Reply Kreativagenturen treiben die europäische Neuausrichtung von Nissin voran

Kommunikationskampagne in Frankreich, Großbritannien und Deutschland

Nach einem internationalen Pitch hat Nissin seine neue europäische Kommunikationskampagne an Triplesense Reply und Threepipe Reply vergeben. Die Umsetzung des integrierten Projekts erfolgt durch ein dezidiertes Team, das Kreation, Projektmanagement und Mediastrategie in einer einheitlichen Vision vereint – und damit den Startschuss für eine neue Wachstumsphase der japanischen Kultmarke und Erfinderin der Instant-Nudeln markiert.

Triplesense Reply (Italien und Deutschland) verantwortet die neue Markenpositionierung mit dem Ziel, die Relevanz bei Gen Z und jungen Millennials zu stärken, und zeichnet darüber hinaus für kreative Exzellenz sowie das Projektmanagement verantwortlich. Threepipe Reply steuert die Kanalstrategie und sorgt für Konsistenz und Effektivität auf den internationalen Märkten.

Die Kampagne startet zunächst in Frankreich, Großbritannien und Deutschland und wird anschließend auf den polnischen Markt ausgeweitet. Im Fokus: Cup Noodles und Soba – mit einer weiterentwickelten Markenpositionierung für Gen Z und junge Millennials. Ziel ist es, Nissin in Europa deutlich stärker als authentische asiatische Instant-Noodle-Brand zu verankern und eine skalierbare Kommunikationsplattform für die kommenden Jahrzehnte aufzubauen.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine moderne, emotionale und kulturell relevante Neuinterpretation der Geschichte des Erfinders der Instant-Nudeln. Der Slogan „The Original, Original“ bringt diese Kernidee in einer klaren und zeitgemäßen Botschaft zum Ausdruck.

Was die drei Agenturen liefern:

o Strategie & Kampagnenarchitektur: klare Positionierung, Messaging und Marktlogik für mehrere europäische Märkte

o Creative Platform & Content-System: Social-/Digital-first Assets, die Authentizität, Japan-Heritage und den 3-Minuten-Genuss glaubwürdig verbinden

o Produktion & Shooting-Steuerung: Planung und Orchestrierung der Produktion inklusive Abstimmung aller Gewerke, Timings, Freigaben und Asset-Lieferstrecken (ohne selbst zu shooten)

o Media & Activation: kanal- und performance-orientierte Ausspielung mit skalierbaren Set-ups je nach Markt und Budget

o End-to-end Delivery: integriertes Projekt- und Produktionssetup, das schnelle Abstimmungen und effiziente Ausspielung ermöglicht

Herzstück der Kampagne ist der neue Hero-Spot: das visuelle Manifest einer Generation, das authentische Konsum-Momente aus dem Alltag zeigt – beim Lernen, Gaming oder in kurzen Pausen im Büro. Dynamische Bildwelten, starke Farben und ein modernes Storytelling vermitteln einen Lifestyle, in den sich die Marke organisch integriert. Auf diese Weise wird eine frische, unverwechselbare Bildsprache etabliert.

Die Videoproduktion entstand in Zusammenarbeit mit Lanterna Magica unter der Regie von Artic Bleu. Ausgespielt wird die Kampagne über ein integriertes Multichannel-Setup aus Video, Out-of-Home und Social Media.

Dieses erste Kapitel der Zusammenarbeit unterstreicht den Mehrwert eines ganzheitlichen Ansatzes, bei dem strategische, kreative und operative Kompetenzen nahtlos ineinandergreifen – und schafft so die Grundlage für eine nachhaltige Markenentwicklung auf europäischer Ebene.

CREDITS – TRIPLESENSE REPLY ITALIEN

Executive Creative Director: Francesco Milanesio

Creative Director: Chiara Fissore, Riccardo Albertazzi

Lead Project Manager: Linda Mazzucco

Lead Art Director: Andrea Gilardi

Art Director: Gianluca Pitti, Arianna Passaggio, Gaia Gagliardi

Copywriter: Luisa Zhou

Senior Strategist: Anna Negro

AI Specialist: Nicolò Fumero

CREDITS – TRIPLESENSE REPLY DEUTSCHLAND

Strategy: Philipp Klein

Project Lead: Melanie Barteck

Client Service Director: Susanne Krämer

Partner: Hagen Seidel

CREDITS – THREEPIPE REPLY UNITED KINGDOM

Strategy & Project Lead: Olly Kersey

Operation Leads: Nic Murray, Prabha Rai, Gabriella Earl

Partner: Hannah Crouch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

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