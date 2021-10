Cooltours – Ein unterhaltsamer Reiseroman über Selbstoptimierung und Online-Dating

Wolfram Morgenroths Protagonist sucht in „Cooltours“ nach Liebe – und sich selbst.

Der Protagonist des Romans „Cooltours“ ist gebildet, sportlich, noch keine 40 und muss sich eingestehen: Die Dinge haben begonnen, übel zu laufen – und zwar nicht erst seit gestern. Mit „Cool Tours“ bucht Selbstoptimierer Felix einen Low Budget-Urlaub auf Korsika. Er ist auf einer ziemlich diffusen Suche – aber das systematisch. Damit stellt er sich den Herausforderungen der modernen Zeit: Internet-Dating, Stressjob, Hobbysportkarriere und trotzdem noch gekonnt abchillen. Der Urlaub beginnt mit einer Busreise, die angenehmer hätte verlaufen können, doch das kann im Lauf der Reise nur noch besser werden. Oder etwa nicht?

Es geht in dem amüsanten Roman „Cooltours“ von Wolfram Morgenroth um die coolen und uncoolen Irrungen eines modernen Mannes. Der Roman ist jedoch nicht nur lustig, sondern streift auch Themen wie Selbstfindung, Selbstverwirklichung und die Herausforderungen des Online-Dating. Eine humorvolle und interessante Lektüre – nicht nur für Singles!

Der Autor Wolfram Morgenroth wurde im Jahr 1964 geboren und wuchs zusammen mit zwei Geschwistern im Saarland, in Spanien und Chile auf. Nach einem politikwissenschaftlichen Studium in Deutschland arbeitet er in der Entwicklungspolitik, phasenweise wieder in Lateinamerika. Lesen und schreiben waren und sind sein Hobby und sein Beruf.

„Cooltours“ von Wolfram Morgenroth ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30841-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

