CSS Gruppe erwirbt Softwarespezialist evidanza GmbH

Akquisition erweitert bisherigen CSS-Fokus um die Themen Business Intelligence, Unternehmensplanung sowie Corporate Performance Management

Künzell, 08. Dezember 2022 – Die CSS Gruppe hat mit sofortiger Wirkung die evidanza GmbH zu 100 Prozent übernommen. Evidanza ist ein Anbieter von Software für die Optimierung von Geschäftsmodellen (Digital Management). Ziel der Übernahme ist es, Anwendern künftig eine ganzheitliche Software für die kaufmännische Unternehmenssteuerung anzubieten und durch innovative Lösungen rund um die Themen Business Intelligence, Unternehmensplanung und Corporate Performance Management den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die evidanza GmbH bleibt dabei als Unternehmensorganisation bestehen und agiert als Schwester-Unternehmen der CSS AG innerhalb der CSS Gruppe.

Der BI-Spezialist evidanza bietet Lösungen zur Erhöhung der Unternehmenstransparenz, zur kennzahlengestützten Bewertung und Optimierung von Unternehmensprozessen sowie zur Unternehmensplanung. Zudem gelingt es mit der Cloud basierten Daten-Integrationsplattform von evidanza, eGECKO schnell und flexibel in jegliche Standard-ERP und -Produktions-Lösung zu integrieren. Evidanza bringt in diesen Bereichen langjährige Beratungserfahrung sowie ca. 200 Bestandskunden in die Partnerschaft mit ein.

„CSS entwickelt sich mit dieser Übernahme zum führenden Komplettanbieter für kaufmännische Unternehmenssteuerung und deckt künftig nicht nur den Bedarf an Lösungen zur Digitalisierung kaufmännischer Geschäfts- und Organisationsprozesse, sondern auch die Anforderungen an die Digitalisierung von Managementprozessen ab“, fasst Robert Lindner, Geschäftsführer der CSS Gruppe und Vorstandsvorsitzender der CSS AG, das durch den Zusammenschluss gewonnene Marktpotential zusammen.

Für Kunden und Partner der CSS AG ergeben sich damit interessante Ansätze, den bestehenden Funktionsumfang des betriebswirtschaftlichen Komplettsystems eGECKO um Lösungen der evidanza GmbH rund um die Themen Business Intelligence, Unternehmensplanung und Daten Management zu erweitern.

„Anwender profitieren dabei von hoch flexiblen und modularen Lösungen, mit denen sämtliche kaufmännische Unternehmens- und Management-Prozesse digitalisiert werden können. Dies birgt erhebliches Kosteneinsparungspotential, erhöht die Unternehmenstransparenz, untermauert faktenbezogene Entscheidungsprozesse und erhöht die Agilität, Unternehmensprozesse in einem dynamischen Marktumfeld schnell anpassen zu können,“ ergänzt Thomas Groß, Geschäftsführer von evidanza.

Gleichzeitig erhalten Kunden und Partner der evidanza GmbH die Möglichkeit, auch ihre kaufmännischen Geschäfts- und Organisationsprozesse wie Rechnungswesen, Kostenrechnung und CRM mit der Lösungsplattform der CSS AG zu digitalisieren und zu optimieren. Die evidanza wird auch künftig als unabhängiger Softwarehersteller technologisch wegweisende BI- und Planungslösungen entwickeln.

Über die evidanza GmbH

Die evidanza GmbH mit Firmensitz im niederbayerischen Salching entwickelt innovative und nachhaltige Softwarelösungen für die Optimierung von Geschäftsmodellen (Digital Management). Mit 23 Mitarbeitern bietet der Spezialist für Business Intelligence, Unternehmensplanung und Daten Management hocheffiziente Anwendungs-Applikationen zur Realisierung einer digitalen Transformationsstrategie im Bereich der Controlling- und Management-Prozesse.

Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Software eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling (Kostenrechnung, strategische Unternehmensplanung, Budgetierung, Kennzahlensystem, Rating), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung), CRM sowie spezielle ERP-Komplettlösungen für ausgewählte Branchen.

