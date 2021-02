Core One Labs bereitet sich auf den ersten einer Reihe von Patentanträgen vor

Vancouver, British Columbia, Kanada – 10. Februar 2021 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD62, WKN: A2P8K3) (das Unternehmen oder Core One Labs), ein auf die biotechnologische Forschung und Entwicklung spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, das sich in erster Linie darauf konzentriert, psychedelische Arzneimittel zur Marktreife zu bringen, kann mit Freude berichten, dass derzeit die Einreichung eines Patentantrags für das vom Unternehmen entwickelte System zur biosynthetischen Herstellung von Psilocybin vorbereitet wird.

Mit dem Abschluss der ersten Studien hat die Tochtergesellschaft von Core One alle erforderlichen Daten aus ihrem Forschungs- und Entwicklungsprogramm zu Systemen für die biosynthetische Herstellung von Psilocybin zusammengetragen, um mit den Vorbereitungen auf das Patentanmeldungsverfahren beim Patentamt der Vereinigten Staaten (United States Patent and Trademark Office/USPTO) zu beginnen.

Der Erstantrag ist der erste einer ganzen Reihe von bevorstehenden Patenteinreichungen, mit denen das wertvolle geistige Eigentum, das dem proprietären Fermentationsverfahren zur Herstellung von Psilocybin in der Qualität eines aktiven pharmazeutischen Wirkstoffs (API) zugrunde liegt, geschützt werden soll.

Das Forschungsteam des Unternehmens entwickelt laufend neue Strategien zur optimierten Expression des eigenen DNA-Expressionssystems, das die Enzyme, welche für die Herstellung des nativen Psilocybins in psychoaktiven Pilzen verantwortlich sind, kodiert. Core One Labs arbeitet daran, den Ertrag von Psilocybin im Rahmen der Prozessentwicklung zu maximieren und hat die Absicht, sein Patentportfolio mit jedem erreichten Meilenstein zu vergrößern.

Joel Shacker, CEO von Core One Labs, erklärt: Wir arbeiten zügig an der Einreichung mehrerer Patentanmeldungen, die dazu beitragen werden, unsere Entwicklungsbemühungen abzusichern und die inhärente Wertentwicklung unserer Arbeit zu schützen. Die wissenschaftlichen Arbeiten, die unsere erweiterte Forschung in Zusammenhang mit biosynthetisiertem Psilocybin unterstützen, warten mit mehreren Szenarien für die Entwicklung verschiedener Stämme und Potenzen auf. Diese Formulierungen stellen die Herstellung von Rezepturen mit verbesserter und gezielter Wirksamkeit in Aussicht. Unsere fortschrittlichen Herstellungsmethoden sind auf eine Kostensenkung und kürzere Produktionszeiten ausgelegt, was zusammen mit unseren wissenschaftlichen Errungenschaften die grundlegenden Triebkräfte darstellen, die dem Unternehmen ermöglichen, kurzfristige seine Ziele zu erreichen und Chancen zu nutzen. Der Schutz unseres wertvollen geistigen Eigentums ist für unsere Erfolgsstrategie entscheidend, und unsere Patentierungsbestrebungen sind sowohl für das Wachstum des Unternehmens als auch für die Steigerung des Unternehmenswerts von enormer Bedeutung.

Über Core One Labs Inc.

Core One Labs ist ein biotechnologisches Forschungs- und Technologieunternehmen im Bereich Life Sciences, das sich darauf spezialisiert hat, psychedelische Medikamente durch neuartige Verabreichungssysteme und psychedelisch unterstützte Psychotherapie auf den Markt zu bringen. Core One Labs hat einen zum Patent angemeldeten, dünnen oralen Filmstreifen (die Technologie) entwickelt, der sich sofort auflöst, wenn er in den Mund genommen wird, und organische Moleküle in präzisen Mengen an den Blutkreislauf abgibt, wobei eine hervorragende Bioverfügbarkeit aufrechterhalten wird. Das Unternehmen beabsichtigt, die Technologie weiterzuentwickeln und bei psychedelischen Verbindungen, wie z.B. Psilocybin, anzuwenden. Core One Labs besitzt auch eine Beteiligung an medizinischen Kliniken, die zusammen eine Datenbank mit über 200.000 Patienten unterhalten. Durch diese Kliniken, die Integration seines geistigen Eigentums, die Forschung und Entwicklung in Zusammenhang mit psychedelischen Behandlungen und neuartigen Arzneimitteltherapien, beabsichtigt das Unternehmen, eine behördliche Forschungsgenehmigung für die Weiterentwicklung von aus Psychedelika abgeleiteten Behandlungen für psychische Gesundheitsstörungen zu erhalten.

Core One Labs Inc.

Joel Shacker

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

info@core1labs.com

1-866-347-5058

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One Labs ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One Labs Inc. glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One Labs handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb eines genehmigten regulatorischen Rahmens eingesetzt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Core One Labs Inc.

Michelle Borthwick

820 – 1130 West Pender Street

BC V6E 4A4 Vancouver

Kanada

email : mborthwick@fiorecorporation.com

Pressekontakt:

Core One Labs Inc.

Michelle Borthwick

820 – 1130 West Pender Street

BC V6E 4A4 Vancouver

email : mborthwick@fiorecorporation.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dubai – die Stadt des Goldes Maple Gold durchteuft neues Sulfidsystem mit Gold- und Silbervorkommen auf regionalem IP-Ziel NE; Winterbohrprogramm 2021 in Douay ist im Gange