Weilburg 1900 – 1950 – Einblicke in die Weilburger Lokalgeschichte

Joachim Warlies liefert mit „Weilburg 1900 – 1950“ eine knappe Darstellung Weilburger Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Dieses neue Buch rund um die Weilburger Lokalgeschichte gliedert sich in fünf Kapitel, die sich mit jeweils einem bestimmten Zeitraum beschäftigen. Das erste Kapitel widmet sich der Wilhelminischen Zeit (einschließlich des Ersten Weltkriegs), das Zweite der Weimarer Republik, das Dritte dem Dritten Reich (einschließlich des Zweiten Weltkriegs), das Vierte dem Jüdischen Weilburger und das letzte Kapitel betrachtet die Nachkriegszeit. Der Autor beantwortet durch sein Buch die Frage, wie die Menschen in Weilburg die bewegten Zeitläufe zwischen 1900 und 1950 erlebt, erfahren und wahrgenommen haben. Das Buch versucht, dieser Frage nachzugehen. Im Mittelpunkt der Darstellung stehen deshalb die Geschehnisse und Lebensverhältnisse in Weilburg. Die handelnden und oft auch leidenden Personen sind durchweg „kleine Leute“: Arbeiter, Handwerker, Kaufleute, Hausfrauen, Soldaten, Schüler und mehr.

Das Buch „Weilburg 1900 – 1950“ von Joachim Warlies will für die Leser von heute ein lebendiges Bild der Jahre 1900 bis 1950 in Weilburg entwerfen. Bei aller notwendigen Genauigkeit will das Buch auch immer gut lesbar sein. Deshalb sind in die textlichen Darstellungen zahlreiche Dokumente eingefügt, vor allem Fotos, die das Geschriebene sinnfällig illustrieren und ergänzen. Das Buch wird dadurch für Menschen, die sich für die Lokalgeschichte des Ortes Weilburg interessieren, zu einem informativen Lesevergnügen.

„Weilburg 1900 – 1950“ von Joachim Warlies ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14833-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Abenfug mit Onkel Erwin – Lustige Camping-Geschichten Messages… – Botschaften für die Seele