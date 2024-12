Condor informiert über die aktuellen Entwicklungen in Usbekistan

Calgary, Kanada, – 19. Dezember 2024: Condor Energies Inc. (Condor oder das Unternehmen, TSX: CDR, WKN: A3DPZ1), ein in Kanada ansässiges Energiewendeunternehmen, freut sich, ein Betriebsupdate für sein Projekt zur Produktionssteigerung von acht Gasfeldern in Usbekistan zu veröffentlichen.

Condor Energies macht weiterhin große Fortschritte in Usbekistan und erreichte im Dezember 2024 eine durchschnittliche Produktion von 11.354 boe/d, obwohl die Produktion aufgrund von Wartungsarbeiten an der nachgelagerten Infrastruktur in nicht vom Unternehmen betriebenen Anlagen einen Tag lang eingeschränkt war. Dies entspricht einer Steigerung von 13 % gegenüber der durchschnittlichen Produktion von 10.010 boe/d im dritten Quartal 2024. Das Unternehmen betreibt derzeit zwei Workover-Rigs und eine Wireline-Einheit und wird Anfang 2025 ein drittes Workover-Rig und eine zweite Wireline-Einheit mit fortschrittlichen Evaluierungswerkzeugen von einem in Nordamerika ansässigen Dienstleistungsunternehmen importieren. Das Unternehmen hat vor kurzem Bestellungen für Artikel mit langer Vorlaufzeit wie Rohre aufgegeben und mit der Inspektion potenzieller Bohranlagen für die vertikale und horizontale Bohrkampagne mit mehreren Bohrlöchern begonnen, die im zweiten Quartal 2025 beginnen soll. Der zweite Flowline-Wasserabscheider des Unternehmens ist auf dem Weg nach Usbekistan, wo die Installation voraussichtlich noch in diesem Monat beginnen wird. Drei weitere Abscheidereinheiten sind für die Installation im ersten Quartal 2025 bestellt worden.

Eine der Workover-Bohranlagen setzt die Perforation bisher nicht ausgeschöpfter und umgangener Nutzzonen in dicken Karbonatplattformen aus dem Jura fort, während die zweite Bohranlage nun auf flachere, aus der Kreidezeit stammende, gestapelte Rinnensande abzielt, die bisher auf den Feldern von Condor nicht erschlossen wurden. Ein sechs Meter langes Intervall aus der Kreidezeit wurde perforiert, und an der Oberfläche wurden Gasanzeichen beobachtet. Sobald der Fertigstellungsstrang gelaufen und der Produktionsbaum installiert ist, wird die Bohranlage vom Standort entfernt und das Bohrloch getestet. Die zweite Bohranlage wird zu einer nahegelegenen Kreidebohrung verlegt, um einen anderen Kanalsand anzupeilen.

Don Streu, Präsident und CEO von Condor, kommentierte: In knapp 10 Monaten haben wir einen 20 %igen jährlichen Produktionsrückgang umgekehrt und das Produktionsvolumen durch den Einsatz verschiedener kapitalschonender und bewährter westlicher Technologien erhöht. Wir sind weiterhin sehr zufrieden mit den ersten Ergebnissen unserer Workover- und Anlagenverbesserungsprogramme, die ohne Zwischenfälle mit Ausfallzeiten durchgeführt wurden.

Unsere kürzlich erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung in Höhe von 19,4 Mio. Dollar wird es uns ermöglichen, unsere Pläne für das Produktionswachstum im Jahr 2025 zu beschleunigen, indem wir kurzfristig Kapital für zusätzliche Workovers, neue Bohrungen, künstliche Hebung, Feldtrennung, seismische 3D-Wiederaufbereitung und Feldverdichtung bereitstellen. Die Kapitalerhöhung hat auch unsere institutionelle und private Aktionärsbasis vergrößert und unsere Bilanz gestärkt, da wir beträchtliche Wachstumschancen innerhalb des bestehenden Anlagenportfolios und in der benachbarten Region verfolgen. Die Produktionsprognose für 2025 wird in Kürze bekannt gegeben.

Condor Energies Inc. ist ein an der TSX notierter Entwickler im Energiesektor, der sich auf verschiedene Initiativen in Zentralasien und der Türkei konzentriert. Mit produzierenden Gasanlagen, einem laufenden Projekt zum Bau und Betrieb der ersten LNG-Anlage Zentralasiens und einem separaten Projekt zur Entwicklung und Produktion von Lithiumsole hat das Unternehmen eine starke Grundlage für Reserven-, Produktions- und Cashflow-Wachstum geschaffen, während es gleichzeitig bestrebt ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

