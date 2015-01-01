Professionelle Begleitung bis zur Schlüsselübergabe

WAV Immobilien Reuschenbach übernimmt umfassende Koordination bei der Immobilienübergabe

Der Verkauf einer Immobilie endet nicht mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags. Die Phase bis zur Übergabe erfordert sorgfältige Koordination und Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH begleitet Verkäufer und Käufer professionell durch diesen wichtigen Abschnitt und sorgt für einen reibungslosen Ablauf – von der Vertragsunterzeichnung bis zur finalen Schlüsselübergabe.

„Viele unterschätzen den Aufwand, der nach dem Notartermin noch auf sie zukommt“, erklärt Geschäftsführer René Reuschenbach. Zwischen Kaufvertragsunterzeichnung und tatsächlicher Übergabe liegen oft mehrere Wochen, in denen wichtige Schritte koordiniert werden müssen. WAV Immobilien Reuschenbach übernimmt dabei die zentrale Rolle als Kommunikationsschnittstelle zwischen Verkäufer, Käufer, Notar und weiteren Beteiligten.

Ein wesentlicher Aspekt ist die Vorbereitung der Immobilie auf die Übergabe. Das Team von WAV Immobilien erstellt gemeinsam mit dem Verkäufer eine Checkliste aller zu erledigenden Punkte: von der Räumung über kleinere Reparaturen bis hin zur Bereitstellung wichtiger Unterlagen wie Bedienungsanleitungen für Heizung oder andere technische Anlagen. Diese strukturierte Vorgehensweise vermeidet Missverständnisse und sorgt für Transparenz.

Die Koordination der Übergabetermine gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Maklers. WAV Immobilien Reuschenbach stimmt alle Beteiligten ab und findet einen passenden Zeitpunkt, der für Verkäufer und Käufer gleichermaßen geeignet ist. „Wir achten darauf, dass ausreichend Zeit für die Begehung und die Protokollierung eingeplant wird“, so Reuschenbach. Bei der Übergabe selbst ist ein Mitarbeiter von WAV Immobilien Reuschenbach in der Regel anwesend und dokumentiert den Zustand der Immobilie.

Das Übergabeprotokoll ist ein zentrales Dokument, das Klarheit für beide Seiten schafft. Es hält den Zustand der Immobilie, die Zählerstände sowie übergebene Schlüssel und Unterlagen fest. WAV Immobilien Reuschenbach sorgt dafür, dass dieses Protokoll vollständig und rechtssicher erstellt wird. Auch die Übergabe von Garantieunterlagen, Kontaktdaten von Handwerkern oder Informationen zur Müllabfuhr werden dabei nicht vergessen.

Besonders bei vermieteten Objekten oder Mehrfamilienhäusern ist die Übergabe komplexer. Hier müssen Mieterinformationen weitergegeben, Kautionen übertragen und laufende Verträge dokumentiert werden. „In solchen Fällen ist eine professionelle Begleitung besonders wertvoll“, betont der Geschäftsführer. Das erfahrene Team kennt alle rechtlichen Anforderungen und stellt sicher, dass nichts übersehen wird.

Weitere Informationen zur professionellen Begleitung bei der Immobilienübergabe und zu den Leistungen der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wie Immobilienmakler Hürth, Immobilienmakler Weilerswist sowie Immobilienmakler Wesseling erhalten Interessierte auf der Website.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WAV Immobilien Reuschenbach GmbH IVD

Herr René Reuschenbach

Am Zidderwald 3

53332 Bornheim

Deutschland

fon ..: 02236 – 885 85 0

fax ..: 02236 – 885 85 29

web ..: https://www.wav-immo.de/

email : info@wav-immobilien.de

Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wurde 1982 gegründet und hat Niederlassungen in Bornheim, Brühl und Wesseling. Das Haupttätigkeitsfeld liegt in dem Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien und Kapitalanlagen. Das Unternehmen ist Mitglied der Kölner Immobilienbörse sowie dem Immobilienverband Deutschland und unterstreicht dadurch seinen hohen Anspruch an Beratungsqualität und Seriosität. Darüber hinaus ist WAV-Geschäftsführer René Reuschenbach auch Regionaldirektor des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft (BVFI) und setzt sich als solcher für die Belange der Immobilienwirtschaft ein.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Herr Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 7079011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

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