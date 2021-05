Corvus Gold sichert sich Darlehen in Höhe von 20 Mio. USD von AngloGold Ashanti North America Inc. zur Finanzierung der Genehmigungs- und Vorerschließungsarbeiten bei North Bullfrog

Vancouver, B.C. Corvus Gold Inc. (Corvus oder das Unternehmen) – (TSX: KOR, NASDAQ: KOR) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit AngloGold Ashanti North America Inc. (AngloGold) einen Darlehensvertrag über 20 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, um die laufenden Genehmigungs- und Vorerschließungsarbeiten für das Projekt North Bullfrog des Unternehmens sowie die anhaltenden Explorationsarbeiten in den Projekten Mother Lode und Lynnda Strip zu finanzieren. Die Eckdaten des Vertrags über das ungesicherte Darlehen in Höhe von 20 Millionen US-Dollar (das Darlehen) beinhalten:

– Festzinssatz von 1,10725 %; Verzinsung beginnt 180 Tage nach Unterzeichnung des Darlehens

– Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt entweder 12 Monate nach Unterzeichnung des Darlehens oder nach Erhalt aller Baugenehmigungen für die Mine im Projekt Bull Frog durch Corvus, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt

– Mindestens 70 % des Darlehensbetrags muss für Projektarbeiten aufgewendet werden

– AngloGold wird eine Exklusivitätsperiode von 90 Tagen gewährt, in der Corvus auf alle Gespräche oder Maßnahmen verzichtet, die wesentliche Transaktionen in Bezug auf die Vermögenswerte des Unternehmens oder eine Änderung seiner Aktienstruktur betreffen

Das Darlehen stellt eine Related Party Transaction (in etwa: Transaktion mit einer nahestehenden Partei) gemäß Multilateral Instrument 61-101 — Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101), da AngloGold angesichts seiner Aktienbeteiligung von mehr als 10 % in einem Nahverhältnis zu Corvus steht. Laut Abschnitt 5.7(1)(f) von MI 61-101 ist das Unternehmen von der Einholung der Genehmigung des Darlehens durch die Minderheitsaktionäre des Unternehmens befreit, da festgestellt wurde, dass das Darlehen zu angemessenen kommerziellen Bedingungen gewährt wird, die für das Unternehmen nicht weniger vorteilhaft sind, als wenn das Darlehen von einer Person gewährt würde, die über den Fremdvergleichsgrundsatz mit dem Unternehmen verbunden ist, und da das Darlehen nicht in Aktien oder stimmberechtigten Wertpapieren des Unternehmens oder einer Tochtergesellschaft des Unternehmens umgewandelt oder damit getilgt werden kann. Das Unternehmen wird einen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) in Bezug auf das Darlehen einreichen. Dieser Bericht wird jedoch weniger als 21 Tage vor dem Abschluss des Darlehens eingereicht, was den gängigen Marktpraktiken entspricht und was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX.

Über die Projekte North Bullfrog & Mother Lode in Nevada

Corvus besitzt sämtliche Rechte (100 %) am Projekt North Bullfrog, das sich über eine Grundfläche von rund 90,5 km² im Süden Nevadas erstreckt. Die Liegenschaft setzt sich aus einer Reihe von privaten Schürfrechten mit patentierten staatlichen Bergbaukonzessionen und 1.134 nicht patentierten staatlichen Bergbaukonzessionen zusammen. Das Projekt verfügt über eine hervorragende Infrastruktur; es grenzt unmittelbar an eine wichtige Straßenverbindung und ist mit einer Stromversorgung und umfangreichen Wasserrechten ausgestattet. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine kontrollierende Beteiligung an 445 nicht patentierten staatlichen Bergbaukonzessionen im Projekt Mother Lode, das eine Grundfläche von rund 36,5 km2 umfasst und sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens befindet. Die gesamten zu 100 Prozent im Besitz von Corvus befindlichen Flächen erstrecken sich nun über 127 Quadratkilometer und beherbergen zwei neue große Goldentdeckungen in Nevada.

Über Corvus Gold Inc.

Corvus Gold Inc. ist ein nordamerikanisches Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich bei seinen Aktivitäten auf die Projekte mit kurzfristig förderbaren Gold- und Silbervorkommen in den Regionen North Bullfrog und Mother Lode in Nevada konzentriert. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Reihe von Lizenzgebührenbeteiligungen an anderen Explorationskonzessionsgebieten in Nordamerika, die ein Spektrum von Gold-, Silber- und Kupferprojekten abdecken. Corvus hat die Absicht, seinen Unternehmenswert durch Neuentdeckungen und durch die Erweiterung seiner Projekte zu steigern, um in einem wachstumsstarken Gold- und Silbermarkt optimal von der Entwicklung des Aktienkurses zu profitieren.

Im Auftrag von

Corvus Gold Inc.

(gezeichnet) Jeffrey A. Pontius

Jeffrey A. Pontius,

President & Chief Executive Officer

Ansprechpartner:

Ryan Ko

Investor Relations

E-Mail: info@corvusgold.com

Tel: 1-844-638-3246 (gebührenfrei) oder (604) 638-3246

Corvus Gold Inc.

Suite 1750, 700 West Pender St.

Vancouver, British Columbia

KANADA V6C 1G8

TSX: KOR NASDAQ: KOR

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Sämtliche hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören unter anderem Aussagen über die zukünftige Rückzahlung des Darlehens und darüber, wie das Unternehmen den Darlehensbetrag einsetzen wird; mögliche Ereignisse, Bedingungen oder finanzielle Leistungen, die auf Annahmen über zukünftige wirtschaftliche Bedingungen oder Maßnahmen beruhen; die Bedingungen des Darlehens, einschließlich der beabsichtigten Verwendung des Erlöses, der Rückzahlung und der Geschäftseinschränkungen; die Entdeckung und die Abgrenzung von Minerallagerstätten/-ressourcen/-reserven; das Potenzial für die Entdeckung zusätzlicher hochgradiger Erzgänge oder zusätzlicher Lagerstätten; das Wachstumspotenzial der Projekte North Bullfrog, Mother Lode und Lynnda Strip; und das Potenzial für einen Abbau oder eine Produktion in den Projekten North Bullfrog, Mother Lode und Lynnda Strip. Informationen im Hinblick auf Mineralressourcenschätzungen können auch als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden, da sie die Mineralisierung prognostizieren, die bei der Erschließung und Förderung einer Minerallagerstätte angetroffen wird. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann keine Gewähr übernommen werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnlichen Ausdrücken, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Grund dafür können verschiedene Faktoren sein, wie z.B. die Fähigkeit, das Darlehen zurückzuzahlen oder die Bedingungen des Darlehens zu erfüllen; Unterschiede in der Art, der Beschaffenheit und der Größe der vorliegenden Rohstofflagerstätten; Schwankungen im Markpreis von Mineralprodukten, die das Unternehmen herstellt oder deren Herstellung geplant ist; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die notwendigen Genehmigungen, Zulassungen oder Autorisierungen für seine Aktivitäten in den Konzessionsgebieten zu erhalten; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Rohstoffe aus seinen Konzessionen erfolgreich und in profitabler Weise herzustellen; das geplante Wachstum; die Aufbringung erforderlicher Mittel bzw. die Umsetzung seiner Geschäftsstrategien; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die in der Annual Information Form für 2020 sowie dem letzten Zwischenlagebericht (Management Discussion and Analysis), die bei bestimmten Wertpapierkommissionen in Kanada eingereicht wurde, und in den jüngsten Einreichungen des Unternehmens bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) angegeben sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Alle vom Unternehmen in Kanada veröffentlichten Dokumente sind auf der Webseite www.sedar.com verfügbar. Einreichungen bei der SEC können unter www.sec.gov abgerufen werden. Den Lesern wird dringend empfohlen, diese Unterlagen – einschließlich die Fachberichte zu den Mineralkonzessionen des Unternehmens – zu prüfen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

