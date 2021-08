Explosionsschutz mit System

Mit der Ex-Cube launcht TEKA eine Produktinnovation für mehr Sicherheit im Umgang mit explosiven Materialien.

„Mit dieser kompakten Sonderanlage schließen wir definitiv eine Lücke im Sortiment.“ (Simon Telöken, TEKA-Geschäftsführer)

In der Metall verarbeitenden Industrie steigen die Anforderungen immens. Insbesondere beim Umgang mit explosionsgefährdeten Medien stehen die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der Beschäftigten für Unternehmen dieser Branche an erster Stelle. Mit der Ex-Cube-Reihe schließt TEKA, international tätiger Hersteller von Filter- und Absauganlagen, hier aktuell eine Lücke im Sortiment. So ist die Ex-Cube als hocheffiziente Filteranlage speziell geeignet, um explosive Medien im Verarbeitungsprozess sicher und wirksam abzuscheiden. Die Produktneuheit wurde entwickelt, um Rauche und Stäube abzusaugen und zu filtern, die bei Laser-, Plasma- und Autogenschneidprozessen sowie vielen weiteren Prozessen entstehen. Alle explosionsfähigen Stäube der Explosionsschutzklasse St 1 können sicher abgeschieden werden. Zum Beispiel dort, wo Aluminium geschnitten wird, empfiehlt sich der Einsatz der Ex-Cube.

Die jüngste Produktinnovation wird nach einem Jahr Entwicklungszeit aktuell international in den Markt eingeführt – mit großer Resonanz. Während viele Anbieter Explosionsschutz an Filteranlagen über einzelne Explosionsschutz-Komponenten bieten, hat TEKA mit seiner jüngsten Produktinnovation eine komplett neue und W3 zertifizierte Anlage auf Basis der Bestseller-Baureihe Filtercube entwickelt.

„Der Impuls für diese Innovation kam durch zunehmende Nachfragen aus der Praxis, die an uns herangetragen wurden“, so Telöken weiter. Nach nur einem Jahr Entwicklungszeit konnte die EX-Cube Reihe marktreif geliefert und in Betrieb genommen werden.

Vor allem die kompakte Aufstellfläche des Basis-Modells mit 800 mm x 800 mm ist ein zentraler Anlagenvorteil, durch den sich viele Anwendungsfelder erschließen lassen. TEKA empfiehlt die Anlage zur Explosionsdruckentlastung im Außenbereich aufzustellen. Eine Aufstellung im Innenbereich ist unter gewissen gebäudetechnischen Voraussetzungen möglich. Im Innenbereich aufgestellt überzeugt die Ex-Cube zudem durch ihren geringen Schalldruckpegel (ca. 73dBA).

Und so funktioniert die Ex-Cube:

Bei der hocheffizienten 7,5 kW-Filteranlage werden die explosiven Medien (alveolengängige Partikel < 0,4 µm) beim Brenn-, Plasma- oder Laserschneidprozessen mit den speziell entwickelten SinTexx Plus-Filterpatronen nahezu bis 100 % abgeschieden. Die Filterpatronen werden durch Druckluft in den erforderlichen Intervallen verschmutzungsabhängig automatisch oder wahlweise auch manuell gereinigt und lösen die Partikel von der Filteroberfläche. Herzstück der Anlage ist die von TEKA entwickelte Ventilatoreinheit, die sich durch ihre robuste Bauweise auszeichnet und durch den Direktantrieb wartungsarm ist. Zudem erhöht der Einsatz von Markenmotoren die Betriebssicherheit des Systems und unterstreicht deren hohe Wertigkeit. Die Ex-Cube ist für den wartungsfreien Dauereinsatz gemacht. Die Filtereinheiten zeichnen sich generell durch ihre Anwenderfreundlichkeit aus. Ein Filterwechsel ist durch die Spannbügelbefestigung sowie den leichten Zugang spielend leicht und schnell durchzuführen. Die Entnahme des Staubsammelbehälters ist ohne Werkzeug möglich. „Auch, wenn explosionsgefährdete Anwendungen Sonderanwendungen sind. Wir bedienen hier eine wachsende Nachfrage im Nischenmarkt“, erklärt TEKA-Geschäftsführer Simon Telöken.

Die TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH ist seit mehr als 25 Jahren einer der europaweit führenden Hersteller von Absaug- und Filteranlagen für Industrie, Handel, Handwerk und Labore. Als zuverlässiger Partner und Experte für saubere Luft am Arbeitsplatz beliefert TEKA international mittelständische Unternehmen und Konzerne aus der metallverarbeitenden Industrie, der Elektroindustrie und der Labortechnik. TEKA-Anlagen sorgen für gesunde Raumluft und somit einen umfassenden Gesundheitsschutz bei Mitarbeitern und tragen zum Umweltschutz bei. Die Produktpalette umfasst seriell mobile und stationäre Anlagen, Sonderausführungen sowie komplexe Systemlösungen für die Schneidindustrie und die VAC-Serie für die leistungsstarke brennerintegrierte Absaugung. Das Produktportfolio wird ergänzt durch Schneid-, Schweiß- und Brennschneidtische sowie Sicht- und Schallschutz. Die VIROLINE-Serie bietet effektiven Schutz vor Viren, Bakterien und Pilzen und senkt die Aerosolkonzentration der Raumluft. Rund 150 Mitarbeiter arbeiten in Entwicklung, Fertigung und Vertrieb Hand in Hand, um international mit intensiven Beratungs-, Service- und Montageleistungen maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Nahezu alle TEKA-Produkte erfüllen die sicherheitstechnischen Anforderungen für die höchste Schweißrauchabscheideklasse und sind nach DIN EN ISO 15012-1 mit dem „W3“-Qualitätszertifikat ausgezeichnet. TEKA ist erfolgreicher Vorreiter auf dem Gebiet Industrie 4.0, wie das Unternehmen mit der Airtracker-Familie für die digitale Raumluftüberwachung und SmartFit-Boxen zur Anlagenvernetzung beweist. Durch die aktive Mitarbeit im Verband „Industry Business Network 4.0“ (IBN 4.0) engagiert sich TEKA für die Entwicklung von Anlagenstandards.



