernichtung und einem Service, der weit über Standardlösungen hinausgeht.
    Im Mittelpunkt stehen kundenindividuelle Beratung, verbindliche Terminabsprachen und die Durchführung aller Prozesse ausschließlich nach DIN 66399. Damit ist gewährleistet, dass die Datenträgervernichtung in Bielefeld jeder Kontrolle standhält und sich nahtlos in die rechtlichen Anforderungen moderner Unternehmen einfügt.
    ProCoReX Europe GmbH bietet nicht nur lückenlos dokumentierte und zertifizierte Computer und PC Entsorgung in Bielefeld, sondern sorgt auch für die fachgerechte Weiterverwertung und das Recycling aller verwertbaren Materialien. Schadstoffe werden ordnungsgemäß entsorgt, Wertstoffe fließen in den Produktionskreislauf zurück.
    Die transparente Kommunikation, die rechtssichere Dokumentation und die konsequente Einbindung nachhaltiger Lösungen machen ProCoReX Europe GmbH zum ersten Ansprechpartner für Unternehmen, die Datensicherheit und ökologisches Handeln in der Computer und PC Entsorgung in Bielefeld zielgerichtet kombinieren wollen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-bielefeld/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-bielefeld/
    email : info@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Computer- und PC Entsorgung in Bielefeld: ProCoReX Europe GmbH – Ihr Spezialist für zertifizierte Vernichtung
      Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die Computer- und PC Entsorgung in Bielefeld dank zertifizierter Datenträgervernichtung und Rundum-Transparenz....

    2. Computer- und PC Entsorgung in Hamburg: ProCoReX Europe GmbH garantiert Datensicherheit
      Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die Computer- und PC Entsorgung in Hamburg - inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung für vollumfänglichen Datenschutz und nachhaltige IT-Entsorgung....

    3. Computer- und PC Entsorgung in Krefeld: ProCoReX Europe GmbH bietet lückenlose Datensicherheit
      Die ProCoReX Europe GmbH garantiert eine revisionstaugliche Computer- und PC Entsorgung in Krefeld. Zertifizierte Datenträgervernichtung sorgt jederzeit für volle Kontrolle und Nachweissicherheit....

    4. Computer und PC Entsorgung in Berlin: ProCoReX Europe GmbH bietet sichere IT-Entsorgung
      ProCoReX Europe GmbH steht in Berlin für Computer und PC Entsorgung inklusive zertifizier-ter Datenträgervernichtung - rechtskonform, nachhaltig und maximal sicher für Unternehmen jeder Größe....

    5. Computer- und PC Entsorgung in Bremen: ProCoReX Europe GmbH – sichere Vernichtung und IT-Entsorgung
      ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen in Bremen eine zuverlässige Lösung für die gesetzeskonforme Entsorgung von IT-Altgeräten - inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung in Bremen und individ...

    6. Computer und PC Entsorgung in Hannover: ProCoReX Europe GmbH optimiert IT-Entsorgung durch die zertifizierung
      ProCoReX Europe GmbH: Effiziente Computer und PC Entsorgung in Hannover mit zertifizierter Datenträgervernichtung für maximale Sicherheit und nachhaltige Prozesse....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.