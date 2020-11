Corpomed – nach 30 Jahren immer noch offen für Neues

Das Unternehmen Corpomed ist bereits seit über 30 Jahren bekannt für handgefertigte Still- und Gesundheitskissen aus strapazierfähigen Materialien. Doch was ist neu und was ist gleich geblieben?

Corpomed legt dabei seit der Unternehmensgründung im Jahr 1989 Wert auf Nachhaltigkeit, Komfort und Qualität. Diese Werte sind bis heute gleichgeblieben. Abgesehen davon hat sich Corpomed in den vergangenen Jahren jedoch stetig gewandelt.

Neuerungen bei Corpomed

Von Beginn an ist die Geschichte von Corpomed von ständigem Wachstum und regelmäßiger Optimierung geprägt. Einer der größten Schritte in der Unternehmensgeschichte fand im Jahr 2018 statt, in dem die heutige Inhaberin Franziska Schroeder Corpomed übernahm. Nun, zwei Jahre später, folgt in Form einer neuen Webseite mit optimiertem Online Shop ein weiterer großer Meilenstein in der Geschichte von Corpomed. Durch ein neues Shopsystem und eine übersichtlich aufgebaute Internetpräsenz haben Kund*innen die Möglichkeit, das passende Gesundheitskissen für ihre Bedürfnisse noch schneller und einfacher zu finden.

Produktvielfalt und Funktionalität

Die Produkte, die Kund*innen im neuen Corpomed Online Shop erhalten können, decken eine große Bandbreite an Verwendungsmöglichkeiten ab. Neben Seitenschläferkissen, Mediationskissen und Nackenkissen sind Stillkissen in den Größen Mini, Medium und Maxi erhältlich. Mütter von Zwillingen können außerdem ein speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtetes Zwillingskissen bestellen.

Das Hauptaugenmerk bei der Verwendung von Corpomed Stillkissen liegt auf der Verbindung zwischen Mutter und Kind, die beim Stillen oder beim Füttern mit der Flasche gestärkt wird. Mit einem Stillkissen hat die Mutter die Gelegenheit, nahe bei ihrem Kind zu sein, ohne dabei einer körperlichen Belastung ausgesetzt zu sein. Das macht das Stillerlebnis für Baby und Mutter angenehmer.

Stillkissen von Corpomed – Langlebige Qualität made in Germany

Die Gesundheitskissen von Corpomed sind allesamt aus langlebigen Materialien nach OEKO-TEX®Standard 100 für textiles Vertrauen gefertigt und werden mit EPS- oder EPP-Perlen gefüllt, die dem Produkt Flexibilität und Anschmiegsamkeit verleihen. Als Außenmaterial stehen den Kund*innen Stoffe aus Jersey, Baumwolle oder Polyurethan zur Auswahl, die in verschiedenen Designs und Farben verfügbar sind. Auf diese Weise können die Kissen nicht nur ihrem jeweiligen Verwendungsgebiet, sondern auch der Inneneinrichtung und den optischen Vorlieben der Kund*innen angepasst werden.

Sowohl die Materialauswahl als auch die hochwertige Fertigung in Deutschland tragen dazu bei, dass Corpomed Stillkissen über eine jahrelange Haltbarkeit verfügen und somit auch über mehrere Generationen hinweg verwendet werden können. Diese Nachhaltigkeit ist fester Teil der Corpomed Unternehmensphilosophie, in der Umweltbewusstsein und Verbraucherfreundlichkeit eine große Rolle spielen.

Pressekontakt:

Corpomed Gesundheitskissen GmbH

Vierlander Straße 14

21502 Geesthacht

Tel.: 04152 88390

Mail: info@corpomed.de

Web: www.corpomed.de

Corpomed ist dein Hersteller des Vertrauens, wenn es um den gesamten Bereich der Gesundheitskissen geht. Dabei ist es uns sehr wichtig, dass wir alles selbst in Deutschland produzieren, um so einen noch höheren Qualitätsstandard zu ermöglichen.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

