Menschliche Führung gewinnt! – Einblicke in den Führungsstil der Zukunft

Claude Heini erklärt in „Menschliche Führung gewinnt!“, worauf es bei erfolgreicher Führung wirklich ankommt.

Klassische Hierarchien sterben in Unternehmen immer mehr aus, wie man es z.B. am Beispiel der IT der Deutschen Bahn beobachten kann. Doch was bedeutet dies für die Zukunft von Führungskräften? Menschliche Führung wird laut dem Autor dieses Buches eine immer wichtigere Rolle spielen. Menschliche Führung von Menschen in Organisationen entfaltet Sinn für alle Beteiligten an sich und wird so zum Schlüssel für eine gelingende gemeinsame Zukunft der Welt. Sie bedingt die konsequente Annahme des ganzen Menschseins, einschließlich allen damit verbundenen Potentialen, sowohl als auch Herausforderungen. Wie Unternehmer mit beiden umgehen macht für den Erfolg ihres Unternehmen und die Zufriedenheit der Arbeiter einen riesigen Unterschied. Der Autor verbindet in diesem Buch auf einzigartige Weise fundiertes theoretisches Wissen, Erfahrungen in der Arbeit mit Führungspersonen und Verantwortungsträgern aller Stufen und unterschiedlicher Rollen zu einem hilfreichen Gesamtwerk.

Das anregende Buch „Menschliche Führung gewinnt!“ von Claude Heini richtet sich an alle Unternehmerinnen, Entscheidungsträger, Managerinnen, Führungspersonen sowie verantwortliche Menschen und soll sie dazu inspirieren, menschliches Agieren in ihren Berufsalltag zu bringen und so alle Beteiligten zu „Gewinnern“ zu machen. Was das konkret heißt, wird so manchen Leser überraschen. Wirklich menschliche Führung kann in jedem Unternehmen zu positiven Veränderungen führen und dieses Buch zeigt, wie es geht.

„Menschliche Führung gewinnt!“ von Claude Heini ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11670-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

