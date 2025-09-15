Critical Infrastructure Technologies veröffentlicht Produktions-Update zu Nexus

Vancouver, BC – 4. November 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler autonomer Hochleistungssysteme für mobile Kommunikation und Sicherheitsplattformen, freut sich, über den aktuellen Stand der Produktions- und Lieferplanung für seine Plattformserie Nexus zu berichten. Mehrere dieser Systeme befinden sich in der finalen Montage- und Installationsphase und sind für internationale Schlüsselmärkte vorgesehen.

Der Produktionszeitplan sieht wie folgt aus:

– Nexus 1 und 2 – Ankunft in der Produktionsstätte von CiTech für Mitte Dezember 2025 geplant

– Nexus 3 – Ankunft für Mitte Februar 2026 geplant

– Nexus 4 – Lieferung an den Standort von Babcock International in Polen für Mitte März 2026 geplant

– Nexus 5 – Lieferung nach Virginia Beach, USA vor Ende März 2026 geplant

Nach Anlieferung durchläuft jedes Nexus-System ein rund vierwöchiges finales Ausstattungsverfahren, in dem modernste Kommunikations-, Überwachungs- und Steuerungssysteme integriert werden.

Nach Fertigstellung finden in den jeweiligen Regionen – Europa, Nordamerika und Australien – Vorführungen statt. In allen Märkten ist bereits jetzt ein starkes kommerzielles Interesse zu verzeichnen. CiTech geht davon aus, dass jede Nexus-Plattform unmittelbar nach der Vorführung verkauft wird, was einen Gesamtumsatz von bis zu 4,5 Millionen CAD einbringen würde.

Die laufenden Fortschritte im Nexus-Produktionsprogramm zeigen, wie skalierbar unsere Plattform und wie groß die weltweite Nachfrage nach schnell einsetzbaren Infrastrukturlösungen ist, sagte Brenton Scott, CEO von CiTech. Mit dem Hochfahren der Produktion und der weltweiten Auslieferung treten wir in eine entscheidende Phase ein, in der wir die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit des Nexus-Systems unter Beweis stellen können.

FOTOS VON DER PRODUKTION

Zusammenbau der Masten

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81666/CTTT_110425_DEPRcom.001.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81666/CTTT_110425_DEPRcom.002.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81666/CTTT_110425_DEPRcom.003.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81666/CTTT_110425_DEPRcom.004.jpeg

Errichtung von Fundament und Stehpfeilern

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81666/CTTT_110425_DEPRcom.005.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81666/CTTT_110425_DEPRcom.006.jpeg

Steuerungsgehäuse

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81666/CTTT_110425_DEPRcom.007.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81666/CTTT_110425_DEPRcom.008.jpeg

Für das Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Westaustralien. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16 und der vor Kurzem eingeführten Nexus 20/24, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischen mobilen Telekommunikationsdiensten mit integrierten UAS-Abwehr-, ISR- (Nachrichtendienst, Überwachung und Aufklärung) und Radiofunktionen zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glaubt, kann, plant, wird, erwartet, beabsichtigt, könnte, schätzt, prognostiziert und projiziert sowie an ähnlichen Ausdrücken und deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind in dieser Pressemitteilung enthalten.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Critical Infrastructure Technologies

Brenton Scott

2600,1066 West Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

Kanada

email : brenton.s@citech.com.au

Pressekontakt:

Critical Infrastructure Technologies

Brenton Scott

2600,1066 West Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

email : brenton.s@citech.com.au

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Süsser Heimat-Sieg: die Ostschweizer Manufaktur Sepp’s Glace erobert den Battle of Taste Osisko Development verstärkt sein technisches Team mit einem Vizepräsidenten für Exploration