Wer einen Rundumservice bei der Planung seiner Schönheitsoperation in Tschechien haben möchte, wendet sich am besten an eine erfahrene Agentur wie die cosmetic op.

Im bayerischen Hinterland, idyllisch gelegen, befindet sich eine der ältesten und erfolgreichsten Agenturen für die Vermittlung von Patienten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an Fachärzte für plastische Chirurgie in zertifizierte Schönheitskliniken in Tschechien.

Den Patienten wird ein umfassender Service geboten. Angefangen vom Erstkontakt meist über Email, informiert die cosmetic op über Möglichkeiten, Ablauf, Ärzte und Kosten einer Schönheitsoperation in einer der tschechischen Kliniken sowie über Anfahrts- und weitere Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort. Meist sind mehrere Telefonate nötig, um Interessierte gleich von Anfang an bestmöglich zu informieren und zu beraten.

Die Agentur wurde in 2001 von Alexandra Grabler gegründet. Seit dieser Zeit wurden über 35.000 Patienten erfolgreich bei der Planung ihrer Schönheitsoperation unterstützt. Anfang 2017 hat die junge Geschäftsführerin, Sarah Grabler, die Leitung der Agentur von ihren Eltern übernommen. Das Geschäft rund um die Schönheit war nichts Neues für Sie, denn Sie arbeitete schon einige Jahre in der Kundenberatung des Familienunternehmens. Aus dieser Erfahrung heraus ist ihr die Nähe zum Kunden sehr wichtig. „Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir Vertrauen schaffen für die Dienstleistung unserer Ärzte. Die Patienten sollen das Gefühl bekommen, bei uns gut und richtig aufgehoben zu sein von der ersten bis zur letzten Minute,“ erklärt sie ihre Unternehmensphilosophie.

Ende 2018 wurde nach einer Umstrukturierungsphase die Geschäftsführung mit Niklas Gösling um ein leitendes Teammitglied erweitert. Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt neben der strategischen Unternehmensausrichtung, im Vertrieb, Personal und im Marketing. Gemeinsam mit Sarah Grabler hat Niklas Gösling vorwiegend ein qualitatives Wachstum des 7köpfiegen Familienunternehmens im Blick. So sollen nach wie vor nur ausgewählte Kliniken – möglichst TÜV-zertifiziert – als Kooperationspartner in Frage kommen und ins Angebot aufgenommen werden.

Ein besonderes Augenmerk legt die cosmetic op auf die Ausbildung und Weiterqualifizierung der Fachärzte. Deshalb arbeitet sie nur mit Ärzten zusammen, die eine siebenjährige Spezialausbildung absolviert haben und damit als Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie praktizieren dürfen.

Bevor die cosmetic op eine neue Kooperation mit einem Arzt eingeht, lässt sie sich alle seine Zeugnisse und Zertifikate zeigen. Danach steht eine Reise nach Tschechien auf dem Programm, um sich in persönlichen Gesprächen ein Bild von dem plastischen Chirurgen machen zu können. Entscheidend ist aber nicht nur die Vita sondern auch die Persönlichkeit. Denn Schönheitschirurgen benötigen neben der fachlichen Expertise ein ausgesprochenes Fingerspitzengefühl und viel Einfühlungsvermögen.

Zu den angebotenen chirurgischen Eingriffen zählen die Brustvergrößerung, Bruststraffung, Brustverkleinerung, Bauchstraffung, Oberarmstraffung, Oberschenkelstraffung, Fettabsaugung, Lidkorrekturen, Face-Lift, PDO-Lifting, Nasekorrektur, Ohrkorrektur, Magenband, Magenballon und Magenverkleinerung.

Die plastischen Eingriffe werden in der GermanMed Klinik in Karlsbad, in der WB Aesthetics in Plana und den Prager Kliniken OB-Klinika sowie Brandeis Clinic durchgeführt. Zu den von der cosmetic op betreuten Fachärzten für Plastische Chirurgie zählen Dr. med. M. Simkanin, Dr. med. M. Dolejs, Dr. med. M. Krizko, Dr. med. C. Töth, Dr. med. J. Moravec, Dr. med. P. Popelka, Prof. Dr. med. M. Fried, Dr. med. L. Kalinova, Dr. med. N. Toris und Dr. med. O. Sediviy.

Für weitergehende Informationen steht das Team der Agentur cosmetic op gerne unter 0049 (0)8762 / 72 09 17 zur Verfügung.

Mehr Infos auch unter: http://www.cosmetic-op.de

