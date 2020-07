Schwerpunktklinik für oralchirurgische und implantologische Behandlungen im Saarland

Patienten im Saarland und in der Grenzregion Luxemburg haben bei Zahn- und Kieferprobleme eine kompetente Anlaufstelle, die Zahnklinik Saarland in Dillingen mit verschiedenen Schwerpunkten.

Dillingen, 01.07.2020 – Zahnklinik für Oralchirurgie und Implantologie im Saarland

Die Zahnklinik Saarland behandelt Patienten innerhalb verschiedenster Schwerpunkte. Dazu zählen unter anderem die Oralchirurgie und die Implantologie. Das hochmotivierte und gut ausgebildete Team, einschließlich der angestellten Fachzahnärzte überzeugt durch Fachwissen und Kompetenz.

Einige der Schwerpunkte, der Zahnklink Saarland sind beispielsweise die Oralchirurgie, die Endodontie und die Implantologie. Gerade in der Implantologie ist Weiterbildung und Qualifizierung wichtig, um den Patienten stets das bestmögliche Ergebnis zu bieten. Mittels modernster Methoden, wie der 3D-Diagnostik, wird die Behandlung auf jeden Patienten individuell angepasst. Das Ergebnis überzeugt, da gute Implantate sich von natürlichen Zähnen kaum noch unterscheiden lassen. So gelingt es der Praxisklinik, ihren Patienten die gewohnte Lebensqualität wieder zurück zu geben.

Schwerpunkt Endodontie

Ein weiterer Schwerpunkt der Zahnklinik ist die Endodontie, also die Wurzelkanalbehandlung. Diese ist notwendig, wenn z.B. aufgrund von Karies Bakterien in den Zahn und die Wurzelkanäle eindringen, und eine Entzündung am Nerv hervorrufen. Der Zahn droht abzusterben, und muss behandelt werden. In solchen Fällen ist eine Reinigung des Wurzelkanals notwendig, sowie eine Versiegelung des Wurzelkanals, um weitere Entzündungen zu verhindern, und den Zahn zu retten.

Schwerpunkt Weisheitszahnentfernung

Neben der Endodontie werden in der Zahnklinik Saarland auch Weisheitszähne entfernt. Dies wird notwendig, wenn die im frühen Erwachsenenalter nachrückenden Weisheitszähne drohen, zu viel Platz einzunehmen. Als Folge daraus kann sich der gesamte Kiefer verschieben. Um dies zu verhindern werden die Weisheitszähne operativ entfernt. Dies erfordert, wie die meisten Behandlungen, ein Vorgespräch und Richtlinien, an welche sich der Patient bezüglich einer Narkose halten muss.

Schwerpunkt Parodontologie

Einen weiteren Schwerpunkt, auf welchen die Fachärzte der Zahnklinik spezialisiert sind, ist die Parodontologie. Diese bezeichnet die Lehre des Zahnhalteapparats. Entzündet sich dieser, kann es zu Knochenschwund und damit Zahnausfall führen. Die Therapiemöglichkeiten hierfür umfassen das Ausschalten schädigender Einflüsse, wie beispielsweise Bakterien, aber auch die Reparatur und Korrektur bereits entstandener Schäden an den Zähnen, sowie die regelmäßige Kontrolle, um ein erneutes Ausbrechen der Entzündung früh genug zu erkennen.

Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

Als Fachpraxis für zahnärztliche Oralchirurgie sowie für Implantologie arbeitet die Zahnklinik Saarland eng mit überweisenden Kollegen aus dem Saarland sowie der Grenzregion zusammen. Die Tätigkeiten werden unter dem Maßstab höchster Qualität ausgeführt, nach welchem sowohl das Team, als auch die behandelten Fachärzte aus- und weitergebildet sind. Zusätzliche Fortbildungen und Spezialisierungen sind für das Fachärzteteam selbstverständlich.

Das Leistungsspektrum des Inhabers der Zahnklinik, Dr. Christian Lamest, umfasst unter anderem die Weisheitszahnbehandlung und die Implantat-Chirurgie. Susanne Kulas ergänzt das Team durch ihre Fachkompetenz innerhalb der Oralchirurgie. Dr. Anna Borys kann innerhalb der Oralchirurgie ebenfalls langjährige Erfahrung vorweisen und ist darüber hinaus Expertin innerhalb der Endodontie, also der Wurzelkanalbehandlung.

Die fachlichen Kompetenzen und die patientenorientierte und zahnmedizinisch moderne Gestaltung der Räumlichkeiten machen die Zahnklinik Saarland zum perfekten Ansprechpartner für Patienten in der Region und der Grenze zu Luxemburg.

Die Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, welche zudem noch zahlreiche weitere zahnärztliche Praxen auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie betreut, befindet sich in Dillingen.

