Süsser Heimat-Sieg: die Ostschweizer Manufaktur Sepp’s Glace erobert den Battle of Taste

Sepp’s ist mehr als Glace – es ist Ostschweizer Seele

Rorschacherberg im November 2025 – Die Schweiz isst pro Kopf neun Liter Glace im Jahr, doch in der Ostschweiz schmeckt es nach Heimat: Sepp’s Glace von Tresco AG, handgerührt aus alpiner Milch und regionalen Früchten – ohne künstliche Zusatzstoffe.

Am 19. Oktober 2025 jubelte die Region: Sepp’s Glace holte „Feine Vielfalt“ beim Battle of Taste. Tausende stimmten mit, über 1.000 Likes auf Facebook, das Team strahlte: „Die ganze Ostschweiz feiert mit uns.“ Vanille wie Seide, Himbeere wie Sommer – jeder Löffel ein Liebesbrief an die Region. Dieser Sieg ist mehr als eine Trophäe – er ist das Versprechen, dass handgemachtes Glück aus Rorschacherberg die Menschen berührt, lange bevor der erste Bissen schmilzt. Probieren Sie den Gewinner: https://www.sepps-glace.ch/shop

In der Manufaktur drehen sich täglich rund 50 Sorten. Sepp’s schenkt Vertrauen mit klaren Zutaten und ehrlichen Werten. In der Ostschweiz, wo alpine Milch und regionale Früchte die Grundlage für handwerkliche Kreationen bilden, entsteht etwas Besonderes: Sepp’s Glace von Tresco AG, produziert im Rorschacherberg mit natürlichen Zutaten ohne künstliche Zusatzstoffe.

Nachts leuchten die Automaten wie kleine Glückssterne: 294 Becher, 24/7, gewartet. Doch die Automaten sind nicht nur für Geniesser da – sie sind ein Geschenk für alle Beteiligten. Als Standort-Partner, sei es bei einer Tankstelle, einem Parkplatz oder einem Vereinsgelände, verdienen Sie Provision mit jedem Becher mit – ohne Aufwand, nur ein Platz mit Strom. Sepps`s Glace übernimmt alles – vom Aufstellen des 400-Kilo-Riesen (der 294 Becher fasst) über das wöchentliche Nachfüllen bis hin zur Wartung und Technik. Kein Risiko, keine Vorabinvestitionen, nur ein sicherer Platz mit Strom und gutem Handyempfang. Seit dem Start blüht das Netz: Über 25 Standorte sorgen für 30 Prozent mehr Umsatz, weil Menschen einfach nicht widerstehen können, wenn das Sieger-Glace aus dem Battle of Taste so nah ist. Werden Sie Partner: https://www.sepps-glace.ch/automaten-aufstellen

Und weil Teilen das Glück verdoppelt, gibt es bei Sepps`s Glace die herzerwärmende Möglichkeit, die Gutscheine: ab 20 CHF als PDF per Mail, ein kleines „Ich denk an dich“ in Glacecreme-Form.

Der Battle-Sieg bewGlacet: Sepp’s ist mehr als Glace – es ist Ostschweizer Seele. Wer jetzt mitmacht, schmeckt Zuhause: Shop, Automaten, Gutscheine – alles einen Klick entfernt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sepp’s Glace Tresco AG

Herr Christian Enzler

Seebleichestrasse 60

9404 Rorschacherberg

Schweiz

fon ..: +41 71 544 50 05

web ..: https://www.sepps-glace.ch

email : info@sepps-glace.ch

Tresco AG in Rorschacherberg produziert als familiengeführte Manufaktur handgerührte Premium-Glacecreme Sepp’s Glace aus regionaler Milch und regionalen Früchten – 100 % natürlich, ohne künstliche Zusätze und frisch Sieger in der Kategorie „Feine Vielfalt“ beim Battle of Taste 2025. Das Sortiment umfasst rund 50 Sorten wie Ovomaltine, Dulce de Leche, Stracciatella Himbeere oder veganes Mango sowie Energice-Kreationen. Über den Online-Shop mit Abholung, wartungsfreie 24/7-Automaten mit Partner-Provision und Gutscheine ab 20 CHF per PDF-Mail erreicht Tresco AG Geniesser in der ganzen Ostschweiz.



