Countdown Hamburg Innovation Summit 2026: Impossible Founders stärken Transfer von Forschung in Unternehmen

Beim Hamburg Innovation Summit setzt sich Impossible Founders für bessere Rahmenbedingungen ein, damit aus Spitzenforschung erfolgreiche Unternehmen entstehen

Deutschland und Europa zählen zu den weltweit führenden Forschungsstandorten. Dennoch schaffen es viele wissenschaftliche Durchbrüche nicht bis in die Anwendung oder in skalierbare Unternehmen. Beim Hamburg Innovation Summit 2026 (HHIS) macht Impossible Founders auf diese Herausforderung aufmerksam und zeigt, wie Wissenschaft, Wirtschaft, Kapital und Politik gemeinsam Deep Tech-Innovationen schneller in den Markt bringen können. Als Startup Factory unterstützt Impossible Founders Studierende, Forschende und Gründer*innen dabei, wissenschaftliche Erkenntnisse in erfolgreiche Unternehmen zu überführen. So setzen HHIS und Impossible Founders ein Zeichen für mehr Innovationskraft, stärkere Kooperationen und die erfolgreiche Skalierung von Deep Tech-Innovationen in Deutschland und Europa.

_Hamburg, 11. Juni 2026_ – In knapp einer Woche ist es soweit: Am 18. Juni öffnet der Hamburg Innovation Summit (HHIS) seine Tore und bringt erneut die Innovationsszene aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft im Oberhafenquartier zusammen. Auf dem größten Innovationsevent der Metropolregion Hamburg werden die drängenden Zukunftsfragen unserer Zeit diskutiert – von Künstlicher Intelligenz & Data Science über Entrepreneurship, Mobilität sowie Klima- und Energietechnologien bis hin zu Advanced Materials und der Zukunft von Arbeit und Bildung.

Mit mehr als 70 Programmpunkten, mindestens fünf Bühnen, einer umfangreichen Expo Area sowie zahlreichen Networking-Formaten bietet der HHIS auch 2026 eine Plattform für Austausch, Kooperationen und neue Ideen.

Innovation braucht mehr als gute Ideen

Deutschland und Europa verfügen über exzellente Forschungseinrichtungen, wissenschaftliche Talente und innovative Technologien. Dennoch gelingt der Weg von der Forschung in den Markt häufig nur unzureichend. „Europa fehlt es nicht an exzellenter Forschung oder innovativen Ideen – sondern an den Strukturen, um daraus skalierbare Unternehmen zu entwickeln. Genau hier setzen wir an: Wir verbinden Wissenschaft, Industrie und Kapital, damit Deep Tech sein volles Potenzial entfalten kann“, sagt Arik Willner, CEO von Impossible Founders.

Für das Unternehmen ist die erfolgreiche Übersetzung von Forschung in marktfähige Lösungen eine der zentralen Zukunftsaufgaben für den Innovationsstandort Deutschland und auch Europa. Dafür braucht es das Zusammenspiel von Wissenschaft, Industrie, Kapital und Politik sowie Plattformen, die relevante Akteure miteinander vernetzen. Der Hamburg Innovation Summit macht genau dieses Zusammenspiel sichtbar und schafft die Voraussetzungen für neue Partnerschaften, aus denen Innovationen ihren Weg in die Praxis finden.

Wie aus Forschung erfolgreiche Startups werden

Vor Ort wird Impossible Founders durch Birthe Kretschmer, Director AI & Digital Ecosystem,, Juliane Elsner, Chief of Staff, und Andreas Kitzing, Interim Director Acceleration, vertreten sein. Neben ihrer Präsenz in der Startup Area diskutieren sie auf der Summit Stage im Panel „AI in Action – effizient, verantwortungsvoll & skalierbar“ wie der Einsatz von KI und Data Science in Unternehmen wirklich gelingt und zeigen auf der Local Hero Stage mit „Meet Impossible Founders – and the Startups Proving It’s Possible“ wie mutige Unternehmungen Wirklichkeit werden.

Dort stellen sie ihre Startup Factory sowie die Programme für Gründer*innen, Studierende und Forschende vor und geben gemeinsam mit Partner-Startups Einblicke in die erfolgreiche Umsetzung von Deep Tech-Innovationen.

„Der entscheidende Schritt passiert zwischen Forschung und Anwendung. Formate wie der Hamburg Innovation Summit bringen genau die Akteure zusammen, die es braucht, um aus Innovationen konkrete Lösungen zu machen“, sagt Juliane Elsner.

Der Hamburg Innovation Summit findet am 18. Juni 2026 im Hamburger Oberhafenquartier statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte können sich ab sofort unter www.hamburg-innovation-summit.de anmelden und dort das aktuelle Programm einsehen.

Termin im Überblick:

Datum: Donnerstag, 18. Juni 2026

Uhrzeit: ab 9:00 Uhr open doors, ab 10:00 Uhr Programmstart

Ort: Oberhafenquartier, Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg

Eintritt frei mit vorheriger Anmeldung via Website:

www.hamburg-innovation-summit.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hamburg Innovation Summit – c/o WILKENWERK GmbH

Frau Tanja Johannsen

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22765 Hamburg

Deutschland

fon ..: 0172-5231699

web ..: https://hamburg-innovation-summit.de/de

email : presse@hamburg-innovation-summit.de

Über den Hamburg Innovation Summit (HHIS):

Der Hamburg Innovation Summit (HHIS) ist das führende Innovationsevent der Metropolregion Hamburg und bringt seit 2015 Akteur*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zusammen. Unter dem Motto „Connect. Collaborate. Create.“ fördert der HHIS praxisnahe Innovation durch Austausch, Kollaboration und Mitgestaltung – technologisch, sozial und ökologisch. Auf mindestens fünf Bühnen und über 1.800 qm Expofläche präsentiert das Event zukunftsweisende Themen wie u.a. KI & Data Science, Social & Impact Innovation, Handwerk 4.0 und Mobility & Urban Development. Möglich machen den HHIS die Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation (BWAI), die Hamburgische Investitions- und Förderbank, Hamburg Innovation sowie die Kreativagentur WILKENWERK. Weitere Informationen unter: www.hamburg-innovation-summit.de

https://linkedin.com/hamburg-innovation-summit | https://instagram.com/hhisummit

Pressekontakt:

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