Computerschrott Entsorgung in Ingolstadt: ProCoReX vereinfacht sichere IT-Entsorgung mit Verantwortung

Richtige Computerschrott Entsorgung in Ingolstadt ist mit ProCoReX ab jetzt so sicher wie nachhaltig – Festplattenvernichtung inklusive.

Setzen Sie auf eine nachhaltige Computerschrott-Entsorgung in Ingolstadt mit ProCoReX Europe GmbH – für Ressourcenschutz, Datensicherheit und gesellschaftliche Verantwortung.

Der Schutz von Unternehmensdaten und Umwelt steht auch bei der Computerschrott Entsorgung in Ingolstadt im Fokus. ProCoReX geht bei der Computer Schrott Entsorgung in Ingolstadt keine Kompromisse ein: Jedes IT-Gerät wird zuverlässig abgeholt, sicher dokumentiert, sensible Datenträger werden direkt zertifiziert vernichtet. So kann sich jedes Unternehmen auf die Einhaltung der DSGVO und sämtlicher Compliance-Anforderungen verlassen.

Darüber hinaus recycelt ProCoReX alle geeigneten Komponenten und macht die Computerschrott Entsorgung in Ingolstadt zu einem Beitrag für nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Dank sozialer und ökologischer Initiativen fließt ein Teil der Auftragsmittel in Projekte vor Ort, sodass jede Computer Schrott Entsorgung in Ingolstadt gesellschaftlichen Mehrwert schafft.

Mit der ProCoReX GmbH an Ihrer Seite lösen Sie nicht nur Ihre Problematik der IT-Entsorgung, sondern tragen auch aktiv zur Erhaltung unserer Umwelt und zur Unterstützung bedürftiger Menschen weltweit bei. Lassen Sie uns gemeinsam einen Unterschied machen! Beauftragen Sie uns für Ihre IT-Entsorgung und gestalten Sie mit uns eine nachhaltige Zukunft.

ProCoReX steht für eine IT-Entsorgung, bei der Sicherheit, Umwelt und soziale Verantwortung fest miteinander verbunden sind – für Ingolstadt und die ganze Region.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

