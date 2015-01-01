  • Wenn die Immobilie zum Erbe wird – professionelle Begleitung ist gefragt

    Bartelt Immobilien aus Pattensen unterstützt Erben bei rechtlichen und praktischen Fragen

    Der Erbfall einer Immobilie stellt Angehörige oft vor unerwartete Herausforderungen. Neben der emotionalen Belastung müssen rechtliche Fristen beachtet, der Immobilienwert ermittelt und Entscheidungen über die weitere Nutzung getroffen werden. Bartelt Immobilien begleitet Erben in Hannover und der Region mit Fachwissen und Einfühlungsvermögen durch diese besondere Lebenssituation.

    Eine geerbte Immobilie bringt zahlreiche Fragen mit sich: Soll das Objekt selbst genutzt, vermietet oder verkauft werden? Welche Verbindlichkeiten sind mit der Immobilie verbunden? Und wie hoch ist der tatsächliche Marktwert? „Viele Erben fühlen sich von der Komplexität dieser Entscheidungen überfordert, besonders wenn mehrere Erben beteiligt sind“, erklärt Geschäftsführer Ulrich Bartelt. Sein Team unterstützt Erbengemeinschaften dabei, sachliche Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten tragbar sind.

    Besonders wichtig ist die schnelle Klärung des Immobilienwerts, denn Erben haben lediglich sechs Wochen Zeit, um die Erbschaft anzunehmen oder auszuschlagen. Eine fundierte Wertermittlung schafft die notwendige Entscheidungsgrundlage und zeigt auf, ob die Immobilie tatsächlich einen Vermögenswert darstellt oder möglicherweise mit Belastungen verbunden ist. Die Makler von Bartelt Immobilien führen diese Bewertung zeitnah und präzise durch.

    Entscheiden sich Erben für einen Verkauf, übernimmt das Team die komplette Abwicklung. Von der Zusammenstellung aller erforderlichen Unterlagen über die professionelle Vermarktung bis hin zur Kaufvertragsabwicklung werden alle Schritte koordiniert. „Wir nehmen den Erben die organisatorische Last ab und sorgen dafür, dass der Verkaufsprozess reibungslos verläuft“, betont Ulrich Bartelt.

    Bei vermieteten Immobilien stellt sich zusätzlich die Frage nach der weiteren Bewirtschaftung. Möchten Erben die Immobilie behalten, aber nicht selbst verwalten, bietet Bartelt Immobilien professionelle Verwaltungsleistungen an. Das Unternehmen übernimmt die Mieterbetreuung, kümmert sich um Instandhaltungsmaßnahmen und sorgt für eine ordnungsgemäße Abrechnung – damit aus der Erbschaft eine sorgenfreie Kapitalanlage wird.

    Besonders bei Erbengemeinschaften entstehen häufig Konflikte über die weitere Nutzung der Immobilie. Die Experten von Bartelt Immobilien moderieren diese Situationen und entwickeln gemeinsam mit allen Beteiligten faire Lösungen. Dabei kann es um Teilungsvereinbarungen, Auszahlungsmodalitäten oder die Aufteilung von Verkaufserlösen gehen. Durch die jahrzehntelange Erfahrung kennt das Team die typischen Herausforderungen und findet pragmatische Wege.

    Interessenten können sich unter der Telefonnummer 0511 / 123 139 88 oder per E-Mail unter info@bartelt-immobilien.de beraten lassen. Weitere Informationen zum Thema Immobilienerbschaft sowie zu den Leistungen wie Haus verkaufen Laatzen, Mietverwaltung Hannover und Immobilienmakler Laatzen erhalten Interessierte auf der Website.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    BARTELT Immobilien GbR
    Herr Ulrich Bartelt
    Schwarzer Bär 4
    30449 Hannover
    Deutschland

    fon ..: 0511 / 123 139 88
    fax ..: 0511 / 473 918 46
    web ..: https://www.bartelt-immobilien.de/
    email : info@bartelt-immobilien.de

    Diplom-Betriebswirt Ulrich Bartelt gründete 1992 die Firma Bartelt Immobilien mit Sitz in Pattensen, einer Kleinstadt in Niedersachsen. Mittlerweile hat die Firma ein weiteres Büro in Hannover-Linden. Bartelt Immobilien ist spezialisiert auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in der Region Hannover, Hemmingen und Laatzen. Darüber hinaus übernimmt Ulrich Bartelt auch die Projektierung und Vermarktung von Gewerbeeinheiten in Deutschland sowie in der Schweiz.

    Pressekontakt:

    wavepoint GmbH & Co. KG
    Herr Sascha Tiebel
    Bonner Straße 12
    51379 Leverkusen

    fon ..: 0214 / 7079011
    web ..: https://www.wavepoint.de
    email : info@wavepoint.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Welche Zukunft hat die Immobilie nach der Trennung?
      Die Makler von Bartelt Immobilien beraten neutral und einfühlsam...

    2. Professionelle Begleitung beim Verkauf von Gewerbeimmobilien in Baesweiler
      Der auf Verkaufsmandate spezialisierte Immobiliendienstleister immokoch.com baut seine Aktivitäten im Raum Baesweiler weiter aus....

    3. immokoch.com stärkt Verkaufsfokus: Professionelle Begleitung beim Verkauf von Gewerbeimmobilien in Aachen
      Der Aachener Immobilienspezialist immokoch.com erweitert seine Position als fokussierter Ansprechpartner für den Verkauf von Gewerbeimmobilien in der Region....

    4. MPU-Zentrale Essen: Professionelle Vorbereitung auf die MPU mit persönlicher Begleitung.
      Zurück zum Führerschein - mit klarer Struktur, persönlicher Beratung und echter Vorbereitung in Essen-Kettwig....

    5. Immobilienerbschaft – Was tun mit dem Erbe?
      GG Immobilien berät, ob und zu welchem Zweck sich die Annahme des Erbnachlasses lohnt...

    6. Von der Idee zur Immobilie: So wirst du mit investment-immobilie.de zum Investor
      Das neue Portal investment-immobilie.de macht den Einstieg in Immobilieninvestitionen einfach. Klare Infos, geprüfte Angebote - ideal für alle, die smart investieren wollen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.