Die Zahnklinik Saarland stellt sich Patienten und Zahnärzten vor

Die Zahnklinik Saarland bietet Patienten mit vier Fachärzten ein umfangreiches Angebot. Durch unterschiedliche Spezialisierungen der Ärzte sind auch sehr komplexe Behandlungen möglich.

Dillingen, 12.05.2022 – Hohe Spezialisierung zum Wohle des Patienten

Zahnklinik oder Zahnarzt? In einer Zahnklinik arbeiten in der Regel spezialisierte Fachzahnärzte aus unterschiedlichen Fachbereichen eng zusammen. Auch als Patient kann man auf Wunsch direkt eine Zahnklinik anstelle einer „normalen“ Zahnarztpraxis besuchen, zum Beispiel, wenn man eine komplexe Behandlung wie eine Implantation oder eine chirurgische Behandlung an den Zähnen oder am Kiefer benötigt. Auch für Eingriffe wie eine Weisheitszahnentfernung kann eine Zahnklinik eine gute Wahl sein, weil hier neben der Fachkompetenz auch meist modernste Ausstattung zur Verfügung steht.

Der Besuch in einer Zahnklinik muss nicht zwingend erst nach Überweisung eines Zahnarztes erfolgen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen Behandlungen in einer Zahnklinik ganz genauso wie den Besuch beim Hauszahnarzt. Viele Patienten die eine sehr ausgeprägte Angst vor dem Zahnarztbesuch haben, fühlen sich in einer Zahnklinik gut aufgehoben, weil hier auf Wunsch sowohl die Behandlung unter Sedierung oder sogar unter Narkose durchgeführt werden kann. Für manche Patienten ist das eine sehr beruhigende Aussicht.

Ebenfalls hilfreich ist die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen unter einem Dach. So kann komplexes Expertenwissen gebündelt werden, und stehen den Patienten direkt und ohne Umwege die besten und modernsten Behandlungsmethoden zur Verfügung.

Komplexe Behandlungen in der Zahnklinik

So kann eine gesamte, mitunter sehr komplexe Behandlung direkt vor Ort in einer Klinik und oftmals auch in einer Sitzung durchgeführt werden. Die Zahnklinik Saarland bietet ein breites Spektrum an Behandlungen an und deckt die Schwerpunkte Endodontie, Oralchirurgie, Implantologie und die Entfernung der Weisheitszähne ab.

Eine Behandlung der Zahnwurzel oder auch Wurzelkanalbehandlung gehört zum Bereich der Endodontie. Früher konnten solche Behandlungen durchaus schmerzhaft sein. Aufgrund modernster Methoden und sehr wirksamen Betäubungsmittel sind diese Zeiten zum Glück vorbei. Durch Einsatz zeitgemäßer Medizintechnik sind auch solche Eingriffe heute schonend und schmerzfrei.

Die Entfernung der Weisheitszähne gehört ebenfalls zu den Kernkompetenzen der Praxisklinik für Zahnchirurgie und ist meist im frühen Erwachsenenalter notwendig. Meist wird das unter örtlicher Betäubung durchgeführt, doch in manchen Fällen kann auch eine Sedierung oder sogar eine Narkose sinnvoll sein. Beides ist auch direkt bei uns in der Klinik möglich, im Fall einer Narkose wird diese professionell von einem erfahrenen Anästhesisten begleitet.

Egal wie komplex die Behandlung sein mag, bei uns steht das Wohl des Patienten und eine schonende, schmerzfreie Therapie immer an oberster Stelle.

Spezialgebiete unserer Fachzahnärzte

Dr. Christian Lamest ist Inhaber der Zahnklinik und Fach-Zahnarzt für Oralchirurgie. Zusätzlich ist er Spezialist für Implantologie und bekam dafür von einer Reihe verschiedener Fachgesellschaften den Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie und Parodontologie verliehen.

Susanne Kulas arbeitet seit 2016 als angestellte Fachzahnärztin für Oralchirurgie im Team der Praxisklinik für Zahnchirurgie, sie betreut die Implantologie.

Dr. Anna Borys ist als Fachzahnärztin für Oralchirurgie für die Endodontie zuständig und ist aufgrund ihrer Zertifizierung in diesem Bereich und ihrer langjährigen Erfahrung eine der wenigen SpezialistInnen für Wurzelkanalbehandlungen in Deutschland.

Irina Federer hat 2016 ihr Staatsexamen in Zahnheilkunde mit „sehr gut“ abgeschlossen und gehört seit 2021 zum Team.

Neben diesen außergewöhnlich gut ausgebildeten und qualifizierten Fach-Zahnärzten besteht das Praxisteam natürlich noch aus unseren hoch motivierten und unersetzlichen Mitarbeiter*Innen in Verwaltung, Empfang, Hygiene, Anästhesie und Chirurgie.

Die Ausstattung der Klinik ist modern und auf dem neuesten Behandlungsstandard, und ermöglicht so eine schnelle und gründliche Diagnostik, sowie eine reibungslose und schonende Behandlung. Hygiene, Genauigkeit und Empathie sind selbstverständlich.

Mit jahrelanger Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Zahnbehandlung ist die Praxisklinik für Zahnchirurgie Ihr optimaler Ansprechpartner bei einer komplexen Zahnbehandlung. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin und überzeugen Sie sich selbst. Wir arbeiten gern mit Zahnärzten zusammen und sehen uns hier mit unserem Leistungsspektrum als Ergänzung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

Herr Dr. Christian Lamest und Kollegen

Stummstraße 33

66763 Dillingen

Deutschland

fon ..: 06831-894440

web ..: https://www.zahnkliniksaarland.de/

email : kontakt@zahnkliniksaarland.de

Die Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, welche zudem noch zahlreiche weitere zahnärztliche Praxen auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie betreut, befindet sich in Dillingen.

