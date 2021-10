Waiblinger gewinnt Preis als bester Redner

Der Waiblinger Dr. Axel Baumann hat am Internationalen Speaker-Slam einen Award abgeräumt.

Beim achten Internationalen Speaker Slam in Mastershausen (D), einem Marathon-Rednerwettstreit, gaben in etwas unter sechs Stunden insgesamt 81 Speaker aus 12 Ländern kurze Reden zum Besten. Das ist neuer Weltrekord – noch nie haben so viele Speaker an einem Slam Contest vorgetragen. Und mittendrin: ein Waiblinger.

Beim Wettbewerb mit dabei war auch der Waiblinger Axel Baumann. Für seine Leistung gewann er sogar den Excellence Award. In der Kategorie Publikumspreis gehörte er zudem zu den besten fünf Rednern. Die Bedingungen des Wettbewerbs sind einfach: Jeder Redner hat vier Minuten Zeit, seine Rede auf einer Bühne vorzutragen. Neben einer Publikumswertung gibt es auch eine Jury, welche die Redner bewertet.

Beim Wettbewerb in Mastershausen sprachen die Auftretenden zuhauf von Tipps für Unternehmen, guten Arbeitseinstellungen und weiteren motivationsverbessernden Ansätzen. Dr. Axel Baumann, der an 35. Stelle endlich auftreten durfte, konzipierte seine Rede rund um das Thema Führung und Beziehungen von Mitarbeitern in Unternehmen. Dr. Baumann hat sich zum Ziel gesetzt, in seiner Arbeitswelt und für seine Mitmenschen komplexe Fragestellungen der Technik, einfache Erklärungen zu finden, wie er es nennt.

Warum er das könne, erklärt er in seiner Rede: Er habe in seiner Laufbahn schon für 3 namhafte Premium-Automobilhersteller in Deutschland gearbeitet. Zum Beispiel habe er das Problem gehabt, dass notwendige Produktfreigaben in Gremien nicht erteilt wurden. Er sagt: Das kann ja nicht wahr sein.

Er wollte etwas ändern und habe sich von Experten in Reden und Rhetorik aus Radio und Film beraten lassen. Nun wolle er mit seiner entwickelten Technik anderen Führungskräften helfen, ihre komplexen technischen Vorträge und Strategieplanungen einfach darzustellen, um die notwendigen Freigaben und Entscheidungen zu bekommen, sagt Dr. Baumann. Dabei sei besonders auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Entscheiders einzugehen.

Dr. Axel Baumann ist Experte für Technologie und Strategieentwicklung. Er arbeitet für eine Vielzahl von Automobilherstellern, Zulieferern und Entwicklungsdienstleistern sowie zahlreiche Maschinenbauer. Kernkompetenzen: Strategische (Neu-) Ausrichtung und Strategieimplementierung, Wettbewerbsfähige Unternehmensprozesse mit digitalen Methoden, Forschung & Entwicklung inkl. Ramp-up/Restrukturierung.

