Copterworld zieht Bilanz 2025: Ein Jahr der Standards und der Blick auf die Drohnen-Innovationen 2026

Copterworld mit Sitz in Velbert ist seit über 18 Jahren ein führender Anbieter im Bereich professioneller unbemannter Luftfahrtsysteme (UAS). Das Unternehmen betreibt eine eigene Flugakademie.

VELBERT, 30. Dezember 2025 – Zum Abschluss eines dynamischen Geschäftsjahres blickt Copterworld, das Expertenzentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) aus Velbert, auf ein Jahr voller technologischer Sprünge und regulatorischer Erfolge zurück. Unter der Leitung von Thorsten Keil hat das Unternehmen seine Position als einer der führenden Wissensträger und Ausbildungsinstanzen in der europäischen Drohnenindustrie gefestigt.

2025: Ein Meilenstein für die Rechtssicherheit

Ein zentraler Pfeiler des Erfolgs im vergangenen Jahr war die intensive Arbeit in der Pilotenausbildung und Zertifizierung. Copterworld agiert hierbei an vorderster Front der regulatorischen Umsetzung.

„Besonders stolz sind wir auf unsere Rolle bei der Qualifizierung von Fernpiloten“, erklärt Thorsten Keil. „Copterworld führt die theoretischen und praktischen Prüfungen für das EU-Fernpilotenzeugnis (A2) sowie die Standardszenarien STS-01 und STS-02 an der benannten Stelle des Luftfahrt-Bundesamtes (DE.PStF.001) durch – als Prüfer im Auftrag der Kopter-Profi GmbH. Diese Kooperation garantiert unseren Kunden höchste Prüfungsstandards und eine rechtssichere Anerkennung ihrer Lizenzen.“

Über 1.500 Piloten wurden bereits erfolgreich durch die Akademie geführt, wobei der Fokus verstärkt auf BOS-Einheiten (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) und industrielle Inspektions-Teams lag.

Technologische Exzellenz und internationale Reichweite

Neben der Ausbildung prägten High-End-Sensorik-Integrationen das Jahr 2025. Durch die Modifikation von DJI-Systemen mit spezialisierten FLIR-Thermalsensoren und optischen Zoom-Lösungen von Sony konnte Copterworld Lösungen für komplexe Infrastruktur-Inspektionen liefern, die weit über den Standard hinausgehen. Auch die internationale Arbeit, insbesondere die Ausbildung von Piloten in Nigeria nach deutschen Qualitätsstandards, unterstreicht den globalen Anspruch des Unternehmens.

AUSBLICK 2026: Die nächste Stufe der Automatisierung

Für das kommende Jahr 2026 sieht Copterworld drei wesentliche Trends, die die Branche transformieren werden:

Vollständige Etablierung der Standardszenarien: Ab 2026 wird die operative Umsetzung von STS-01 und STS-02 zur neuen Normalität für professionelle Einsätze in bewohnten Gebieten und außerhalb der Sichtweite (BVLOS).

KI-gestützte Datenanalyse: Die Integration von Künstlicher Intelligenz direkt in den Workflow der Datenerfassung wird 2026 zum Standard. Copterworld wird hier neue Beratungskonzepte für die automatisierte Schadenserkennung anbieten.

Neue Hardware-Generationen: Mit Spannung werden neue Enterprise-Plattformen und spezialisierte Sensoren erwartet, die die Grenzen der Flugzeit und Bildqualität weiter verschieben.

Gruß an Kunden und Mitbewerber

Copterworld bedankt sich herzlich bei allen Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen im Jahr 2025. Ob in der Landwirtschaft, der Industrie oder im Rettungswesen – Ihre Projekte treiben uns an.

An unsere Mitbewerber und Partner in der Branche: Wir blicken mit Respekt auf die gemeinsamen Anstrengungen, die Drohnentechnologie in Deutschland sicher und effizient zu etablieren. Lassen Sie uns auch 2026 im fairen Wettbewerb die Innovationen vorantreiben, die unseren Luftraum sicherer und unsere Arbeit smarter machen.

Wir wünschen allen einen erfolgreichen Start in ein innovatives und unfallfreies Jahr 2026!

Über Copterworld: Copterworld, ansässig in Velbert, ist seit über 18 Jahren Spezialist für den Verkauf, die Beratung und die Schulung im Bereich professioneller Drohnensysteme. Inhaber Thorsten Keil ist DJI Certified Instructor und Sachverständiger des DGSV.

Kontakt: Thorsten Keil E-Mail: info@copterworld.de Web: www.copterworld.de

Erfahren Sie mehr über die Hintergründe der Drohnen-Versicherung und die Kooperation mit den Kopter-Profis.

