Markus J. J. Jenni zeigt den Lesern in „Ich wünsche Dir einen guten Tag“, wie sie bereits heute glücklich werden können.

Das Leben ist zu kurz, um nicht das Bestmögliche daraus zu machen. Und für all diejenigen, die deshalb gerne mehr aus ihrem Tag und ihrem Leben machen möchten, ist dieses Buch geschrieben. Markus J. J. Jenni bringt seine langjährigen Erfahrungen aus den Bereichen Coaching, Motivation und Persönlichkeitsentwicklung zusammen und bietet Ihnen eine einzigartige – möglicherweise sogar neue – Perspektive auf das Leben und dessen Möglichkeiten. Seine gesammelten praxisnahen Erfahrungen, alltagsrelevantes Wissen und ein Schuss Philosophie werden zu einem vielseitigen, schmackhaften und leicht bekömmlichen „Fruchtsalat“ vermischt, der Ihnen die positiven Seiten des Lebens näherbringen soll. In diesem in Farben schön gestalteten Buch erfahren Sie, wie Sie Ihre Zeit optimal nutzen und Ziele effizient verfolgen, mit Stress und Problemen besser umgehen und gesamthaft glücklicher werden können. Viele Sinnbilder, Beispiele und Übungen helfen Ihnen dabei einen Bezug zu sich selbst herzustellen, damit bald auch für Sie jeder Tag ein guter Tag ist.

Auf eine Berufslehre als Chemielaborant, wo er die Welt der Atome und Moleküle kennen lernte, folgte für Markus J. J. Jenni in jungen Jahren eine Weiterbildung mit Handelsdiplomabschluss, im Alter von 27 dann die Selbstständigkeit im Bereich Finanzen und Vorsorge. Später widmete er sich der nebenberuflichen Weiterbildung im Bereich Psychologie und Tiefenpsychologie und erzielte 1979 ein Diplom als Seminarleiter für autogenes Training nach Prof. Dr. J. H. Schulz. 1980 war er Initiant und Leiter eines Internationalen Creativ-Centrums, an welchem unter anderem Prof. Dr. Heinz Hofmann, Leiter des REAC 500 Programms der Apollo-Mission referierte. Im Anschluss war er als Unternehmensberater für mittelständische Unternehmen und Regionalbanken im Bereich Innovationsmanagement tätig. Gemeinsam mit 16 anderen Autoren ist er Co-Autor des Hörbuchs „Die 17 Mosaiksteine des Erfolgs“ und Autor des Hörbuchs sowie des Buchs „Ich wünsche dir einen guten Tag“ – ein Leitfaden für ein sinnvolles, erfülltes, erfolgreiches und glückliches Leben. Seit über 40 Jahre befasst Markus J. J. Jenni sich bereits mit dem Wesen der Kreativität und der Motivation.

„Ich wünsche Dir einen guten Tag" von Markus J. J. Jenni ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15999-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

