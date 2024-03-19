  • Comwrap Reply erhält „Adobe CXO Emerging Partner Award“ für Westeuropa

    Auszeichnung von Adobe

    BildComwrap Reply, das auf Cloud-native Digital Experience Services spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, wurde mit dem „Adobe CXO Emerging Partner Western Europe Award“ geehrt. Die Auszeichnung ist Teil der Adobe Customer Experience Orchestration Partner Awards und würdigt Unternehmen, die maßgeblich zum Erfolg ihrer Kunden beitragen und das Adobe Geschäft durch innovative Lösungen weiterentwickeln.

    Die Anerkennung unterstreicht die Rolle von Comwrap Reply als strategischer Partner bei der Gestaltung moderner Digitalplattformen auf Basis der Adobe Experience Cloud. Diese Plattformen integrieren Inhalte, Daten und Customer Journeys in skalierbaren Architekturen und tragen dazu bei, die Effektivität von Marketing und Customer Experience gezielt zu steigern.

    Ausschlaggebend war insbesondere die Fähigkeit von Comwrap Reply, Unternehmen in drei zentralen Bereichen zu begleiten: bei der Weiterentwicklung der Content Supply Chain für eine effizientere Medienproduktion; bei der Umsetzung personalisierter Kundenerlebnisse durch Echtzeitdaten und Journey-Orchestrierung; sowie bei der Gestaltung von B2B Go-to-Market-Modellen, die Marketing, Vertrieb und Commerce integrieren und messbar steuern.

    Diese Kompetenzen zeigen sich in konkreten Projekten im Adobe Ökosystem: Für Costa Crociere hat Comwrap Reply die Weiterentwicklung des Omnichannel Digitalökosystems vorangetrieben – von der Website über die Bord-App bis zur Steuerung personalisierter Customer Journeys. Dabei kommen unter anderem Adobe Experience Manager, Adobe Journey Optimizer, Real-Time CDP und Customer Journey Analytics zum Einsatz, um konsistente und differenzierende Kundenerlebnisse zu schaffen.

    Beim Energieanbieter Pulsee Luce e Gas, einem auf Privatkunden ausgerichteten Unternehmen von Axpo Italia und Teil der internationalen Axpo Group, setzte Comwrap Reply eine neue Website und mobile App auf Basis von Adobe Experience Manager Cloud um. So entstand ein zugängliches, intuitives und leistungsfähiges digitales Ökosystem.

    Im Automotive-Sektor hat Comwrap Reply zudem den Launch einer Multi-Brand Plattform auf Basis von Adobe Experience Manager begleitet. Die Plattform ermöglicht es, mehrere Märkte in der EMEA-Region über eine mehrsprachige Benutzeroberfläche zu bedienen und gleichzeitig eine konsistente, kundenzentrierte Experience über verschiedene Marken hinweg sicherzustellen.

    Filippo Rizzante, CTO von Reply, kommentiert: „Die Auszeichnung bestätigt, wie erfolgreich Comwrap Reply technologisches Know-how mit strategischem Weitblick verbindet. Wir nutzen das Adobe Ökosystem, um Inhalte, Daten und Customer Journeys in echten Geschäftswert zu überführen. Gerade jetzt, wo KI und Personalisierung immer wichtiger werden, unterstützen wir unsere Kunden dabei, skalierbare, steuerbare und messbare digitale Plattformen aufzubauen.“

    Der Award steht im Kontext der langjährigen Zusammenarbeit mit Adobe, die zuletzt durch die erneute Bestätigung des Adobe Platinum Solution Partner Status von Comwrap Reply bekräftigt wurde. Gleichzeitig unterstreicht er die umfassende Erfahrung des Unternehmens in der Entwicklung von Digital Experience Lösungen auf Basis der Adobe Experience Cloud.

    Comwrap Reply
    Comwrap Reply ist spezialisiert auf die Einführung Cloud-nativer Digital Experience- und E-Commerce Plattformen auf Basis von Adobe Experience Cloud sowie Ibexa DXP. Comwrap Reply unterscheidet sich von Internetagenturen und IT-Beratungen durch eine „Cloud-Native Strategie“: Die standardnahe Integration in der Cloud führt zu kurzen Projektlaufzeiten und geringeren Gesamt-Projektkosten. Die Dienstleistungen von Comwrap Reply umfassen Beratung, Experience Design und Systemintegration. www.comwrap.com

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    Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

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