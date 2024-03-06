  • Reply Kreativagenturen treiben die europäische Neuausrichtung von Nissin voran

    Kommunikationskampagne in Frankreich, Großbritannien und Deutschland

    BildNach einem internationalen Pitch hat Nissin seine neue europäische Kommunikationskampagne an Triplesense Reply und Threepipe Reply vergeben. Die Umsetzung des integrierten Projekts erfolgt durch ein dezidiertes Team, das Kreation, Projektmanagement und Mediastrategie in einer einheitlichen Vision vereint – und damit den Startschuss für eine neue Wachstumsphase der japanischen Kultmarke und Erfinderin der Instant-Nudeln markiert.

    Triplesense Reply (Italien und Deutschland) verantwortet die neue Markenpositionierung mit dem Ziel, die Relevanz bei Gen Z und jungen Millennials zu stärken, und zeichnet darüber hinaus für kreative Exzellenz sowie das Projektmanagement verantwortlich. Threepipe Reply steuert die Kanalstrategie und sorgt für Konsistenz und Effektivität auf den internationalen Märkten.

    Die Kampagne startet zunächst in Frankreich, Großbritannien und Deutschland und wird anschließend auf den polnischen Markt ausgeweitet. Im Fokus: Cup Noodles und Soba – mit einer weiterentwickelten Markenpositionierung für Gen Z und junge Millennials. Ziel ist es, Nissin in Europa deutlich stärker als authentische asiatische Instant-Noodle-Brand zu verankern und eine skalierbare Kommunikationsplattform für die kommenden Jahrzehnte aufzubauen.

    Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine moderne, emotionale und kulturell relevante Neuinterpretation der Geschichte des Erfinders der Instant-Nudeln. Der Slogan „The Original, Original“ bringt diese Kernidee in einer klaren und zeitgemäßen Botschaft zum Ausdruck.

    Was die drei Agenturen liefern:
    o Strategie & Kampagnenarchitektur: klare Positionierung, Messaging und Marktlogik für mehrere europäische Märkte
    o Creative Platform & Content-System: Social-/Digital-first Assets, die Authentizität, Japan-Heritage und den 3-Minuten-Genuss glaubwürdig verbinden
    o Produktion & Shooting-Steuerung: Planung und Orchestrierung der Produktion inklusive Abstimmung aller Gewerke, Timings, Freigaben und Asset-Lieferstrecken (ohne selbst zu shooten)
    o Media & Activation: kanal- und performance-orientierte Ausspielung mit skalierbaren Set-ups je nach Markt und Budget
    o End-to-end Delivery: integriertes Projekt- und Produktionssetup, das schnelle Abstimmungen und effiziente Ausspielung ermöglicht

    Herzstück der Kampagne ist der neue Hero-Spot: das visuelle Manifest einer Generation, das authentische Konsum-Momente aus dem Alltag zeigt – beim Lernen, Gaming oder in kurzen Pausen im Büro. Dynamische Bildwelten, starke Farben und ein modernes Storytelling vermitteln einen Lifestyle, in den sich die Marke organisch integriert. Auf diese Weise wird eine frische, unverwechselbare Bildsprache etabliert.

    Die Videoproduktion entstand in Zusammenarbeit mit Lanterna Magica unter der Regie von Artic Bleu. Ausgespielt wird die Kampagne über ein integriertes Multichannel-Setup aus Video, Out-of-Home und Social Media.

    Dieses erste Kapitel der Zusammenarbeit unterstreicht den Mehrwert eines ganzheitlichen Ansatzes, bei dem strategische, kreative und operative Kompetenzen nahtlos ineinandergreifen – und schafft so die Grundlage für eine nachhaltige Markenentwicklung auf europäischer Ebene.

    CREDITS – TRIPLESENSE REPLY ITALIEN

    Executive Creative Director: Francesco Milanesio
    Creative Director: Chiara Fissore, Riccardo Albertazzi
    Lead Project Manager: Linda Mazzucco
    Lead Art Director: Andrea Gilardi
    Art Director: Gianluca Pitti, Arianna Passaggio, Gaia Gagliardi
    Copywriter: Luisa Zhou
    Senior Strategist: Anna Negro
    AI Specialist: Nicolò Fumero

    CREDITS – TRIPLESENSE REPLY DEUTSCHLAND

    Strategy: Philipp Klein
    Project Lead: Melanie Barteck
    Client Service Director: Susanne Krämer
    Partner: Hagen Seidel

    CREDITS – THREEPIPE REPLY UNITED KINGDOM

    Strategy & Project Lead: Olly Kersey
    Operation Leads: Nic Murray, Prabha Rai, Gabriella Earl
    Partner: Hannah Crouch

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    Frau Sandra Dennhardt
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