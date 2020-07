Neuer internationaler Kooperationspartner – Bürokonzept für die Texo Group in Schottland

ELA Container gewinnt die Texo Group neuen Kooperationspartner in Großbritannien

Die ELA Container GmbH und die Texo Group haben eine Kooperation geschlossen, um den modularen Unterkunftssektor in Schottland zu revolutionieren. Startschuss für die Kooperation war die Fertigstellung und Lieferung von neuen Texo-Gruppenbüroeinrichtungen im Hafen von Dundee. „Mit dieser Partnerschaft werden wir weiter im Markt in Großbritannien Fuß fassen“, sagt Cornelius Egbers, ELA Vertriebsleiter International.

Der neue Projektpartner Texo Group ist Spezialist für Ingenieurs-, Technologie- und Personaldienstleistungen. Aufgrund seines ganzheitlichen Ansatzes zählt dazu auch die Unterbringung des Personals. „Die ELA-Premiumcontainer passen perfekt zum Geschäftsmodell der Texo-Gruppe,“ sagt Richard Lamb, Geschäftsführer von Texo Accommodation. Gemeinsam haben ELA Container und Texo Accommodation ein Gebäude-Layout entwickelt, das den unterschiedlichen Betriebsabläufen innerhalb der Texo-Gruppe Rechnung trägt. Durch den modularen Aufbau haben Texo wie auch seine Kunden den Vorteil, dass sie ihre Anlagen erweitern können, um projektbezogene oder langfristige Anforderungen zu erfüllen. Außerdem muss der laufende Betrieb nicht unterbrochen werden.

Der zweistöckige Gebäudekomplex wurde im Hafen von Dundee realisiert und aus 13 ELA-Premiumcontainern errichtet. Die Anlage unterstreicht die wachsende Präsenz der Texo Group an der Wasserfront von Dundee, wo sie modernste Ingenieurs-, Design- und Fertigungsdienstleistungen für wichtige Teile des industriellen Bedarfs Großbritanniens anbietet. Das Gebäude bietet auf 270 Quadratmetern ein Zuhause für die sechs Dienstleistungsbereiche von Texo und besticht zunächst durch seine elegante schwarze Außengestaltung. Der Innenbereich wurde hell und offen belassen. Dazu tragen unter anderem eine freundliche LED-Beleuchtung und hochwertige Fußböden aus Vinyl, Laminat und Teppich bei. Auf der eigenen Dachterrasse lässt sich der Blick über den Hafen genießen.

Richard Lamb, Geschäftsführer von Texo Accommodation, leitet das Geschäft mit Unterbringungslösungen an Land und auf See. Für ihn ist die Kooperation mit ELA Container ein wichtiger Baustein in der Unternehmensstrategie: „Es ist uns wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen und dass unser Team dank unserer flächendeckenden Präsenz in Großbritannien bei jedem Projekt jederzeit von jeder unserer Einrichtungen aus operieren kann und das Gefühl hat, sich am selben Ort zu befinden.“

Für ELA ist die Kooperation mit der Texo Gruppe ein weiterer wichtiger Schritt zur Internationalisierung des Unternehmens. Dies betont auch Steven Grant, Business Development Manager in Großbritannien: „Unsere Partnerschaft mit Texo Accommodation verbindet die Kompetenzen beider Unternehmen. Sie birgt großes Potential für einer starke Beziehung auf dem Markt für Standard- und Spezialcontainer.“ Mit Einrichtungen an wichtigen britischen Standorten sei Texo ein idealer Partner für ELA Container, um ein wichtiger Akteur auf dem britischen Markt zu werden.

Der emsländische Familienbetrieb ELA hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 35.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Räumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 100 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 17 Standorten und über 900 Mitarbeitern, darunter 40 mobile Fachberater, weltweit vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. Den jeweiligen ELA Ansprechpartner findet man auf der Website www.container.de.

