Core Assets bohrt 48,5 m mit 1,03 % Kupferäquivalent innerhalb von 95 m mit 0,54 % Kupferäquivalent ab Oberfläche bei Skarn-Porphyr-Projekt Laverdiere und durchschneidet 1,5 m mit 4,59 g/t Gold in Verwerfungszone Lewellyn

Vancouver, 8. August 2022. Core Assets Corp. (CSE: CC, FWB: 5RJ, OTC.QB: CCOOF) (Core Assets oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse der ersten beiden Diamantbohrlöcher bekannt zu geben, die beim Eisen-Kupfer-Gold-Skarn-Porphyr-Projekt Laverdiere (Laverdiere) im östlichen Konzessionsgebiet Blue (das Konzessionsgebiet) im Bergbaugebiet Atlin im Nordwesten von British Columbia gebohrt wurden.

Höhepunkte

– Die Analyseergebnisse der ersten beiden Diamantbohrlöcher, die im Stollen French gebohrt wurden, bestätigten erfolgreich massive bis halbmassive Eisen-Kupfer-Gold-Skarn- sowie lokale porphyrartige Kupfermineralisierungen und -alterationen, die in der Tiefe weiterhin offen sind (Tab. 1 und 2 sowie Abb. 1).

– LAV22-001 wurde 268 m in Richtung Osten gebohrt und durchschnitt 48,5 m mit 1,03 % Kupferäquivalent (0,90 % Kupfer, 5,80 g/t Silber, 0,11 g/t Gold) innerhalb von 95,05 m mit 0,54 % Kupferäquivalent (0,47 % Kupfer, 3,24 g/t Silber, 0,06 g/t Gold) ab der Oberfläche, was das Vorkommen eines bedeutsamen, hochgradigen Kupfer- und damit in Zusammenhang stehenden Goldskarns bestätigt.

– LAV22-001 durchschnitt außerdem 1,51 m mit 4,59 g/t Gold und 0,38 g/t Silber in abgeschertem mafischem Vulkangestein ab einer Tiefe von 163,49 m, was das Vorkommen von hochgradigem Gold innerhalb der produktiven Verwerfungszone Llewellyn (Abb. 3) bestätigt.

* Die Analyseergebnisse werden als ungekürzte, gewichtete Durchschnittswerte angegeben. Die Abschnittsmächtigkeiten stellen gebohrte HQ-Kernlängen dar. Die wahre Mächtigkeit ist zurzeit nicht bekannt. Die zur Berechnung des Kupferäquivalents (% CuÄq) angewendeten Metallpreise sind 1.775,00 $/oz Gold, 20,00 $/oz Silber und 3,50 $/lb Kupfer. Alle Werte sind in CAD angegeben und berücksichtigen keine Metallgewinnungsraten. Die zur Berechnung von Kupferäquivalent für LAV22-001 angewendete Gleichung lautet wie folgt: CuÄq% = Cu% + (Au g/t × (Au $ pro oz / 31,1034768) / (Cu $ pro lb × 22,04623)) + (Ag g/t × (Ag $ pro oz / 31,1034768) / (Cu $ pro Ib × 22,04623))

– LAV22-002, das bis dato tiefste Bohrloch im Konzessionsgebiet, war nach Südwesten ausgerichtet und durchschnitt 225,50 m mit abwechselnd Marmor, Eisen-Kupfer-Gold-Skarn und mineralisiertem Endoskarn. Kaliumalterierter und lokal kupferhaltiger Granodiorit setzte sich von 225,50 m bis zum Ende des Bohrlochs (402,30 m) fort.

– LAV22-002 ergab 210,50 m mit 0,19 % Kupferäquivalent (0,05 g/t Gold, 1,76 g/t Silber, 0,11 % Kupfer) ab einer Tiefe von 15,00 m, einschließlich 0,57 m mit 3,33 % Kupferäquivalent (0,20 g/t Gold, 52,80 g/t Silber, 2,74 % Kupfer) ab einer Tiefe von 20,35 m, sowie 2,00 m mit 3,39 % Kupferäquivalent (0,30 g/t Gold, 18,80 g/t Silber, 3,01 % Kupfer) ab einer Tiefe von 104,00 m.

– Die Analyseergebnisse der Bohrlöcher LAV22-003 bis LAV22-006, die allesamt ähnliche Hochtemperatur-Skarn- und porphyrartige Mineralisierungen, Erzgänge und Alterationen auf einer Streichenlänge von 850 m durchschnitten, sind noch ausstehend.

– Die Diamantbohrungen beim Ziel Sulphide City beim CRD-Projekt Silver Lime werden fortgesetzt, wobei geplant ist, die angepeilten Meter im Jahr 2022 auf über 5.000 Meter zu erhöhen.

Nick Rodway, President und CEO von Core Assets, sagte: Das Ziel der Bohrungen im Gebiet des Stollens French bestand darin, die Tiefenausdehnung der historischen Kupfer- und Gold-Skarn-Mineralisierung ab der Oberfläche zu ermitteln und das Porphyr-Kupfer-Molybdän-Potenzial der Intrusion Laverdiere zu erproben. Diese Ergebnisse haben unsere Erwartungen bestätigt und sogar übertroffen – vor allem, wenn man das in einer Scherung enthaltene Gold bedenkt, das in der LFZ vorgefunden wurde. Hochgradige Kupferskarn- und Endoskarnvorkommen, die sich ab Oberfläche bis in eine Tiefe von über 200 m erstrecken, stehen in Kontakt mit einer lokal stark kaliumalterierten und mineralisierten ursächlichen Intrusion bei Laverdiere, die eine umfassende geophysikalische Widerstandsstruktur aufweist und für Explorationen weiterhin offen ist. Die bis dato durchgeführten Bohrungen haben erst an der Oberfläche gekratzt und weisen auf das Vorkommen eines potenziell umfassenden Porphyrsystems hin. Wir freuen uns darauf, die restlichen Analyseergebnisse von Laverdiere zu erhalten und ein intensiveres Diamantbohrprogramm für 2023 zu planen.

* Die Analyseergebnisse werden als ungekürzte, gewichtete Durchschnittswerte angegeben. Die Abschnittsmächtigkeiten stellen gebohrte HQ-Kernlängen dar. Die wahre Mächtigkeit ist zurzeit nicht bekannt. Die zur Berechnung des Kupferäquivalents (% CuÄq) angewendeten Metallpreise lauten wie folgt: 1.775,00 $/oz Gold, 20,00 $/oz Silber, 3,50 $/lb Kupfer und 20,00 $/lb Molybdän. Alle Werte sind in CAD angegeben und berücksichtigen keine Metallgewinnungsraten. Die zur Berechnung von Kupferäquivalent für LAV22-001 angewendete Gleichung lautet wie folgt: CuÄq% = Cu% + (Au g/t × (Au $ pro oz / 31,1034768) / (Cu $ pro lb × 22,04623)) + (Ag g/t × (Ag $ pro oz / 31,1034768) / (Cu $ pro Ib × 22,04623)) + (Mo% × (Mo $ pro Ib / Cu $ pro Ib))

Abb. 1: 3-D-Querschnitt mit Blickrichtung Norden durch den Stollen French. % CuÄq (rot) und Au g/t (orange) sind in Tiefe von LAV22-001 und LAV22-002 eingezeichnet.

Abb. 2: Standortkarte der Diamantbohrlöcher 2022 beim Skarn-Porphyr-Projekt Laverdiere mit kartierten Skarnausdehnungen an der Oberfläche, die in der geophysikalischen TauSf-Darstellung eingezeichnet sind (steigende Leitfähigkeit – warme Farben; steigender Widerstand oder sinkende Leitfähigkeit – kalte Farben). Die Linie A-B veranschaulicht den Standort des in Abb. 1 dargestellten 3-D-Querschnitts. * kennzeichnet Bohrlöcher, die in dieser Veröffentlichung enthalten sind.

Diamantbohrungen 2022 auf dem Projekt Laverdiere

Im Juni wurden auf dem Skarn-Porphyr-Projekt Laverdiere Explorationsdiamantbohrungen in HQ-Größe über insgesamt 1.806 Meter absolviert. Die Bohrungen 2022 haben hochgradigen Fe-Cu-Au-Skarn, Cu-Mo-Endoskarn und eine damit verbundene Cu-Mo-Porphyrmineralisierung auf einer Strecke von 850 Metern an der Westflanke von Hoboe Creek zwischen dem historischen Nord- und Südstollen erfolgreich bestätigt, erweitert und ist in der Tiefe weiterhin offen.

Das Projekt Laverdiere befindet sich in der Nähe der Verwerfungszone Llewellyn, die im östlichen Teil des Konzessionsgebiets Blue mit Hoboe Creek übereinstimmt. Laverdiere ist als fein- bis grobkörniger und lokal massiver Fe-Cu-Au-reicher Skarn (Magnetit und/oder Magnetit-Chalkopyrit-dominant ±Bornit-Tetrahedrit-Molybdänit-Pyrit-Pyrrhotin) charakterisiert, der in dolomitischem Kalkstein und Marmor der devonischen metamorphischen Abfolge der Boundary Ranges vorkommt. An der westlichen Seite von Hoboe Creek ist der Dolomitkalkstein von dünn gelagertem kalkhaltigem Schluffstein, Quarzit und Schiefer überlagert, die alle lokal gefaltet sind, mäßig nach Westen einfallen und von einer post-akkretionären Granodioritintrusion aus der frühen Kreidezeit von batholithischer Größe (Coast Plutonic Complex) durchdrungen sind. Der Cu-Mo-haltige Granodiorit ist lokal geschiefert und weist eine kaliumhaltige Alteration in Form von sekundärem K-Feldspat und zerkleinertem Biotit nach Hornblende entlang des Fe-Cu-Au-Skarnkontakts auf.

Die höchstgradigen Skarn-Vorkommen, die bei Laverdiere beobachtet wurden, befinden sich in dolomitischem Kalkstein, in der Nähe des Schluffstein-Kontakts und entlang der Ränder der Granodioritintrusion. Im Granodiorit, der entlang der Verwerfungszone Lewellyn (LFZ/Hoboe Creek) bis zu 3,9 km südlich des Skarn-Hauptkörpers zu Tage tritt, wurden zerstreuter Chalkopyrit, Molybdänit, Magnetit und Malachit in disseminierten Quarzgängen und -brüchen beobachtet (siehe Pressemitteilung vom 6. April 2022).

Probennahmeprotokoll, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Alle gewonnenen Bohrkerne wurden mittels Helikopter zur Verarbeitung in die Kernaufzeichnungsanlage in Atlin in British Columbia transportiert. Bei allen Bohrlöchern wurden nach dem Abschluss Tiefenuntersuchungen mit einem Reflex Gyro Sprint-Tiefenuntersuchungsinstrument durchgeführt, das mit einer Azimutpositionierungsfunktion ausgestattet ist. Die Bohrkerne wurden für gewöhnlich in 2-m-Intervallen entnommen und in Gebieten mit höherer sichtbarer Sulfidmineralisierung gelegentlich reduziert. Die Kernproben wurden mit einer elektrischen Kernsäge in zwei Hälften geschnitten, in Säcke verpackt, etikettiert, versiegelt und an die Aufbereitungsanlage von ALS Minerals in Whitehorse in Yukon geschickt, während der restliche Kern in Atlin in British Columbia eingelagert wurde. Die Hälfte der Kernproben wurde fein zerkleinert und auf < 75 µm gesiebt. Die Proben wurden anschließend an ALS Geochemistry in North Vancouver in British Columbia gesendet, wo sie mittels Brandprobe mit AA-Abschluss auf Gold und Proben über den Grenzwerten auf Silber, Blei, Kupfer und Zink sowie auf weitere Elemente mittels Aufschluss aus vier Säuren mit ICP-AES- oder ICP-MS-Abschluss analysiert wurden. Leerproben (siliciumhaltiges Flussgestein), Doppelproben und zertifiziertes Referenzmaterial wurden mindestens alle 20 halben Kernproben zum Probenstrom hinzugefügt. Zertifizierte Referenzmaterialien wurden von OREAS North America Inc. aus Sudbury in Ontario und CDN Resource Laboratories Ltd. aus Langley in British Columbia für das Diamantbohrprogramm 2022 erworben. Offenlegung gemäß National Instrument 43-101 Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenz # 46541) (Berufszulassung # 100359) ist President, CEO und Director des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101. Herr Rodway überwachte die Erstellung der technischen Information in dieser Pressemeldung. Über Core Assets Corp. Core Assets Corp. ist ein in der Akquisition und Entwicklung von Mineralprojekten in British Columbia, Kanada, tätiges Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt derzeit 100 % des Konzessionsgebiets Blue, das eine Grundfläche von 111.648,8 Hektar (~1.116 km²) umfasst. Das Projekt liegt im Atlin Mining District, einem bekannten Goldminengebiet, das sich auf dem nicht abgetretenen Territoriums der Taku River Tlingit First Nation und der Carcross/Tagish First Nation befindet. Das Konzessionsgebiet Blue enthält eine große Strukturformation, die als The Llewellyn Fault Zone (LFZ – die Verwerfungszone Llewellyn) bekannt ist. Diese Struktur ist ungefähr 140 Kilometer lang und erstreckt sich von der Scherzone Tally-Ho im Yukon aus nach Süden durch das Konzessionsgebiet Blue bis zum Eisfeld Juneau im Alaskan Panhandle in den Vereinigten Staaten. Core Assets glaubt, dass das südliche Gebiet Atlin Lake und die LFZ seit den letzten großen Explorationskampagnen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurden. Die LFZ spielt eine wichtige Rolle in der Mineralisierung oberflächennaher Metallvorkommen auf dem Konzessionsgebiet Blue. In den letzten 50 Jahren wurden wichtige Fortschritte im Verständnis von Porphyr-, Skarn- und Karbonatverdrängungsvorkommen, sowohl weltweit als auch im Golden Triangle von British Columbia, erzielt. Das Unternehmen nutzte diese Information zur Anpassung eines bereits erwiesenen Explorationsmodells für das Konzessionsgebiet Blue und glaubt, dadurch eine wichtige Entdeckung zu ermöglichen. Core Assets freut sich darauf, zu einem der bedeutendsten Explorationsunternehmen im Bergbaubezirk Atlin zu werden, und sein Team glaubt an wichtige Möglichkeiten zu Entdeckungen und Entwicklung in diesem Gebiet. Für das Board of Directors

CORE ASSETS CORP.

Nicholas Rodway

President & CEO

Tel: 604.681.1568

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Aussagen in diesem Dokument, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Erwartungen hinsichtlich der ausstehenden Kernanalysen, einschließlich spekulativer Rückschlüsse auf potenzielle Kupfer-, Gold-, Silber- und Molybdängehalte, die auf vorläufigen visuellen Beobachtungen der Ergebnisse der Diamantbohrungen bei Laverdiere basieren; dass die vorläufigen Bohrergebnisse die Erwartungen des Unternehmens übertroffen haben; die Pläne des Unternehmens, die Geometrie und das Ausmaß des Porphyr-Skarn-Kontinuums bei Laverdiere durch zusätzliche Feldarbeiten und Diamantbohrungen weiter zu untersuchen; das vorgeschlagene Diamantbohrprogramm, das für Laverdiere im Juni 2022 geplant ist; dass die Bohrungen darauf abzielen werden, bestimmte Ziele und Mineralisierungen auf dem Konzessionsgebiet zu bestätigen und zu erweitern; dass das Explorationsmodell des Unternehmens eine bedeutende Entdeckung auf dem Konzessionsgebiet Blue ermöglichen könnte; dass das Unternehmen davon ausgeht, dass es zu einem der führenden Explorationsunternehmen im Bergbaudistrikt Atlin werden kann und dass es in diesem Gebiet beträchtliche Möglichkeiten für neue Entdeckungen und Erschließungen gibt. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse und Explorationsergebnisse des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehört, dass sich die Erwartungen hinsichtlich der anstehenden Kernanalysen, die auf vorläufigen visuellen Beobachtungen der Diamantbohrergebnisse bei Laverdiere beruhen, als unzutreffend erweisen könnten; dass die Ergebnisse darauf hindeuten könnten, dass Laverdiere keine weiteren Explorationsanstrengungen rechtfertigt; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, seine Pläne zur weiteren Exploration von Laverdiere umzusetzen, und dass insbesondere das vorgeschlagene Diamantbohrprogramm, das für Laverdiere geplant ist, nicht wie erwartet oder überhaupt nicht durchgeführt werden könnte; dass die Bohrungen möglicherweise keine Ziele oder Mineralisierungen auf Laverdiere bestätigen und erweitern; dass das Explorationsmodell des Unternehmens möglicherweise keine kommerzielle Entdeckung von Mineralien auf dem Konzessionsgebiet Blue ermöglicht; dass das Unternehmen möglicherweise nicht zu einem der führenden Explorationsunternehmen im Bergbaugebiet Atlin wird oder dass sich herausstellt, dass es in diesem Gebiet nicht wie erwartet Möglichkeiten für neue Entdeckungen und Erschließungen gibt; dass weitere Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; dass die Mineralclaims keine weiteren Ausgaben rechtfertigen; dass es möglicherweise keine wirtschaftlichen Mineralressourcen gibt; dass bestimmte Explorationsmethoden, einschließlich des vom Unternehmen vorgeschlagenen Explorationsmodells für des Konzessionsgebiet Blue, unter den gegebenen Umständen unwirksam oder unzureichend sind; dass wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, geopolitische, umweltbezogene und technologische Faktoren die Geschäftstätigkeit, die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens beeinflussen können; dass sich unsere spezifischen Pläne und der Zeitplan für Bohrungen, Feldarbeiten und andere Pläne ändern können; dass wir aufgrund von Kostenfaktoren, der Art des Geländes oder der Verfügbarkeit von Ausrüstung und Technologie möglicherweise keinen Zugang zu Mineralen haben oder diese nicht erschließen können; und dass wir möglicherweise auch nicht genügend Mittel aufbringen können, um unsere Pläne durchzuführen oder abzuschließen. Zusätzliche Risikofaktoren werden im Abschnitt Risk Factors in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens für das kürzlich abgeschlossene Geschäftsjahr erörtert, die auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieses Dokuments nicht aktualisieren oder revidieren, um sie an das Eintreten zukünftiger, nicht vorhersehbarer Ereignisse anzupassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

