Silent Speaker Battle bricht alle Rekorde: zwei Waiblinger bei Weltrekord in Mastershausen dabei

Zwei Speaker aus Waiblingen im Rems-Murr-Kreis treten mit ihren Reden gegen 79 weitere Speaker auf der Bühne an. Publikum entscheidet sich für Speaker durch Einstellung der Kopfhörer.

In Mastershausen fand der 8. Silent Speaker Battle statt. Aus 12 Nationen sind Speaker nach Mastershausen gekommen, um bei diesem besonderen Event gegeneinander anzutreten und sich in einem harten Rednerkampf zu stellen. Auch Axel Baumann und Ralf Müller, beides erfolgreiche Unternehmer im Fahrzeug- und Maschinenbau aus Waiblingen, standen in Mastershausen auf der Bühne.

Der Silent Speaker Battle ist ein neues Rednerformat, das von Top-Speaker und Autor Hermann Scherer entwickelt wurde. In Anlehnung an Silent Partys, bei denen mehrere DJs zeitgleich verschiedene Musikstile auflegen und die Gäste per Kopfhörer ihren Lieblings-DJ auswählen, standen in Mastershausen zeitgleich vier Speaker auf der Bühne. Während die Redner parallel ihren auf 3 Minuten komprimierten Vortrag hielten, konnten die Zuhörer jeweils nur einem Redner zuhören. Das Publikum hatte Kopfhörer aufgesetzt und konnte sich per Knopfdruck für den Kanal mit ihrem favorisierten Redner entscheiden. Rot, blau, gelb oder grün leuchteten die Kopfhörer auf und tauchten in den Saal in ein stimmungsvolles Licht.

Die Teilnahme am Silent Speaker Battle ist eine echte Härteprüfung und verlangt den Teilnehmern starke Nerven ab. Die Zuhörer konzentrieren sich nicht allein auf einen, sondern gleich auf vier Speaker auf der Bühne. Nur anhand der Farbe, in der die Kopfhörer aufleuchten, können die Redner von der Bühne aus sehen, wer ihrem Vortrag gerade folgt und wer nicht. Erschwerend für die Teilnehmer kommt hinzu, dass sie zeitgleich gegen drei weitere Speaker antreten müssen. Die Bedingungen sind also alles andere als leicht.

„Dieser Silent Speaker Battle war wirklich eine Herausforderung. Normalerweise gehört einem die Bühne ganz allein. Hier galt es sich auf seine eigene Botschaft zu konzentrieren und fokussiert zu bleiben, während die Bühne mit noch drei weiteren Speakern geteilt werden muss“, sagt Ralf Müller. Der Vortrag „Wohlstand braucht Mittelstand“ von Ralf Müller fand im Publikum den mit Abstand höchsten Zuspruch. Alle Kopfhörer waren auf den blauen Kanal von Ralf Müller eingestellt. „Das ist, was Firmen haben wollen. Unternehmenskultur ist heutzutage wichtiger denn je und Werte spielen dabei eine ganz entscheidende Rolle.“, war aus dem Publikum als Kommentar zu hören. „Es war unglaublich und mitreißend. Diese Erfahrung möchte ich nicht mehr missen.“, berichtet Axel Baumann, der ebenfalls die Kopfhörer des Publikums in Rot erleuchten und auf sich vereinen konnte. Der Waiblinger ist erfolgreicher Unternehmer und Führungskraft im Fahrzeug- und Maschinenbau und hat sich auf das Thema Führung und Kommunikation fokussiert. Dabei weiß Axel Baumann wovon er redet: er hat in seiner mehr als 10-jährigen Karriere schon für drei deutsche Automobilhersteller in Projekt- und Leitungsfunktionen gearbeitet. Er hat erfolgreich Firmen gegründet und weiß nur zu gut, wie Führung in Teams und unter Mitarbeiter erfolgreich funktioniert und wie durch wirkungsvolle Kommunikation Projektentscheidungen erwirkt werden. Dazu hält er leidenschaftliche Vorträge, um Mitarbeiter und Führungskräfte zum Andersdenken zu motivieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Axel Baumann

Herr Axel Baumann

Gerbergärten 25

71332 Waiblingen

Deutschland

fon ..: +491727868294

web ..: http://draxelbaumann.com

email : info@draxelbaumann.com

Dr. Axel Baumann ist Experte für Technologie und Strategieentwicklung. Er arbeitet für eine Vielzahl von Automobilherstellern, Zulieferern und Entwicklungsdienstleistern sowie zahlreiche Maschinenbauer. Kernkompetenzen: Strategische (Neu-) Ausrichtung und Strategieimplementierung, Wettbewerbsfähige Unternehmensprozesse mit digitalen Methoden, Forschung & Entwicklung inkl. Ramp-up/Restrukturierung.

Pressekontakt:

Dr. Axel Baumann

Herr Axel Baumann

Gerbergärten 25

71332 Waiblingen

fon ..: +491727868294

web ..: http://draxelbaumann.com

email : media@draxelbaumann.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hannes Kernert: Diamanten sind die härteste Währung