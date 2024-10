CONTEK IBC Service GmbH: Mit verbessertem Service in eine neue Ära nach dem Management-Buyout

_Ellrich, 14.10.2024 „_

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Management-Buyouts segelt die CONTEK IBC Service GmbH wieder unter eigener Flagge, unabhängig von der THIELMANN-Gruppe. Dieser strategische Schritt versetzt das Unternehmen in die Lage, einen noch persönlicheren und besseren Service für seine Kunden anzubieten. Die Übernahme stellt sicher, dass das Unternehmen wieder in den Händen eines hoch involvierten Teams von Gesellschaftern liegt, die im täglichen Geschäft und als direkte Ansprechpartner für Kunden agieren.

Umfassende Lösungen für den Flüssigkeitstransport

Was haben Farben, Parfums, Fruchtsäfte und Klebstoffe gemeinsam? Sie alle müssen sorgfältig gelagert und transportiert werden – eine Aufgabe, die spezielle Behälter erfordert. Von gefährlichen Chemikalien bis hin zu empfindlichen Flüssigkeiten stehen Sicherheit, Sauberkeit und Qualität im Fokus.

Seit fast drei Jahrzehnten ist die CONTEK IBC ein zuverlässiger Partner in Europa für den Transport und die Wartung von Flüssigkeitsbehältern, insbesondere für Gefahrgutcontainer. Mit Lösungen für Container von 500 bis 3.000 Litern stellt das Unternehmen sicher, dass diese robusten Metallcontainer höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards genügen.

Als einer von nur drei Dienstleistern in der EU bietet CONTEK IBC einen umfassenden Service – von der Reinigung und Wartung bis hin zu Reparaturen und der Ersatzteillogistik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maßgeschneiderte IoT-Tracking-Lösungen, die den Kunden volle Kontrolle über ihre Containerflotte ermöglichen.

Mehr Kundennähe durch Management-Buyout

Mit der Rückkehr in die Unabhängigkeit kann die CONTEK IBC ihren Service gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden zuschneiden. Da die Gesellschafter nun direkt in das Tagesgeschäft involviert sind, profitieren die Kunden von einem engeren und reaktionsschnelleren Service. In naher Zukunft sind Investitionen in den Standort Ellrich geplant, um die Betriebsabläufe weiter zu optimieren und das Serviceangebot zu erweitern.

„Bei CONTEK IBC sind wir voll und ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden fokussiert“, erklärt Eycke-Christian Dörre, Geschäftsführer der CONTEK IBC Service GmbH. „Mit diesem Buyout haben wir die Flexibilität, unseren Service weiter zu verbessern und unsere Expertise im Bereich Flüssigkeitstransportlösungen auszubauen.“

Sicherheit und Compliance im Fokus

Der Umgang mit Gefahrgut erfordert höchste Sicherheitsstandards, und CONTEK IBC ist Experte darin, diese einzuhalten. Von der Herstellung über die Reinigung bis hin zur Wartung und Reparatur versetzt CONTEK IBC seine Kunden in die Lage, Gefahrstoffe sicher und gesetzeskonform zu lagern und zu transportieren.

Das Unternehmen bietet Lösungen für Branchen wie die Automobil- und Pharmaindustrie sowie Spezialtanks für Chemikalien, Elektrolyte und Impfstoffe. Die Edelstahlbehälter der CONTEK IBC sind für ihre Langlebigkeit und Präzision bekannt.

Nachhaltigkeit und Langlebigkeit: Investitionen in die Zukunft

Durch die fachgerechte Pflege und Wartung können die Container von CONTEK IBC bis zu 40 Jahre genutzt werden. Diese Langlebigkeit ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen und fördert die Nachhaltigkeit, sodass sich die Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, während CONTEK IBC die Instandhaltung der Container übernimmt.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine branchenführende Reinigungsleistung, die eine silikonfreie und neutrale Sauberkeit garantiert. CONTEK IBC wartet Container aller Hersteller und verfügt über das notwendige Fachwissen und die passenden Ersatzteile.

Mit allen erforderlichen gesetzlichen Genehmigungen und Zertifizierungen ausgestattet, plant CONTEK IBC auch in den kommenden Monaten und Jahren weitere Investitionen in den Standort, um das Serviceangebot kontinuierlich zu erweitern.

Weitere Informationen finden Sie bald auf unserer neuen Website.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

_Eycke-Christian Dörre, Geschäftsführer_

_Telefon: +49 151 12244203_

_E-Mail: eycke.doerre@contek-ibc.com_

_Adresse: Harzstr. 12, 99755 Ellrich, Deutschland_

_Website: _www.contek-ibc.com

Über CONTEK IBC Service GmbH

Seit fast 30 Jahren ist die CONTEK IBC Service GmbH führend im Bereich der Lagerung und des Transports von Flüssigkeiten und bietet umfassende Lösungen für die Reinigung, Wartung und Reparatur von Industriebehältern an. Nach einem Management-Buyout ist das Unternehmen nun wieder in der Lage, seinen Kunden noch besseren Service zu bieten und weiterhin höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards in der Branche zu erfüllen.

