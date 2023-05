CryptWare integriert Microsoft Authenticator App in Secure Disk for BitLocker Anmeldung

Sichere 2-Faktor-Authentisierung (2FA) und Single SignOn an Windows-Betriebssystem – Sichere und bequeme Authentifizierung ohne Kennwörter

CryptWare hat die Microsoft Authenticator App in die Secure Disk for BitLocker Anmeldung integriert. Die kostenfreie MS Authenticator App ist eine sichere und bequeme Möglichkeit, eine Multifaktor-Authentifizierung anzuwenden, die nur von der berechtigten und keiner anderen Person verwendet werden kann. Auf diese Weise sind Windows Benutzeraccounts und 365-Accounts besser geschützt als nur durch Passwörter, die leicht gehackt werden können.

Die Microsoft Authenticator App wird bereits von vielen Plattformen wie Amazon, Paypal, Facebook, Google und Dropbox verwendet und findet nun auch mit der Windows Anmeldemaske und 365-Welt als Authentifizierungs-App in Unternehmensnetzwerken Verwendung.

Da nahezu fast jeder Computer in Unternehmen und Behörden mit BitLocker verschlüsselt ist und für einen sicheren BitLocker-Einsatz bereits vor dem Start des Windows Betriebssystems eine Authentifizierung an BitLocker stattfinden muss, ist es für CryptWare naheliegend, nun auch die Microsoft Authenticator App in Secure Disk for Bitlocker zu integrieren.

„Die Integration der Microsoft Authenticator App in Secure Disk for Bitlocker ermöglicht nicht nur eine sichere 2-Faktor-Authentisierung für den BitLocker“, erläutert Uwe Saame, Geschäftsführer von CryptWare, „sondern auch ein Single SignOn an das Windows-Betriebssystem, um zu vermeiden, dass sich der Anwender ein zweites Mal anmelden muss.“

MS Authenticator App auch im offline Mode

Selbstverständlich funktioniert die Anmeldung mit der MS Authenticator App auch im offline Mode. Dies ist wichtig, weil Anwendern und Anwenderinnen zum Zeitpunkt der Anmeldung oft keine Netzwerkverbindung zur Verfügung steht.

Die Funktionalität steht mit dem Release 7.5 von Secure Disk for BitLocker seit Mai 2023 zur Verfügung.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

o Microsoft Authenticator – Ein Leben ohne Kennwörter

https://cryptware-it-security.de/2023/03/15/microsoft-authenticator-ein-leben-ohne-kennwoerter/

CryptWare IT Security mit Sitz in Limburg bietet seit 8 Jahren Beratung und Produkte zur Datei-, Festplatten- und Geräte-Verschlüsselung an. IT-Security-Experten und -Expertinnen beraten Unternehmen, Organisationen und Behörden in Deutschland, Österreich und der Schweiz und entwickeln sichere Verfahren zur Verschlüsselung und Authentifizierung.

Kernprodukt ist die Festplattenverschlüsselung, insbesondere die Erweiterung notwendiger Funktionen und des Managements von Microsoft BitLocker. Die Lösung Secure Disk ergänzt den BitLocker um Produkteigenschaften, die einen reibungslosen, sicheren und kostengünstigen Betrieb ermöglichen. CryptWare hat Mechanismen integriert, die ein Höchstmaß an Verfügbarkeit und Sicherheit gewährleisten, besonders für Reisende im Management und Vertriebsaußendienst.

