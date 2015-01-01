Reply als „Microsoft Frontier Partner“ für die Bereitstellung von Enterprise-KI ausgezeichnet

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Reply als „Microsoft Frontier Partner“ für die Bereitstellung von Enterprise-KI ausgezeichnet

Reply [EXM, STAR: REY] wurde im Rahmen des „Microsoft AI Cloud Partner Program“ offiziell als „Microsoft Frontier Partner“ anerkannt. Mit dem Erhalt des exklusiven „Frontier Partner“-Badge festigt Reply seine Position als führender Experte für die Implementierung zukunftsweisender KI-Lösungen in den Bereichen Cloud- & KI-Plattformen, AI Business Solutions und Security.

Das „Frontier Partner“ Badge wird ausschließlich an Partner vergeben, die fortschrittliche KI-Kompetenzen nachweisen und die anspruchsvollen Kriterien zum Zeitpunkt der Vergabe erfüllen. Diese Auszeichnung bestätigt die Fähigkeit von Reply, mit Microsoft-Technologien wie Microsoft Copilot, Microsoft AI und den KI-gestützten Funktionen von Dynamics 365 messbare Ergebnisse für Kunden zu erzielen.

Der Erfolg basiert auf einem Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen: Aim Reply, Business Elements Reply, Cluster Reply, Root16 Reply, Solidsoft Reply, Valorem Reply, WM Reply und Zest Reply bieten eine umfassende Kompetenz im Microsoft-Ökosystem. Gemeinsam begleiten sie Unternehmen dabei, KI-Lösungen auf Microsoft-Plattformen für reale Geschäftsszenarien zu konzipieren, zu implementieren und zu betreiben.

In dieser Zusammenarbeit befähigt Reply Unternehmen, KI-Lösungen so umzusetzen, dass sie sich nahtlos in bestehende Umgebungen integrieren und skalierbar betreiben lassen. Beispiele für aktuelle Erfolgsprojekte:

o BPM LLP – Skalierte Einführung von Microsoft 365 Copilot im Professional-Services-Umfeld:

Valorem Reply half BPM LLP, einem führenden US-Unternehmen für Wirtschaftsprüfung und Beratung, Microsoft 365 Copilot von einem 50-Nutzer-Pilotprojekt auf 1.300 Mitarbeitende auszuweiten. Gezielte Trainings, strukturiertes Change Enablement und eine sichere Daten-Governance mit Microsoft Purview förderten die breite Akzeptanz und steigerten die operative Effizienz.

o Danieli – Zentrale Plattform für generative KI:

In Zusammenarbeit mit Cluster Reply unterstützte Reply das Unternehmen Danieli dabei, die Einführung generativer KI durch einen zentralen „GenAI Hub“ auf Azure zu beschleunigen. Dieser standardisiert Entwicklung, Governance sowie Rollout, stellt Compliance sicher und verkürzt die Time-to-Market im gesamten Unternehmen.

o Riverty – KI-gestützter Kundenservice:

Cluster Reply entwickelte gemeinsam mit dem Fintech-Unternehmen Riverty eine Omnichannel-Plattform auf Basis von Microsoft Dynamics 365 und KI. Die Lösung bündelt Chat, E-Mail und Sprache, was die Effizienz und das Kundenerlebnis in mehreren europäischen Märkten optimiert.

Filippo Rizzante, CTO von Reply kommentiert: „Diese Auszeichnung unterstreicht unser langfristiges Engagement für praxistaugliche KI-Lösungen, die echten Mehrwert schaffen. Durch die Kombination von Branchenwissen, Engineering-Expertise und Microsoft-Technologien integrieren wir KI skalierbar und verantwortungsvoll in die Kernprozesse unserer Kunden.“

Dieser Meilenstein festigt die Position von Reply als vertrauenswürdiger Microsoft Partner für KI-Lösungen im Enterprise-Segment. Das Badge bestätigt: Reply kann Unternehmen in jeder Phase ihrer KI-Reise unterstützen: von der Strategie über den Proof-of-Concept bis hin zur unternehmensweiten Implementierung und Optimierung. Dank der validierten Expertise von Reply können Kunden KI-Lösungen effektiv in bestehende Plattformen, Workflows und Sicherheitsarchitekturen einbinden.

Mehr über die Projekte und Zertifizierungen von Reply rund um Microsoft-Technologien:

www.reply.com/de/reply-and-microsoft



Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

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Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

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