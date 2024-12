First Helium stellt ein Unternehmensupdate zum Jahresende bereit

Unternehmen skizziert Pläne für 2025

Calgary, Alberta, 18. Dezember 2024 / IRW-Press / First Helium Inc. (First Helium oder das Unternehmen) (TSXV: HELI) (OTCQB: FHELF) (FWB: 2MC) stellte heute in einer Mitteilung von President und CEO Ed Bereznicki ein Unternehmensupdate bezüglich seiner Pläne für 2025 bereit.

Mit Blick auf das Jahr 2025 freue ich mich, unsere Pläne zu diesem entscheidenden Zeitpunkt für First Helium vorzustellen. Mit zwei bedeutenden Bohrzielen, die identifiziert und für die kurzfristige Ausführung finanziert wurden, hat unsere umfassende technische Arbeit im Laufe des Jahres 2024 die Voraussetzungen für ein Jahr geschaffen, das eine große Transformation verspricht.

Nach Abschluss unserer jüngsten Finanzierung, bei der 3,64 Mio. $ mit erheblicher Beteiligung des Managements aufgebracht wurden, verfügen wir über die erforderlichen Mittel, um im ersten Quartal 2025 zwei kurzfristige, bedeutende Ölchancen zu verfolgen, vorbehaltlich unvorhergesehener Wetterbedingungen und der Verfügbarkeit von Dienstleistungen. Dieser fokussierte Ansatz auf Ziele, die wir effizient entwickeln und schnell in Produktion bringen können, ist bei den derzeitigen Marktbedingungen sehr sinnvoll. Nachdem wir die Lizenzgenehmigung für unseren Standort 7-30 PUD – unser bewährtes, unerschlossenes Bohrlochziel mit unabhängig bewerteten1 Reserven von 196.700 Barrel2 – erhalten haben, bauen wir direkt auf unsere erfolgreichen Ölbohrungen 1-30 und 4-29 auf, die einen Umsatz von über 13 Mio. $ und einen Cashflow von über 8 Mio. $ eingebracht haben.

Im Anschluss daran werden wir auf unserer neu identifizierten Leduc-Anomalie bei 7-15 Bohrungen absolvieren. Die Anomalie ist eine Struktur, die auf unseren eigenen seismischen 3D-Daten etwa fünfmal so groß erscheint wie unsere erfolgreiche Lagerstätte 1-30. Beide Ziele bieten ein Potenzial für mehrere Zonen über mehrere nachweislich produktive Formationen hinweg. Wenn diese Bohrungen erfolgreich sind, könnten sie bereits wenige Monate nach ihrer Fertigstellung einen Cashflow generieren und zusätzliche Mittel für die laufende Erschließung bereitstellen.

Über diese unmittelbaren Ziele hinaus haben wir anhand unserer technischen Arbeiten 10 weitere Leduc-Standorte identifiziert, die alle das Potenzial für mehrere Zonen aufweisen und systematisch erschlossen werden sollen. Die Verstärkung unseres Teams durch Marc Junghans, der über mehr als 40 Jahre geologische Erfahrung im westkanadischen Sedimentbecken verfügt, hat entscheidend dazu beigetragen, diese Möglichkeiten durch eine detaillierte Auswertung unserer eigenen seismischen 3D-Daten zu validieren. Die seismischen Signaturen, die wir an diesen Standorten feststellen, sind direkt mit denen vergleichbar, die zu unseren erfolgreichen Bohrungen 1-30 und 4-29 führten. Darüber hinaus scheinen sich die Leduc-Strukturen, die anhand unserer jüngsten seismischen 3D-Daten identifiziert wurden, auf den zu 100 % im Besitz von First Helium befindlichen Flächen ostwärts zu erstrecken – die künftige Erfassung von seismischen 3D-Daten über dieser Region hat das Potenzial, zusätzliche Bohrstandorte zu erschließen, die dem bestehenden Inventar ähnlich sind.

Eine weitere Bereicherung unserer umfangreichen Asset-Basis ist unser mit Helium angereichertes Erdgaspotenzial, insbesondere auf dem Gasfeld Blue Ridge. Dies stellt eine künftige Chance dar, die unserer Meinung nach am besten durch strategische Partnerschaften erschlossen oder möglicherweise durch unseren eigenen Cashflow vorangetrieben werden kann, je nach Bohrerfolg. Diese Flexibilität im Entwicklungsansatz in Verbindung mit unserem technischen Verständnis des Gasfeldes bietet mehrere Wege zur Wertschöpfung.

Unser methodischer Ansatz zur Schaffung von Werten, der durch unser 100%iges Eigentum an über 53.000 Acres und unser umfassendes technisches Verständnis unterstützt wird, positioniert uns gut für ein bedeutendes Wachstum. Wir verfügen über die technische Validierung, den Infrastrukturvorteil und den systematischen Entwicklungsplan, um das Multi-Rohstoff-Projekt Worsley effektiv zu entwickeln.

Mit Blick auf das Jahr 2025 ist unser Fokus klar: Wir müssen unsere unmittelbaren, attraktiven Möglichkeiten nutzen und gleichzeitig unser breiteres Portfolio an Zielen systematisch weiterentwickeln. Wir sind gut positioniert, um kurzfristig erheblichen Wert zu schaffen und gleichzeitig zukünftiges Wertschöpfungspotenzial zu bewahren.

Ich möchte unseren Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung danken und freue mich darauf, Sie im kommenden Jahr über unsere Fortschritte bei der Umsetzung dieser Chancen auf dem Laufenden zu halten.

Anmerkungen:

(1) Angefertigt von Sproule Associates Limited (Sproule), einem unabhängigen qualifizierten Reservenbewertungsunternehmen, im Einklang mit dem COGE-Handbuch.

(2) Nachgewiesene und wahrscheinliche unerschlossene Bruttoreserven gemäß Sproule, Evaluation of the P&NG Reserves of First Helium Inc. in the Beaton Area of Alberta (Stand: 31. März 2023). Siehe SEDAR+-Profil von First Helium unter www.sedarplus.ca.

Über First Helium

Unter der Leitung eines Kernteams aus Führungskräften mit vielfältigem und umfangreichem Hintergrund in der Öl- und Gasexploration und in Betrieb, Bergbau, Finanzierung und Kapitalmärkten möchte First Helium einer der führenden, unabhängigen Anbieter von Heliumgas in Nordamerika werden.

First Helium besitzt über 53.000 Acres entlang des vielversprechenden Worsley Trend im Norden Albertas, der bisher der Kernbereich seiner Explorations- und Erschließungsbohrungen war.

Aufbauend auf seinem erfolgreichen Heliumentdeckungsbohrloch 15-25 sowie seinen Ölbohrungen 1-30 und 4-29 auf dem Projekt Worsley hat das Unternehmen zahlreiche Standorte für Anschlussbohrungen identifiziert und ein umfangreiches Infrastruktursystem erworben, um die zukünftige Exploration und Erschließung von Helium auf seinem Konzessionsgebiet Worsley zu ermöglichen. Der Cashflow aus den erfolgreichen Ölbohrungen auf Worsley unterstützt First Heliums laufende Explorations- und Erschließungsstrategie. Auf dem Konzessionsgebiet Worsley des Unternehmens wurden außerdem weitere potenzielle Standorte für Ölbohrungen identifiziert.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.firsthelium.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Edward J. Bereznicki

President, CEO und Direktor

KONTAKT

First Helium Inc.

Investor Relations

E-Mail: ir@firsthelium.com

Tel: 1-833-HELIUM1 (1-833-435-4861)

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, projizieren, sollten, vorhersagen, potenziell und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen über den Abschluss zukünftiger geplanter Aktivitäten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie inhärente Annahmen, Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken gehören unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit dem Zustand der Eigenkapitalfinanzierungsmärkte und der behördlichen Genehmigung.

Das Management hat die obige Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens können wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, und dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse sich zutragen oder eintreten werden, oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

QUELLE: First Helium Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Helium Inc.

Jeff Dare

550 – 800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

Kanada

email : jdare@firsthelium.com

Pressekontakt:

First Helium Inc.

Jeff Dare

550 – 800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

email : jdare@firsthelium.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Digital Signage in öffentlichen Einrichtungen: Eine Revolution der Kommunikation Sepp’s Glace expandiert: Die beste Glace der Ostschweiz sucht neue Vertriebspartner!