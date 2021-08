Core One Labs bringt seine psychedelischen Formulierungen zur Behandlung von Schlaganfällen und Depressionen in die klinische Entwicklung

Vancouver, British Columbia, Kanada – 7. August 2021 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABD), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) (Core One oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das wissenschaftliche Team seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. (Akome) den nächsten Schritt in seiner klinischen Entwicklungsplanung für den Einsatz seiner zum Patent angemeldeten Psychedelikaformulierungen AKO001 und AKO003 jeweils in der Behandlung von ischämischen Insulten (Schlaganfällen) bzw. Depressionen eingeleitet hat. Mit diesen Studien kann das Unternehmen sein Know-how in Bezug auf den Einsatz von Psychedelika als überzeugende Kandidaten für die Behandlung dieser schwerwiegenden neurologischen und psychischen Erkrankungen erweitern.

Als nächsten Schritt im Entwurfsprozess der klinischen Entwicklung führt Akome eine umfassende Suche sowie ein strenges Auswahlverfahren durch, bei dem mehrere kommerzielle Forschungsorganisationen und wissenschaftliche Zentren überprüft werden. Dabei soll festgestellt werden, welche Organisation in der Lage ist, die erforderlichen In-vitro- und In-vivo-Studien durchzuführen. Sobald eine Partnerorganisation sowohl für die In-vivo- als auch für die In-vitro-Verfahren ausgewählt wurde, können die Studien gleichzeitig absolviert werden, um den Prozess zu beschleunigen.

Die Durchführung von In-vitro- und In-vivo-Studien ist für die Entwicklung neuer pharmazeutischer Behandlungen unerlässlich. Im Rahmen von In-vitro-Studien wird festgestellt, ob ein Arzneimittelkandidat die gewünschten Veränderungen an den Zellkulturen hervorruft. Diese Studien werden im Reagenzglas durchgeführt und in der Regel rasch abgeschlossen; ihr Design basiert auf jenen Daten, die bereits in den eingereichten provisorischen Patentanmeldungen enthalten sind. Bei In-vivo-Studien wird der Arzneimittelkandidat an Tieren getestet, die an einer Erkrankung leiden, welche jener Erkrankung ähnelt, die das Arzneimittel beim Menschen behandeln soll. Sobald beide Studien abgeschlossen sind, kann mit den klinischen Studien am Menschen (Humanstudien) begonnen werden.

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir den nächsten Schritt in der Entwicklung unserer klinischen Studien für unser Medikament zur Behandlung von Schlaganfällen und zur Behandlung von Depressionen eingeleitet haben. Die Auswahl eines erfahrenen Partners mit guten Kenntnissen über die zu untersuchenden Krankheiten versetzt Core One in die Lage, gut durchdachte und detaillierte Studien möglichst effizient durchzuführen, erklärt Joel Shacker, CEO des Unternehmens.

ÜBER CORE ONE LABS INC.

Core One ist ein auf biotechnologische Forschungsarbeiten und Technologien spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, dessen Geschäftsschwerpunkt darin besteht, psychedelische Arzneimittel durch neuartige Verabreichungssysteme und psychedelikagestützte Psychotherapien auf den Markt zu bringen. Core One hat einen zum Patent angemeldeten oralen Dünnfilmstreifen (die Technologie) entwickelt, der sich im Mund sofort auflöst und organische Moleküle in exakten Mengen an den Blutkreislauf abgibt. Dadurch ist eine hervorragende Bioverfügbarkeit garantiert. Das Unternehmen hat die Absicht, die Technologie weiterzuentwickeln und auf psychedelische Wirkstoffe, wie etwa Psilocybin, anzuwenden. Core One ist außerdem an medizinischen Versorgungseinrichtungen beteiligt, in denen insgesamt mehr als 275.000 Patienten betreut werden. Über diese Versorgungseinrichtungen, die Einbindung seines geistigen Eigentums, sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu psychedelikagestützten Therapien und Behandlungsmethoden mit neuartigen Medikamenten will das Unternehmen um eine behördliche Forschungsgenehmigung für die Weiterentwicklung von aus Psychedelika abgeleiteten Behandlungsmethoden für psychische Erkrankungen ansuchen.

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb eines genehmigten regulatorischen Rahmens eingesetzt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

