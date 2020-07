Der Luxus der Nichterreichbarkeit

Im Landhotel NAKUK beim Nordseeheilbad Horumersiel ist die Entschleunigung Programm

Wer die besten Ideen finden will, braucht bisweilen Entschleunigung – und Freiraum im Kopf

Sommerliche naturnahe Üppigkeit, voller Blüten, Farben und Vogelgezwitscher; dazu die raue Marschlandschaft mit Deichblick und direkt dahinter die wilde Nordsee. Im Winter immer eine steife Brise, eisige klare Luft und Raureif auf den vom Wind gebogenen Eschen und Birken. In dieser Kulisse liegt wenige Kilometer entfernt vom Nordseeheilbad Horumersiel auf einem 1,6 Hektar großen Naturgrundstück das friesische Landhotel NAKUK. Der über 100 Jahre alte liebevoll sanierte und modernisierte Gulfhof, im traditionellen Backsteinbau, ist ein Ort, an dem Hektik, Stress und ständige Verfügbarkeit Fremdworte sind. Hotelfachwirt und Inhaber Christian A. Fuchs, der das 16-Zimmer-Hotel zusammen mit seiner Ehefrau Constanze als klassischen Familienbetrieb führt, hat aus der Abgeschiedenheit und bewusstem Verzicht auf WLAN und schnelles Internet ein Alleinstellungsmerkmal gemacht. Das Angebot des gebürtigen Schwaben richtet sich an Menschen, die im Alltag täglich mehr als 100 Prozent geben. Und im Urlaub einfach mal abschalten wollen.

Detox für Digital und Dauerberieselung

„Von Zeit zu Zeit muss man der Eile Einhalt gebieten, damit die Seele nachkommen kann“, sagt ein afrikanisches Sprichwort. Das trifft auch im norddeutschen Friesland den Kern dessen, was Urlauber im NAKUK finden. Im Namen stecken jeweils die Anfangsbuchstaben der Worte Natur, Kultur und (typisch regionaler) Küche. In dieser Kombination verbindet sich hier auf einzigartige Weise ein entspanntes Ambiente für Körper und Geist. Die Gäste der 16 Doppelzimmer und Suiten, die mit viel Liebe zum Detail und natürlichen Materialien eingerichtet wurden, können neben Spaziergängen und Radtouren in der Natur auch Basenfasten nach Wacker, Sauna und Wellness genießen. Im Winter und an kühlen Tagen prasselt in der großen Tenne ein wärmendes Kaminfeuer. Auf der Galerie darüber warten Leseplätze mit Blick ins Grüne. Was im Restaurant auf den Tisch kommt, stammt – ob Obst, Gemüse, Fisch oder Fleisch – aus eigenem Anbau oder vom regionalen Produzenten von nebenan. Pure Qualität ohne Zusatzstoffe und Chemie statt Quantität heißt auch hier die Devise.

Erholung für Erwachsene

Und noch eine Besonderheit bietet das NAKUK: Spezialisiert auf Ruhe und pure Entspannung, sind im NAKUK Erwachsene und begleitende Kinder und Enkel erst ab 12 Jahren willkommen. Dass der zweifache Familienvater selbst Kinderlachen mehr liebt als alles andere auf der Welt, ist für ihn kein Widerspruch. Er weiß: Zum besonderen Luxus des Abschaltens und Auftankens gehört gerade für Paare auch die Zweisamkeit ohne den quirligen Nachwuchs.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NAKUK GmbH

Herr Christian Fuchs

Wiardergroden 22

26434 Wangerland-Horumersiel

Deutschland

fon ..: 04426 9044-0

web ..: http://www.nakuk.de

email : info@nakuk.de

Das friesische Landhotel ist ein Wellnesshotel direkt an der friesischen Nordseeküste

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Medienhaus Jade-Weser

Frau Inga Bernsau

Bismarckstraße 28

26384 Wilhelmshaven

fon ..: 04421 778 2200

web ..: http://www.medienhaus-jadeweser.de

email : info@medienhaus-jadeweser.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wunderwaffe Blog-Marketing: Ein tolles Werkzeug für mehr Reichweite