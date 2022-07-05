  • Portfolio-Strategien im Realitätscheck – Ullrich Angersbach zu ETFs und Allokationsmodellen

    Ullrich Angersbach, Portfolio-Strategien, Asset-Allokation, ETF, Anlagestrategie, Diversifikation, Portfoliomanagement, Kapitalmarkt, Risikomanagement

    BildMünchen – Der Finanzexperte und Diplom-Kaufmann Ullrich Angersbach veröffentlicht eine neue Analyse zur strategischen Strukturierung von Anlageportfolios. Im Zentrum steht eine nüchterne Erkenntnis: Den Markt dauerhaft zu schlagen ist deutlich schwieriger, als viele Anleger glauben. Statt kurzfristiger Spekulation plädiert Angersbach für strukturierte, langfristig robuste Portfolio-Strategien auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und historischer Kapitalmarktdaten.

    Die Analyse stellt zunächst den verbreiteten Mythos des „Market Beating“ infrage. Studien zeigen, dass über lange Zeiträume nur ein kleiner Teil aktiv gemanagter Fonds ihre Benchmark tatsächlich übertrifft – häufig weniger als ein Viertel. Werden zudem geschlossene Fonds berücksichtigt, sinkt diese Quote weiter. Für Angersbach ist dies ein klarer Hinweis darauf, dass viele Anleger ihre Erwartungen an aktives Management überdenken sollten.

    Einen zentralen Wendepunkt markiert in der Untersuchung die Entwicklung von Indexfonds und ETFs. Seit der Einführung kostengünstiger, passiver Investmentlösungen hat sich die Kapitalanlage grundlegend verändert. ETFs ermöglichen eine breite Marktabbildung bei niedrigen Kosten und ohne den Anspruch, den Markt zu schlagen – ein Ansatz, der sich über Jahrzehnte hinweg vielfach bewährt hat.

    Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der strategischen Asset-Allokation. Angersbach diskutiert klassische Orientierungsmodelle wie die Altersregel („Anleihenanteil entspricht dem Lebensalter“) sowie bekannte Empfehlungen internationaler Investoren. Besonders hervorgehoben wird das traditionelle 60/40-Portfolio, das Wachstum und Stabilität kombiniert. Trotz Herausforderungen durch Inflation und Zinswende gilt diese Struktur weiterhin als robustes Grundmodell langfristiger Kapitalanlage.

    „Langfristiger Anlageerfolg entsteht nicht durch Prognosen oder Timing, sondern durch Disziplin, Diversifikation und Kostenkontrolle“, betont Ullrich Angersbach. Anleger sollten ihre Strategie konsequent am eigenen Risikoprofil, Anlagehorizont und an realistischen Renditeerwartungen ausrichten.

    Die vollständige Analyse „Portfolio Strategies – What to Consider…“ ist online abrufbar und richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an Finanzinteressierte, die ihre Kapitalanlage strukturiert und faktenbasiert ausrichten möchten.

    Über Ullrich Angersbach
    Ullrich Angersbach ist Diplom-Kaufmann, Finanzanalyst und Fachautor mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Finanzbranche. Als Marketing-Coach für Finanzprodukte und Autor zahlreicher Analysen beschäftigt er sich insbesondere mit Kapitalmarktstrategien, Portfolio-Strukturierung und langfristigen Anlagekonzepten.

