Coppernico Metals gibt Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung 2026 bekannt

Vancouver, Kanada – 24. Juni 2026 / IRW-Press / Coppernico Metals Inc. (TSX: COPR, OTCQB: CPPMF, FWB: 9I3) (Coppernico oder das Unternehmen) freut sich, die Abstimmungsergebnisse für die Wahl seines Board of Directors bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die am 23. Juni 2026 virtuell stattfand (die Jahreshauptversammlung), bekannt zu geben. Die als Direktoren nominierten Personen, wie sie im Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 5. Mai 2026 aufgeführt und am 13. Mai 2026 auf SEDAR+ eingereicht wurden, wurden bei der Versammlung zu Direktoren des Unternehmens gewählt, um bis zur nächsten Jahreshauptversammlung zu amtieren.

Insgesamt waren 62.554.108 der Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien) bei der Versammlung anwesend oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertreten, was 99,42 % der ausstehenden Stammaktien entspricht. Die Abstimmungsergebnisse für die Wahl der Direktoren lauten wie folgt:

Wahl von Direktoren:

Name des Nominierten Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen

dafür dafür (%) enthalten / Enthaltungen enthalten / Enthaltungen (%)

Ivan James Bebek 50.152.250 99,47 % 267.509 0,53 %

Antonio Arribas 50.149.822 99,46 % 269.937 0,54 %

Gordon J. Fretwell 50.069.656 99,31 % 350.103 0,69 %

Jeffrey R. Mason 48.992.234 97,17 % 1.427.525 2,83 %

Mary Jane McQuhae 49.995.116 99,16 % 424.643 0,84 %

Marie-Hélène Turgeon 49.996.016 99,16 % 423.743 0,84 %

Für jeden Direktor wurden 12.497.489 Stimmenthaltungen (Non-Votes) verzeichnet. Stimmenthaltungen sind Ermessensstimmen (Discretionary Votes), die ein wirtschaftlich berechtigter Inhaber aus den USA (U.S. Beneficial Holder) einem Broker erteilt; solche Stimmen sind jedoch gemäß den kanadischen Wertpapierbestimmungen nicht zulässig.

Wiederbestellung des Auditors:

Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen

dafür dafür (%) enthalten / Enthaltungen enthalten / Enthaltungen (%)

Davidson & Company LLP 62.554.108 99,42 % 363.140 0,58 %

Die Abstimmungsergebnisse wurden auf www.sedarplus.ca eingereicht.

Ivan Bebek, Chair und CEO von Coppernico, sagte: Im vergangenen Jahr haben wir unsere Explorationsziel-Pipeline erweitert, unseren Antrag auf eine deutlich ausgeweitete Bohrgenehmigung vorangebracht und starke neue Explorationsergebnisse bei Sombrero erzielt. Da sich mehrere vorrangige Ziele der Bohrbereitschaft nähern und wir über ein solides Fundament an Beziehungen zu Gemeinden und Interessenvertretern verfügen, sind wir davon überzeugt, dass sich Coppernico in einer günstigen Position für ein aufregendes nächstes Kapitel der Entdeckung und des Wachstums befindet. Wir schätzen die kontinuierliche Unterstützung und Geduld all unserer Aktionäre und freuen uns darauf, in den kommenden Monaten bedeutsame Meilensteine zu verfolgen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ivan Bebek

Chair & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Coppernico Metals Inc.

Telefon: +1 778 729 0600

E-Mail: info@coppernicometals.com

Website: www.coppernicometals.com

Twitter: @CoppernicoMetal

LinkedIn: www.linkedin.com/company/coppernico-metals/

Über Coppernico

Coppernico ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Wertschöpfung für Aktionäre und Interessengruppen durch sorgfältige Projektbewertung und Exploration konzentriert, mit dem Ziel, großflächige, hochgradige Kupfer-Gold-Lagerstätten auf dem amerikanischen Kontinent zu entdecken. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens können auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, der Entdeckung und der Monetarisierung von Explorationserfolgen zurückblicken. Coppernico verfolgt das Ziel, sich als führendes Explorationsunternehmen für Kupfer und Gold zu etablieren. Über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales S.A.C. konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf die Zielgebiete Ccascabamba (zuvor als Sombrero Main bezeichnet) und Nioc innerhalb des Projekts Sombrero in Peru, seinem Vorzeigeprojekt. Gleichzeitig prüft es regelmäßig weitere erstklassige Projekte, die das Unternehmen eventuell erwerben könnte.

Das Projekt Sombrero ist ein Konzessionsblock von ungefähr 57.000 Hektar (570 Quadratkilometer), der sich am nordwestlichen Rand des weltbekannten Andahuaylas-Yauri-Trends in Peru befindet. Es besteht aus einer Reihe von vielversprechenden Explorationszielen, die durch Kupfer-Gold-Skarn- und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetall-Systeme gekennzeichnet sind. Der technische Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Stichtag 17. April 2024, der am 23. Mai 2024 bei SEDAR+ eingereicht wurde, konzentriert sich auf die Zielgebiete Ccascabamba und Nioc des Projekts Sombrero. Das Ziel Tipicancha wurde nach dem Datum dieses Berichts festgelegt.

Die Stammaktien von Coppernico Metals Inc. sind an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol COPR notiert, werden am OTCQB Venture Market unter dem Symbol CPPMF gehandelt und von bestimmten Händlern im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 9I3 außerbörslich gehandelt. Weitere Informationen über Coppernico finden Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Warnhinweis

Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde genehmigt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Coppernico Metals Inc.

Info

Suite 250 # 1300, 997 Seymour St.

V6B 3M1 Vancouver, BC

Kanada

email : info@coppernicometals.com

Pressekontakt:

Coppernico Metals Inc.

Info

Suite 250 # 1300, 997 Seymour St.

V6B 3M1 Vancouver, BC

email : info@coppernicometals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Professionelle Begleitung bis zur Schlüsselübergabe