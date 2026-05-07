  • GoldMining gibt die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2026 bekannt

    Vancouver, British Columbia – 14. Mai 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE: GLDG) (das Unternehmen oder GoldMining) (- www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-the-re-rating-potential-and-upcoming-milestones-in-2026/ -) freut sich bekannt zu geben, dass die Abstimmung der Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens (die Versammlung) am 14. Mai 2026 zur Wahl aller Direktoren geführt hat, die in der Informationsbroschüre der Geschäftsführung vom 23. März 2026 als Kandidaten aufgeführt waren.

    Ein Quorum von 27,04 % der mit den ausgegebenen Aktien des Unternehmens verbundenen Stimmen war persönlich oder durch Bevollmächtigte auf der Versammlung anwesend.

    Jeder der folgenden sechs von der Geschäftsleitung vorgeschlagenen Kandidaten wurde zum Verwaltungsratsmitglied gewählt. Die Ergebnisse dieser Abstimmung lauteten wie folgt:

    Verwaltungsratsmitglied Gesamtzahl der Ja-Stimmen Gesamtstimmen Prozentualer Anteil der
    Ja-Stimmen
    Amir Adnani 25.742.480 28.029.762 91,84 %
    David Garofalo 25.778.535 28.029.762 91,97 %
    David Kong 27.691.503 28.029.762 98,79 %
    Gloria Ballesta 27.505.798 28.029.761 98,13 %
    Mario Bernardo Garnero 27.757.943 28.029.762 99,03 %
    Anna Tudela 27.624.636 28.029.762 98,55 %

    Darüber hinaus genehmigten die Aktionäre auf der Hauptversammlung die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers LLP als Abschlussprüfer der Gesellschaft für das kommende Geschäftsjahr.

    Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

    Über GoldMining Inc.

    Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Dank seiner disziplinierten Akquisitionsstrategie verfügt das Unternehmen nun über ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium sowie strategischen Investitionen in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Martin Dumont
    VP, Unternehmensentwicklung & Investor Relations

    Telefon: (855) 630-1001
    E-Mail: info@goldmining.com

    In Europa
    Swiss Resource Capital AG
    Marc Ollinger
    info@resource-capital.ch
    www.resource-capital.ch

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GoldMining Inc.
    Info
    Suite 1830 – 1030 West Georgia Street
    V6E 2Y3 Vancouver, BC
    Kanada

    email : info@goldmining.com

    Pressekontakt:

    GoldMining Inc.
    Info
    Suite 1830 – 1030 West Georgia Street
    V6E 2Y3 Vancouver, BC

    email : info@goldmining.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. OR Royalties gibt die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung bekannt
      Montreal, 7. Mai 2026 / IRW-Press / OR Royalties Inc. (die Gesellschaft oder OR Royalties) (OR: TSX & NYSE) (- www.commodity-tv.com/play/or-royalties-record-revenue-new-deals-and-more/ -) gibt bekannt, dass auf der am 7. Mai...

    2. Calibre gibt Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt
      Vancouver, British Columbia. 14. Juni 2023. Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (Calibre oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass alle Punkte, die den Aktionären...

    3. Fortuna gibt Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2025 bekannt
      Vancouver, 26. Juni 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-excellent-q1-results-and-future-growth/ -) gibt die Abstimmungsergebnisse der heute abgehaltenen Jahreshauptversammlung 2025 bekannt. Bei der Versammlung waren insgesamt 188.888.907...

    4. OSISKO gibt die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung bekannt
      (Montréal, 23. Juni 2020) Osisko Gold Royalties Ltd (das „Unternehmen“ oder „Osisko“) (ODER: TSX & NYSE – www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-royalties-corporate-update-with-new-president-sandeep-singh/) gibt bekannt, dass bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 22. Juni 2020...

    5. Osisko gibt die Wahl von Directors und andere Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung bekannt
      (Montréal, 13. Mai 2021) Osisko Gold Royalties Ltd (das „Unternehmen“ oder „Osisko“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (OR: TSX & NYSE) gibt bekannt, dass bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 12. Mai 2021...

    6. Saturn Oil & Gas Inc. gibt Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt
      CALGARY, ALBERTA – 28. Mai 2024 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (FWB: SMKA) (OTCQX: OILSF) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich, die Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt-...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.