Coppenrath & Wiese wechselt zu Bayards GDSN-Plattform Byrd

Coppenrath & Wiese wird sein GDSN-Datenmanagement auf Bayards Plattform Byrd umziehen. Ab 2023 erhält der Handel in Deutschland und Benelux seinen Product Content durch den Stammdatenpool b-synced.

„Deutlich bessere Benutzeroberfläche“ – Attraktives Lizenzmodell – Richtiger Partner für zukünftige Anbindung von Inhouse-Systemen

Mettingen, Köln, 02. Dezember 2022

Coppenrath & Wiese wird sein GDSN-Datenmanagement zum Jahreswechsel auf Bayards Plattform Byrd umziehen. Der Handel erhält seinen Product Content dann durch den in Byrd integrierten Stammdatenpool b-synced. Mit Beginn 2023 will Coppenrath & Wiese den Handel in den deutschsprachigen sowie in den Benelux-Ländern einheitlich über Byrd mit seinem Product Content versorgen.

Dank der neuen Benutzeroberfläche kann Coppenrath & Wiese die Genauigkeit der Datenbank maßgeblich erhöhen. „Das User Interface von Byrd hilft uns, das Risiko von Datenfehlern weiter zu senken“, sagt Benjamin Voß, Abteilungsleiter Orga der Conditorei Coppenrath & Wiese. Die Fehleranfälligkeit ließe sich durch die intuitive Benutzerführung von Byrd erheblich reduzieren.

Für den häufig mehrstufigen Lebensmittel-Handel bietet das umfangreiche Angebot an Templates in Byrd, die den Export von Produktdaten in Excel erleichtern, erheblichen Zusatznutzen. Denn trotz GDSN verzichten noch immer nicht alle Unternehmen auf die Anforderung von Artikelpässen.

Die Spezialisten von Bayard punkteten bei Coppenrath & Wiese neben der kompetenten Beratung zusätzlich durch ihr Lizenzmodell. Beim bisherigen Anbieter wurden die Lizenzkosten am weltweiten Umsatz von Coppenrath & Wiese gemessen, obgleich der Datenpool nur für DACH und Benelux eingesetzt wird. Bayard richtet die Lizenzkosten dagegen primär nach der Anzahl der tatsächlich eingepflegten Artikel und bildet den Nutzungsumfang damit realistischer ab.

Ausdrücklich lobt Benjamin Voß das Team von Bayard: „Die Berater sind sehr kompetent und gleichzeitig unkompliziert. Wir haben sie als echte Problemlöser kennengelernt.“ Die Migration der Bestandsdaten inklusive des Digital Contents übernimmt das Team von Bayard für Coppenrath & Wiese. Im Zuge dessen will sich das Unternehmen von Altlasten trennen: „Wir nehmen nur die Artikeldaten mit ins neue System, die auch aktuell sind“.

Die Entscheidung für die Plattform von Bayard für das GDSN-Datenmanagement stellt auch schon die Weichen für eine weitere Zusammenarbeit. Im nächsten Schritt ist die Datenübernahme aus dem ERP System und dem von der Produktentwicklung eingesetzten PDM-System geplant.

Nach der Radeberger Gruppe ist Coppenrath & Wiese das zweite Unternehmen der Oetker-Gruppe, das seinen GDSN-Content auf Technologie und Datenpool von Bayard umzieht. Die Oetker-Gruppe ist dem aktuellen Ranking der _Lebensmittel Zeitung_ zufolge der größte Lieferant des deutschen Lebensmittel-Einzelhandels.

Bayard

Bayard unterstützt Unternehmen aus Handel, Industrie und Gesundheitswesen mit Data Syndication Services, die Grundlage für digital Commerce zu schaffen. Mit langjähriger Erfahrung in der Product Content Management-Beratung, umfassender Kompetenz in der Implementierung von PIM-Lösungen wie Syndigo, Stibo und Informatica und der eigenen Plattform Byrd sind die Experten von Bayard die richtigen Partner des europäischen Einzelhandels, der Konsumgüterindustrie und des Gesundheitswesens für die digitale Transformation.

Einzelhandelsunternehmen wie die Schwarz Gruppe, Migros und Colruyt, Konsumgüterhersteller wie Danone, die Radeberger-Gruppe und Cosnova, Gesundheitsprodukte-Anbieter wie Pajunk, Vygon und Medika sowie Einkaufsgemeinschaften im Gesundheitswesen wie Prospitalia, P.E.G. und EKKplus haben mit Hilfe von Bayards Services ihre Datenqualität sowie die Effizienz bei der Beschaffung, Aggregation und Syndication von Product Content signifikant verbessert.

Mit Byrd bietet Bayard eine intelligente Product Content Life Cycle Management Plattform mit branchenspezifischen Lösungspaketen, die ohne Anpassungs- oder Implementierungsaufwand sofort eingesetzt werden können. Byrd enthält nicht nur maßgeschneiderte Module für das Product Information Management (PIM), Product Content Syndication, Product Content Aggregation und KI-basierte Produktklassifizierung, sondern auch den etablierten GS1-zertifizierten GDSN-Datenpool b-synced.

https:/bayard.gmbh

https://byrd.io/

Coppenrath & Wiese

Die Conditorei Coppenrath & Wiese schreibt seit über 40 Jahren eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Als drittgrößter Hersteller von Tiefkühlkost in Deutschland verbindet das mittelständische Unternehmen für seine Torten, Kuchen und Brötchen klassische Backtraditionen und das Know-how des Conditorenhandwerks mit modernsten Herstellungsmethoden. Das Credo: „Wir bieten die beste Alternative zum Selberbacken.“ Produziert wird ganz bewusst ausschließlich in Deutschland Standort Mettingen, nahe Osnabrück.

https://www.coppenrath-wiese.de

