Sepp’s Glace expandiert: Die beste Glace der Ostschweiz sucht neue Vertriebspartner!

Goldach im Dezember – Sepp’s Glace, die beliebte Ostschweizer Manufaktur, die bereits von der 20-Minuten-Community mit 44 Prozent der Stimmen zum Besten Glace der Schweiz erwählt wurde, freut sich, die Expansion ihres Vertriebs bekannt zu geben. „Unser Ziel ist es, die Freude an unserer handgemachten Glace in noch mehr Gastronomie, Handel und Hofläden zu bringen – neue Vertriebspartner sind herzlich willkommen! Sommer, Sonne, Glace: https://www.sepps-glace.ch“ ist Christian Enzlers Credo.

Mit über 40 köstlichen Sorten, die aus regionalen und natürlichen Zutaten hergestellt werden, bietet Sepp’s Glace ein Geschmackserlebnis, das seinesgleichen sucht. „Wir verzichten auf chemische Zusätze und verarbeiten die Glace von Hand im Rorschacherberg“, erklärt CEO Christian Enzler. „Das schmeckt man, und es ist genau das, was unsere Kunden schätzen.“

Die Idee von Sepp’s Glace entstand an einem Familienabend, als der Schwiegersohn Christian Enzler den dazumals durch Sepp geführten Glace-Stand im Rietli übernahm, um diesen professioneller zu gestalten. Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Verkaufsstandes wurden zugleich die komplette Produktion im Rorschacherberg sowie die Verkaufsmöglichkeiten über 24h Automaten präzisiert und umgesetzt.

Vielfältige Verkaufsstellen

Sepp’s Glace ist nicht nur an unserem renomierten Glace-Stand im Rietli in Goldach erhältlich, sondern auch an vielen 24-Stunden-Automaten in der Ostschweiz. Diese Automaten erfreuen sich großer Beliebtheit, insbesondere bei Spaziergängern an der Seepromenade. „Die Automaten sind unser Highlight“, sagt Andy (28) aus Rorschach. „Wir genießen die Glace vor Ort und nehmen oft auch eine für zu Hause mit.“

In der Gastronomie findet man Sepp’s Glace in verschiedenen Restaurants, darunter das Kafisatz in Winterthur, wo kreative Sorten wie Bananensplit und griechisches Limetten-Joghurt auf der Speisekarte stehen. Geschäftsführerin Michela schätzt die familiäre Zusammenarbeit und die hohe Qualität der Produkte: „Bei Problemen sind sie nur einen Anruf entfernt.

Werde Teil der Sepp’s Glace Familie!

Sepp’s Glace lädt alle interessierten Gastronomiebetriebe, Händler und Hofladenbesitzer ein, Teil der Expansion zu werden. Gemeinsam soll die Freude an handgemachter Glace in der Ostschweiz weiter verbreitet und neue Geschmacksrichtungen entwickelt werden, die die Herzen der Glace Freuden erobern.

Für weitere Informationen und Anfragen zur Partnerschaft wenden Sie sich bitte an:

https://www.sepps-glace.ch

Löffel rein, glücklich sein – mit Sepp’s Glace!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sepp’s Glace Tresco AG

Herr Christian Enzler

Seebleichestrasse 60

9404 Rorschacherberg

Schweiz

fon ..: +41 71 544 50 05

web ..: https://www.sepps-glace.ch

email : info@tresco.ch

In der taufrischen Manufaktur produziert Sepp’s Glace Tresco AG alle Sorten von Sepp’s Glace mit erstklassigen und natürlichen Rohstoffen, ohne chemische Konservierungsmittel oder Farbstoffe. Bei den Rezepturen stehen maximaler Genuss, Qualität und Natürlichkeit im Vordergrund. Das schmeckt man!

