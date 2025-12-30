Jeder dritte Erwachsene leidet unter Zahnarztangst. Wir sind auf solche Patienten spezialisiert.

Zahnarztangst ist ein sehr häufiges Phänomen – die Zahnklinik Saarland bietet Angstpatienten sanfte Lösungen von Dämmerschlaf bis Vollnarkose für eine entspannte und einfühlsame Behandlung.

Dillingen, 30.12.2025 – Angst vor dem Zahnarzt ist weit verbreitet, aber kein Grund den Besuch abzusagen

Schweißnasse Hände, Herzrasen, ein Gefühl der Panik: Rund ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland hat Angst vor dem Besuch beim Zahnarzt. Diese sogenannte Dentalphobie führt oft dazu, dass notwendige Behandlungen über Jahre hinausgeschoben werden, was wiederum gravierende Auswirkungen nicht nur für die Zahngesundheit hat. Die gute Nachricht: Zahnarztangst ist behandelbar. Die Zahnklinik Saarland unter der Leitung von Dr. Lamest hat sich auf die professionelle Betreuung von Angstpatienten spezialisiert und bietet einfühlsame, moderne und individuell abgestimmte Lösungen.

Wenn schon der Gedanke an die Behandlung zur Belastung wird

Manche kämpfen vor dem Zahnarztbesuch „nur“ mit einer leichten Nervosität, es kommt aber auch häufig vor, dass ein Angstpatient Zittern, Übelkeit Kurzatmigkeit, Schwindel oder sogar einen Brechreiz verspürt. In diesem Fall wird die Zahnarztangst zu einem echten Problem, da sie den Gang in die Praxis erheblich erschwert oder gar unmöglich macht. Die Ursachen sind vielfältig und reichen von negativen Erinnerungen in der Kindheit über die Angst vor Schmerzen bis hin zu einer extremen Abneigung gegen die Geräusche und Gerüche in einer Praxis.

Was kann ein Angstpatient selbst gegen die Zahnarztangst tun?

Manche schwören auf Entspannungs- und Atemtechniken, andere setzen auf ruhige Musik oder leichte pflanzliche Beruhigungsmittel wie zum Beispiel Baldrian. Jeder Angstpatient sollte selbst ausprobieren, was ihm am besten hilft. Das Wichtigste ist jedoch, keine falsche Scham zu empfinden, denn die Angst vor einem Zahnarztbesuch kann jeden betreffen. Ein offenes Gespräch mit einem Zahnarzt, der sich auf Angstpatienten spezialisiert hat, ist der erste Schritt, um den negativen Gefühlen entgegenzutreten. Der Mediziner kann Angstpatienten mit einer empathischen Betreuung, Feingefühl und sanften Methoden wie zum Beispiel dem Dämmerschlaf, der Vollnarkose oder der Sedierung beim Zahnarzt gezielt unterstützen.

Darum ist die Zahnklinik Saarland für Angstpatienten die richtige Wahl

Dr. Lamest und sein Team verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Behandlung von Angstpatienten. Die Praxis ist technisch hochmodern ausgestattet und arbeitet nach den neuesten medizinischen Standards, so dass auch eine professionelle Sedierung beim Zahnarzt auf Wunsch ohne weiteres möglich ist. Patienten schätzen vor allem die ruhige und warmherzige Atmosphäre, die erheblich dazu beiträgt, Ängste zu lindern.

Das ganze Team ist sowohl medizinisch als auch menschlich perfekt geschult und geht auf jeden einzelnen Patienten individuell ein. Dazu gehört auch, sich ausreichend Zeit für jedes Anliegen zu nehmen. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen bestätigen zudem, dass sich selbst Menschen mit einer sehr stark ausgeprägten Zahnarztphobie in der Praxis sicher und gut aufgehoben fühlen.

Hervorragende Adresse auch für Luxemburger Patientinnen und Patienten

Sogar Angstpatienten aus dem angrenzenden Luxemburg nehmen gerne den Weg auf sich, um sich in der Zahnklinik Saarland behandeln zu lassen: ein deutlicher Beleg für die hohe Qualität und Spezialisierung der Praxis. Jeder Angstpatient kann mit der Praxis ein erstes unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren, um sich beispielsweise über modernste Behandlungsmethoden oder die Sedierung beim Zahnarzt zu informieren.

Die Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, welche zudem noch zahlreiche weitere zahnärztliche Praxen auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie betreut, befindet sich in Dillingen.

