Corona-Impfung – Sachliche Informationen rund um die Corona-Impfung

Dietmar Schäffer will den Lesern mit „Corona-Impfung“ dabei helfen, eine Entscheidung für oder gegen die Corona-Impfung zu treffen.

Im Internet ist jeder ein Experte. Auf Facebook und Twitter weiß anscheinend jeder alles, was man über Corona wissen muss. Das Problem ist, dass viele dieser selbstsicheren Menschen einfach nur Märchen und Fakenews verbreiten. Dies kann andere Menschen verwirren und sorgt bei den echten Fachleuten zum Kopfschütteln. Eine zusammenfassende Darstellung zum Thema erscheint dem Autor dieses Sachbuchs deshalb dringend erforderlich. Es wird von einer ausreichend hohen Impfquote maßgeblich abhängen, ob und wann die Deutschen wieder zu einem einigermaßen normalen Alltag zurückkehren können. Voraussetzung für eine fundierte Entscheidung pro oder contra Impfung sollte aber sachliche Information sein – nicht wirre Thesen von Querdenkern.

Genau solche Informationen können die Leser in dem Buch „Corona-Impfung“ von Dietmar Schäffer finden. Das rund 30 Seiten lange Buch bringt die Fakten verständlich auf den Punkt. Die Leser erhalten einen Einblick in die allgemeine Geschichte von

Impfungen und in den Verlauf und Hintergrund von SARS-CoV-2. Daraufhin folgen Informationen über die vorhandenen Impfstoffe und der Autor beantwortet die Frage, ob eine Corona-Impfung eine Chance oder ein unkalkulierbares Risiko ist, indem er beschreibt, warum der Impfstoff eigentlich so schnell auf den Markt kommen konnte und wie genau er eigentlich funktioniert.

