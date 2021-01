Abenfug mit Onkel Erwin – Lustige Camping-Geschichten

Fred Flinspach lässt die Leser in „Abenfug mit Onkel Erwin“ an lustigen und teils recht abenteuerlichen Ausflügen mit dem Zelt teilhaben.

Dank dem Corona-Virus ist mit dem Reisen momentan vorüber gehend Schluss, doch das heißt nicht, dass man nicht mit Hilfe eines unterhaltsamen Buches auf Reisen von daheim aus gehen kann. Genau dies ermöglicht das neue Buch von Fred Flinspach. Die Leser lernen hier Onkel Erwin, der die Natur und das Abenteuer liebt, kennen. Allerdings überschätzt er seine Fähigkeiten maßlos, wenn es um das Camping und Zelten geht. Es ist also nur von Vorteil, dass Katja und ihr Bruder Olaf ihm auf seinen spannenden Reisen zur Seite stehen und dadurch so manche Katastrophe verhindern. Die Leser erfahren in den Geschichten z.B. was eines Nachts geschah, als Katja und Olaf beim Camping mit Onkel Erwin in ein Gewitter geraten sind. Die Charaktere stecken da in einer echten Patsche und auch die Leser werden sich fragen, wie das Trio diese Nacht heil überstehen könnte.

Die lustigen Geschichten in dem Buch „Abenfug mit Onkel Erwin“ von Fred Flinspach versprechen den Lesern viel Lesespaß und eignen sich auch ideal zum Vorlesen vorm zu Bett gehen, da Kinder diese Geschichten lieben werden. Sie haben gerade die richtige Menge an Spannung und Aufregung, um nicht vom Einschlafen abzuhalten, aber trotzdem dazu zu führen, dass sich Kinder auf diese Zeit freuen werden. Den Urlaub wird man zwar immer noch vermissen (oder auch nicht, wenn man das Chaos in diesen Geschichten betrachtet), aber dank diesem Buch kann man trotzdem ein wenig träumen.

„Abenfug mit Onkel Erwin" von Fred Flinspach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19862-3 zu bestellen.

