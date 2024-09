Connected – Ausstellung

Zwei Eröffnungen im Kunsthaus SPO – am 6. Oktober 2024 um 11 Uhr: Die Galerie Tobien präsentiert Malerei, Grafik und Handzeichnungen. Die Kunstsammlung SPO zeigt Druckgrafik regionaler Künstler.

Connected

Vernissage im Kunsthaus SPO

Unter dem Titel Connected eröffnet das Kunsthaus St. Peter-Ording gleich zwei Ausstellungen. Die Galeristin Marid Taubert präsentiert Malerei, Grafik und Bundstift-Zeichnungen von Künstler*innen der Galerie Tobien.

Georg Panskus, Kurator der Kunstsammlung der Gemeinde St. Peter-Ording, zeigt Druckgrafik regionaler Künstlerinnen und Künstler.

Beide Ausstellungsräume betrachten das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven und sorgen für eine spannende Interpretationen des Ausstellungsthemas.

Die Galerie Tobien widmet sich mit dieser Ausstellung umfassend dem Thema Verbundenheit. Leicht verlieren wir den Blick dafür, was uns miteinander und mit der Natur verbindet. Die ausgestellten Künstlerinnen und Künstlern Otto Beckmann, Falko Behrendt, Max Grimm, Diether Kressel, Manuel Knortz, Hans-Ruprecht Leiß, Levke Leiß, Hanna Petermann, Ulf Petermann und Wolfgang Werkmeister, sind aus ganz unterschiedlichen Gründen in diese Ausstellung eingebunden.

Künstlerinnen und Künstler zeigen uns mit ihren Werken, was für sie wichtig ist, sie helfen uns damit, neue Verbindungen zu unserer Umgebung aufzubauen. Sie öffnen uns die Augen für die Schönheit und Kraft der Natur, für humorvolle Situationen, verwegene Gedankenspiele und für die Wichtigkeit persönlicher und familiärer Verbindungen.

Ein Vater und seine Tochter – das ist eine einzigartige Verbindung, besonders wenn beide künstlerisch tätig sind. Für Levke Leiß und Hanna Petermann sind Besuche ihrer Väter Hans-Ruprecht Leiß und Ulf Petermann wichtige Ereignisse. Sie stärken nicht nur die jeweilige familiäre Bindung, sondern sie arbeiten während ihrer Aufenthalte in der Nordfriesischen Heimat auch Seite an Seite mit ihren Vätern in dessen Ateliers und sorgen für einen künstlerischen Austausch.

Auch bei den anderen Kunstschaffenden liegt eine regionale oder kollegiale Verbundenheit vor, oder sie teilen besonderen Vorliebe für bestimmte Themen und Techniken. So lädt diese Ausstellung die Besucher*innen ein, sich auf die Suche nach diesen besonderen Verbindungen zu begeben.

Die Kunstsammlung der Gemeinde St. Peter- Ording beschäftigt sich in dieser Ausstellung mit dem verbindenden Element der Druckgrafik. Mit Hilfe der Lithografie, der Radierung, dem Kupferstich, dem Holzschnitt und anderen druckgrafischen Techniken gelingt es Künstlerinnen und Künstlern ihre Werke zu vervielfältigen. Da eine Arbeit nun mehrfach verkauft werden kann, können die Preise so angepasst werden, dass viele Menschen sie sich leisten können. So können Kunstschaffende ihre Motive, Ideen und Botschaften vielen Menschen näherbringen.

Aus ihrem Bestand zeigt die Kunstsammlung Druckgrafik von Friedrich Karl Gotsch, Diether Kressel, Erhard Schiel, Prof. Gerd Uschkereit, Wolfgang Werkmeister und andere. Mit ihrer Sicht auf die Westküstenlandschaft, ihren Reiseeindrücken und ihren Fantasien erfreuen sie uns und regen zum Nachdenken an. Ihre Verbundenheit mit der Natur, der Landschaft und der Kultur rufen in uns Erinnerungen wach und vermitteln Ruhe und Kraft.

mehr Informationen unter: https://galerie-tobien.de/ausstellungen/connected/

Ausstellungsort:

Kunsthaus St. Peter-Ording

Wittendüner Geest 30

25826 St. Peter-Ording

Öffnungszeiten:

Mi – So, 13 – 17 Uhr

ab November: Mit – Sa, 13 – 17 Uhr

bitte beachten Sie die aktuellen Öffnungszeiten auf unserer Homepage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Galerie Tobien

Frau Marid Taubert

Neustadt 8-10

12813 Husum

Deutschland

fon ..: 04841-64800

web ..: https://galerie-tobien.de/ausstellungen/connected/

email : info@galerie-tobien.de

Die Galerie Tobien ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler e.V.. 1980 von Joachim Tobien gegründet trat 1990 seine Tochter, Marid Taubert, in das Unternehmen ein und übernahm 2010 die Geschäftsführung. 2018 eröffnete die Galerie Tobien in Sankt Peter-Ording eine zweite Galerie.

Im Kunsthaus St. Peter-Ording richtet die Galerie Tobien seitdem gemeinsam mit der Kunstsammlung SPO große Themenausstellungen mit regional und international tätigen Künstler*innen aus. Fernen werden unter dem Titel „Blickpunkt auf…“ über einen mehrwöchigen Zeitraum Künstlerinnen und Künstler der Galerie vorgestellt.

Pressekontakt:

Galerie Tobien GmbH

Frau Marid Taubert

Neustadt 8-10

25813 Husum

fon ..: 04841 – 64800

email : info@galerie-tobien.de

