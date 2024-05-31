Coppernico Metals schließt LIFE-Finanzierung in Höhe von 5,5 Millionen $ ab

Vancouver, Kanada – 26. Juni 2026 / IRW-Press / Coppernico Metals Inc. (TSX: COPR, OTCQB: CPPMF, FWB: 9I3) (Coppernico oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der zuvor angekündigten, aufgestockten Privatplatzierung (das Angebot) des Unternehmens im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (LIFE) bekannt zu geben. Das Unternehmen gab 15.714.286 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,35 C$ pro Einheit aus und nahm damit einen Bruttoerlös von 5.500.000 C$ ein.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Aktie) und einem Aktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 26. Juni 2028 zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,50 C$. Die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot ist in dem geänderten und neu gefassten LIFE-Angebotsdokument des Unternehmens beschrieben, das unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca abrufbar ist.

Ivan Bebek, Chair und CEO von Coppernico, kommentierte: Wir bedanken uns für die starke Unterstützung sowohl seitens der bestehenden Aktionäre als auch seitens der neuen Investoren, die sich an der überzeichneten Finanzierungsrunde beteiligt haben. Die Finanzierung kommt zum richtigen Zeitpunkt, da derzeit mehrere wichtige kurzfristige Meilensteine angestrebt werden, die im Zusammenhang mit dem Abschluss wichtiger Genehmigungsverfahren und anderer Initiativen für unsere nächste Wachstumsphase stehen und dem Unternehmen eine spannende zweite Jahreshälfte 2026 bescheren werden.

In Verbindung mit dem Abschluss des Angebots zahlte das Unternehmen Barvermittlungsprovisionen in Höhe von 282.012 C$ und gab 805.747 Vermittler-Warrants (die Vergütungs-Warrants) an berechtigte kanadische Registranten aus, darunter die Firma 3L Capital Inc., die im Zusammenhang mit dem Angebot als primärer Finanzberater des Unternehmens fungierte. Jeder Vergütungswarrant kann zu den gleichen Bedingungen wie die oben genannten Warrants ausgeübt werden.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keiner Haltefrist. Die Toronto Stock Exchange (TSX) hat die Notierung der Einheitsaktien sowie aller Aktien, die bei Ausübung der Warrants ausgegeben werden können, unter Vorbehalt genehmigt. Die endgültige Genehmigung der TSX wird nach Einreichung der üblichen Abschlussunterlagen durch das Unternehmen erwartet. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne eine Registrierung in den USA oder eine entsprechende Befreiung von den US-Registrierungsanforderungen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an bzw. auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden.

IN NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ivan Bebek

Chair & CEO

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Über Coppernico

Coppernico ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Wertschöpfung für Aktionäre und Interessengruppen durch sorgfältige Projektbewertung und Exploration konzentriert, mit dem Ziel, großflächige, hochgradige Kupfer-Gold-Lagerstätten auf dem amerikanischen Kontinent zu entdecken. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens können auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, der Entdeckung und der Monetarisierung von Explorationserfolgen zurückblicken. Coppernico verfolgt das Ziel, sich als führendes Explorationsunternehmen für Kupfer und Gold zu etablieren. Über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales S.A.C. konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf die Zielgebiete Ccascabamba (zuvor als Sombrero Main bezeichnet) und Nioc innerhalb des Projekts Sombrero in Peru, seinem Vorzeigeprojekt. Gleichzeitig prüft es regelmäßig weitere erstklassige Projekte, die das Unternehmen eventuell erwerben könnte.

Das Projekt Sombrero ist ein Konzessionsblock von ungefähr 57.000 Hektar (570 Quadratkilometer), der sich am nordwestlichen Rand des weltbekannten Andahuaylas-Yauri-Trends in Peru befindet. Es besteht aus einer Reihe von vielversprechenden Explorationszielen, die durch Kupfer-Gold-Skarn- und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetall-Systeme gekennzeichnet sind. Der technische Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Stichtag 17. April 2024, der am 23. Mai 2024 bei SEDAR+ eingereicht wurde, konzentriert sich auf die Zielgebiete Ccascabamba und Nioc des Projekts Sombrero. Das Ziel Tipicancha wurde nach dem Datum dieses Berichts festgelegt.

Die Stammaktien von Coppernico Metals Inc. sind an der TSX unter dem Symbol COPR notiert, werden am OTCQB Venture Market unter dem Symbol CPPMF gehandelt und von bestimmten Händlern im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 9I3 außerbörslich gehandelt. Weitere Informationen über Coppernico finden Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

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