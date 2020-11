Ganzheitliche Gesundheitstips – Praktische Ratschläge

Roman Machens stellt den Lesern in „Ganzheitliche Gesundheitstips“ Gesundheitswissen für jedermann vor.

Wer gesund sein will, der muss erkennen, dass er selbst die Verantwortung dafür übernehmen muss. Dazu gehört, dass man nach glaubwürdigen Informationen rund um das Thema Gesundheit sucht und lernt, auf was es eigentlich wirklich ankommt, wenn man Krankheiten und Leiden vermeiden möchte. Die praktischen Gesundheitstipps in diesem neuen Buch wollen den Lesern genau dabei helfen. Die Leser erfahren hier mehr über gesundes Essen und Trinken, weil dies die Bausteine für ein gesundes Leben sind. Es geht jedoch auch um Kinder, z.B. darum, wie man einen ausgeschlagenen Zahn retten kann, um Beziehungen, die man vermeiden sollte, um Harmonie und viele andere Dinge, die auf die Gesundheit eines Menschen einen Einfluss haben kann – und dessen sich viele Menschen oft nicht bewusst sind.

Das Buch „Ganzheitliche Gesundheitstips“ ist ein Ergänzungsband zu den bisherig erschienenen Werken von Roman Machens. Die ersten 3 Bände der Ganzheitlichen Gesundheitstips waren in Bayern sehr erfolgreich. Auf den Sammelband, der im CBX-Verlag erschienen ist, folgt 2020 Band 4 mit allen seit 2017 geschriebenen Tips. Weitere Informationen können auch auf www.Machens-online.CH gefunden werden.

„Ganzheitliche Gesundheitstips“ von Roman Machens ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7439-6468-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

