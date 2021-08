Brandt Backwaren wechselt zum GDSN-Datenpool b-synced

Backwaren-Hersteller setzt auf Expertise und Technologie der Bayard Consulting Group – Einfaches Bilddaten-Handling dank Integration der BrandMediaCloud von BrandLogistics.NET

Die Brandt Backwaren Vertriebs GmbH hat sich entschieden, ihren Product Content dem Handel zukünftig über b-synced bereitzustellen. Der Wechsel soll sehr zeitnah umgesetzt werden. b-synced ist der GDSN-Stammdaten-Pool der Bayard Consulting Group. Das Global Data Synchronisation Network (GDSN) ermöglicht es Hersteller-Unternehmen, ihre Produktstammdaten an einer Stelle für alle ihre Handelspartner zu pflegen und an diese zu veröffentlichen.

Neben dem attraktiven Lizenzmodellen für b-synced spielte die hohe Qualität der Beratung des auf das Product Content Management spezialisierten Team vom Bayard Consulting eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung von Brandt für den Wechsel. Die Möglichkeit, in Excel gepflegte Stammdaten einfach in b-synced zu laden, hat Brandt überzeugt.

„Die Möglichkeit die Stammdaten über ein Excel-Sheet zu pflegen und direkt hochzuladen, verkürzt und optimiert unsere internen Prozesse. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie der persönliche Kontakt haben uns dann final überzeugt“, sagt Sabrina Hoffmann, Koordinatorin Vertriebsinnendienst, Brandt Backwaren Vertriebs GmbH.

Einen Vorteil stellt für Brandt auch die Partnerschaft der BrandLogistics.NET mit der Bayard Consulting Group dar. Der Backwaren-Hersteller nutzt bereits die BrandMediaCloud der BrandLogistics.NET, um deutsche Handelsgruppen mit den Abbildungen seiner Produkte sowie derer Etiketten zu versorgen. Nach dem Umzug auf b-synced werden die GDSN Bildlink Informationen der BrandMediaCloud augenblicklich wieder für seine Handelspartner abrufbar sein.

Die Verantwortlichen bei Brandt hatten sich zuvor beim Fruchtsafthersteller Amecke über dessen Erfahrungen mit dem Umzug zu b-synced informiert. Amecke war Anfang dieses Jahres zu b-synced gewechselt – und damit ausgesprochen zufrieden

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bayard Consulting GmbH

Frau Caroline Arens

Agrippinawerft 30

50687 Köln

Deutschland

fon ..: +49 221 7161850

web ..: https://bayard-consulting.com/

email : caroline.arens@bayard-consulting.com

Bayard Consulting Group

Die Berater der Bayard Consulting Group sind die unabhängigen Experten für Product Information

Management (PIM), Master Data Management (MDM) und das Global Data Synchronisation

Network (GDSN) in Handel, Industrie und Gesundheitswesen. Strategie, Organisation, Prozesse, IT,

digitale Transformation – die Experten von Bayard Consulting verbessern die Geschäftsergebnisse

ihrer Kunden nachhaltig und spürbar. Mit ihrer Expertise beraten die Spezialisten Entscheider in

allen Unternehmensfunktionen und Geschäftsprozessen entlang der Wertschöpfungskette. Die

Kombination aus anerkannter Beratung, Umsetzung und Entwicklung sichert ihren Kunden

optimale Ergebnisse.

https://www.bayard-consulting.com

Brandt Gruppe

Das Gesamtunternehmen Brandt mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Hagen produziert

heute Zwieback, Schokolade, Snacks und Knäcke an den vier deutschen Standorten Ohrdruf,

Landshut, Rhede und Burg. Zur Brandt Gruppe zählen neben den spartenorientierten

Vertriebsgesellschaften für Schokolade und Backwaren die traditionsreiche Burger Knäcke GmbH

+ Co. KG in Burg (Sachsen-Anhalt), Schoko-Dragee in Rhede und die Carl Brandt Inc. in den USA

(Fairfield, Nähe New York). Brandt beschäftigt in Deutschland insgesamt 880 Mitarbeiter,

darunter 37 Auszubildende.

https://www.brandt-gruppe.de



Pressekontakt:

Fourspot

Herr Björn Weber

Niddastr. 64

60329 Frankfurt

fon ..: 06915615405

email : bjoern.weber@fourspot.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Goldplay Mining stößt Übernahme hochgradiger Gold- und Kupferprojekte an! Explosionsschutz mit System