Wenn die Immobilie zum Erbe wird – professionelle Begleitung ist gefragt

Bartelt Immobilien aus Pattensen unterstützt Erben bei rechtlichen und praktischen Fragen

Der Erbfall einer Immobilie stellt Angehörige oft vor unerwartete Herausforderungen. Neben der emotionalen Belastung müssen rechtliche Fristen beachtet, der Immobilienwert ermittelt und Entscheidungen über die weitere Nutzung getroffen werden. Bartelt Immobilien begleitet Erben in Hannover und der Region mit Fachwissen und Einfühlungsvermögen durch diese besondere Lebenssituation.

Eine geerbte Immobilie bringt zahlreiche Fragen mit sich: Soll das Objekt selbst genutzt, vermietet oder verkauft werden? Welche Verbindlichkeiten sind mit der Immobilie verbunden? Und wie hoch ist der tatsächliche Marktwert? „Viele Erben fühlen sich von der Komplexität dieser Entscheidungen überfordert, besonders wenn mehrere Erben beteiligt sind“, erklärt Geschäftsführer Ulrich Bartelt. Sein Team unterstützt Erbengemeinschaften dabei, sachliche Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten tragbar sind.

Besonders wichtig ist die schnelle Klärung des Immobilienwerts, denn Erben haben lediglich sechs Wochen Zeit, um die Erbschaft anzunehmen oder auszuschlagen. Eine fundierte Wertermittlung schafft die notwendige Entscheidungsgrundlage und zeigt auf, ob die Immobilie tatsächlich einen Vermögenswert darstellt oder möglicherweise mit Belastungen verbunden ist. Die Makler von Bartelt Immobilien führen diese Bewertung zeitnah und präzise durch.

Entscheiden sich Erben für einen Verkauf, übernimmt das Team die komplette Abwicklung. Von der Zusammenstellung aller erforderlichen Unterlagen über die professionelle Vermarktung bis hin zur Kaufvertragsabwicklung werden alle Schritte koordiniert. „Wir nehmen den Erben die organisatorische Last ab und sorgen dafür, dass der Verkaufsprozess reibungslos verläuft“, betont Ulrich Bartelt.

Bei vermieteten Immobilien stellt sich zusätzlich die Frage nach der weiteren Bewirtschaftung. Möchten Erben die Immobilie behalten, aber nicht selbst verwalten, bietet Bartelt Immobilien professionelle Verwaltungsleistungen an. Das Unternehmen übernimmt die Mieterbetreuung, kümmert sich um Instandhaltungsmaßnahmen und sorgt für eine ordnungsgemäße Abrechnung – damit aus der Erbschaft eine sorgenfreie Kapitalanlage wird.

Besonders bei Erbengemeinschaften entstehen häufig Konflikte über die weitere Nutzung der Immobilie. Die Experten von Bartelt Immobilien moderieren diese Situationen und entwickeln gemeinsam mit allen Beteiligten faire Lösungen. Dabei kann es um Teilungsvereinbarungen, Auszahlungsmodalitäten oder die Aufteilung von Verkaufserlösen gehen. Durch die jahrzehntelange Erfahrung kennt das Team die typischen Herausforderungen und findet pragmatische Wege.

Interessenten können sich unter der Telefonnummer 0511 / 123 139 88 oder per E-Mail unter info@bartelt-immobilien.de beraten lassen. Weitere Informationen zum Thema Immobilienerbschaft sowie zu den Leistungen wie Haus verkaufen Laatzen, Mietverwaltung Hannover und Immobilienmakler Laatzen erhalten Interessierte auf der Website.

Diplom-Betriebswirt Ulrich Bartelt gründete 1992 die Firma Bartelt Immobilien mit Sitz in Pattensen, einer Kleinstadt in Niedersachsen. Mittlerweile hat die Firma ein weiteres Büro in Hannover-Linden. Bartelt Immobilien ist spezialisiert auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in der Region Hannover, Hemmingen und Laatzen. Darüber hinaus übernimmt Ulrich Bartelt auch die Projektierung und Vermarktung von Gewerbeeinheiten in Deutschland sowie in der Schweiz.

