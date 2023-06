Containerplanen

Eine Containerplane ist eine große Abdeckung, die über den Container gezogen wird, um ihn vor Wetterbedingungen wie Regen, Schnee und Sonne zu schützen und gleichzeitig um seine Werbung zu zeigen.

Containerplanen bestehen aus robusten Materialien wie PVC oder Polyester und sind in der Regel in der Größe und dem Design an den Container angepasst.

Containerplanen als Werbemittel

In Bezug auf Werbung kann die Containerplane jedoch auch mit einem bedruckten Design oder Logo versehen werden, um als Werbemittel zu dienen. Das macht auch Sinn, denn ein Container bietet eine große Fläche für Werbung und verfügt über eine hohe Sichtbarkeit.

Wenn Sie einen Container besitzen, sollten Sie unbedingt erwägen, eine Plane oder Hülle als Werbemittel zu nutzen. Wieso?

Vorteile der Verwendung von Containerplanen / Containerhussen als Werbemittel:

– Mobilität: Da Container leicht transportiert werden können, kann die Werbung überallhin mitgenommen werden. Unternehmen können damit auf Messen, Veranstaltungen oder an verschiedenen Standorten präsent sein.

– Flexibilität: Containerplanen / Containerhussen können leicht angepasst werden, um sich an die Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen. Sie können in Größe und Design geändert werden, um sicherzustellen, dass sie immer zur aktuellen Werbekampagne passen.

– Reichweite: Container sind auf Straßen, Bahngleisen und LKW-Routen leicht sichtbar, was eine große Reichweite für Ihre Werbung bietet. Passanten und Autofahrer können somit Ihre Werbung ganz einfach beim Vorbeifahren sehen.

– Langlebigkeit: Containerplanen / Containerhussen sind robust und langlebig, was bedeutet, dass sie lange halten und eine große Werbewirkung über längeren Zeitraum bieten.

– Kosteneffizienz: Im Vergleich zu anderen Werbemitteln sind Containerplanen / Containerhussen eine kosteneffiziente Option, die eine große Werbefläche bietet, ohne dass hohe Kosten anfallen.

Zusammenfassend bieten Containerplanen / Containerhussen viele Vorteile als Werbemittel.

Überlegen Sie sich, ob diese Form der Werbung für Ihr Unternehmen geeignet ist, und nutzen Sie sie, um Ihre Marke und Ihre Werbebotschaft zu verbreiten. Gerne sind wir Ihnen hierbei behilflich! Wir verfügen über eine eigene Grafikabteilung, die Ihre Wünsche und Ideen umsetzen kann. Unsere Produktion setzt das Ganze dann in die Tat um.

Containerplanen – Herstellung

Containerplanen werden aus robustem PVC-Material hergestellt. Der Prozess kann wie folgt beschrieben werden:

– Messen und Anpassen: Zunächst müssen die Abmessungen des Containers genau bestimmt werden, um eine perfekt passende Plane zu erstellen.

– Drucken: Sobald die richtigen Maße vorliegen, kann das gewünschte Design auf die Plane gedruckt werden. Es kann ein einfarbiges Design oder ein komplexes, vollfarbiges Design sein, abhängig von den Anforderungen des Kunden. Auch das Logo kann originalgetreu aufgedruckt werden.

– Konfektion: Nach dem Drucken werden die Containerplanen passend z.B. mit Klettband konfektioniert, um eine robuste und langlebige Plane zu schaffen.

– Überprüfung: Vor dem Versand wird die Plane sorgfältig überprüft, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht und keine Fehler aufweist.

– Versand / Montage: Die Plane wird schließlich an den Kunden geliefert. Dabei kann er wählen, ob er sie selbst über den Container ziehen oder sie von unserem Team montieren lassen möchte.

Wir bieten ein Rundumpaket in Sachen Werbung und garantieren eine Top-Qualität bei unseren Produkten. Fragen Sie uns einfach an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mendel Print Design

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 07522 97 37 0

web ..: http://www.deutscher-digitaldrucker.de

email : info@mendel-printdesign.de

