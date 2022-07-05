Crowdfunding im Fokus: Finanzexperte Ullrich Angersbach ordnet Markt und Risiken ein

Der Finanzexperte Ullrich Angersbach analysiert Crowdfunding 2025 und ordnet Chancen, Risiken sowie typische Fehler privater Anleger bei alternativen Investments ein.

München, Dezember 2025 – Crowdfunding gilt für viele Anleger als attraktive Alternative zu klassischen Kapitalanlagen. Der Finanzexperte und Diplom-Kaufmann Ullrich Angersbach hat sich in einer aktuellen Analyse intensiv mit der Frage beschäftigt, welche Rolle Crowdfunding-Investments im Jahr 2025 tatsächlich spielen können – und wo Anleger besonders genau hinschauen sollten.

Ullrich Angersbach macht deutlich, dass sich der Crowdfunding-Markt in den vergangenen Jahren stark professionalisiert hat. Während frühe Plattformmodelle vor allem auf Startup-Ideen setzten, dominieren heute strukturierte Projektfinanzierungen in Bereichen wie Immobilien, erneuerbare Energien und unternehmensnahe Beteiligungen. Diese Entwicklung eröffne neue Möglichkeiten, erhöhe jedoch gleichzeitig die Komplexität für Investoren.

„Crowdfunding ist kein Ersatz für klassische Vermögensanlagen, sondern eine Beimischung mit eigenem Risiko-Profil“, erklärt UllRICH ANGERSBACH. Gerade die fehlende tägliche Handelbarkeit, projektbezogene Risiken und eingeschränkte Informationspflichten erforderten eine realistische Erwartungshaltung.

In seiner Analyse beleuchtet Ullrich Angersbach unter anderem:

weshalb Crowdfunding-Renditen immer im Kontext der Projektlaufzeit bewertet werden müssen,

welche Unterschiede zwischen Nachrangdarlehen und Beteiligungsmodellen bestehen,

warum Plattform-Transparenz ein entscheidender Qualitätsfaktor ist,

und welche Fehler private Anleger häufig bei alternativen Investments machen.

Ein zentrales Fazit der Einschätzung: Crowdfunding kann interessante Renditechancen bieten, eignet sich jedoch nur für Anleger, die Risiken bewusst steuern und Investments breit streuen.

Die vollständige Analyse von Ullrich Angersbach richtet sich an Anleger, Finanzberater und Marktbeobachter, die Crowdfunding nicht als Trend, sondern als strategisches Instrument verstehen möchten.

Über Ullrich Angersbach

Ullrich Angersbach ist Diplom-Kaufmann und seit über vier Jahrzehnten in der Finanzbranche tätig. Seit 2008 arbeitet er als unabhängiger Marketing-Coach und Berater für Fondsanbieter und Finanzdienstleister. Seine Fachbeiträge beschäftigen sich mit Kapitalmärkten, alternativen Investments und strukturellen Marktrisiken.

Weitere Informationen:

https://ullrich-angersbach-crowdfunding.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ullrich Angersbach

Ullrich Angersbach

Chopinstrasse 5

81245 München

Deutschland

fon ..: 01736622921

web ..: https://ullrich-angersbach.de

email : info@ullrich-angersbach.de

Ullrich Angersbach – Diplom-Kaufmann, Vermögensverwalter und Marketing-Coach für Fondsmanagement-Gesellschaften

Ullrich Angersbach schloss 1979 sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München als Diplom-Kaufmann ab. Seine Diplomarbeit „Das Bauherrenmodell – Eine Information für Kapitalanleger und Anlageberater“ erschien im selben Jahr und behandelt die steuerlichen Aspekte von Immobilienanlagen.

Nach dem Studium arbeitete er viele Jahre in einer bankenunabhängigen Vermögensverwaltung, darunter zwei Jahre in den USA. Später leitete er ein Family Office in der Schweiz und war anschließend für den Aufbau einer internationalen Vertriebsorganisation für Fondsinvestments verantwortlich, die qualifizierten Großinvestoren angeboten wurden.

Seit 2008 ist Angersbach als selbstständiger Marketing-Coach tätig. Er unterstützt Fondsmanagement-Gesellschaften mit seiner langjährigen Berufserfahrung und veröffentlicht Fachartikel. Daneben berichtet er über seine privaten Reisen.

Ende 2016 lernte er den gemeinnützigen Verein EinDollarBrille e.V. / OneDollarGlasses kennen, bei dem er sich seitdem ehrenamtlich engagiert.

© 2025 | ullrich-angersbach.de

Pressekontakt:

Ullrich Angersbach

Herr Ullrich Angersbach

Chopinstrasse 5

81245 München

fon ..: 01736622920

email : dk@krueger-krueger.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Korrektur: TruMerit und NAPNAP wollen in Zusammenarbeit eine globale Mikro-Zertifizierung für pädiatrische Krankenpflege entwickeln TempraMed erweitert durch neue Produktionsstätte in Florida seine Produktionskapazität in den USA