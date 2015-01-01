CUEPOINT.DJ 2027: Wenn Bits auf Beats treffen – Der neue Fixpunkt der europäischen DJ-Branche in Bielefeld

Wissen, Netzwerk, Zukunft: Am 20. und 21. März 2027 versammelt die CUEPOINT.DJ über 1.000 Akteure der Eventbranche in der Stadthalle Bielefeld, um die Weichen für das DJing von morgen zu stellen.

Die DJ-Welt befindet sich im Umbruch: Zwischen künstlicher Intelligenz und dem anhaltenden Vinyl-Hype sucht die Branche nach neuen Standards. Die Fachmesse CUEPOINT.DJ liefert am 20. & 21. März 2027 die Antworten. Mit einer Mischung aus High-End-Exhibition, Masterclasses und dem „Young DJ Summit“ wird die Stadthalle Bielefeld zum wichtigsten Networking-Hub für Profis und Newcomer.

Bielefeld, März 2027 – Die Anforderungen an moderne Performer hinter den Decks haben sich in den letzten Jahren radikal gewandelt. Wo früher zwei Plattenspieler und ein Mixer reichten, entscheiden heute hybride Workflows, Cloud-Anbindungen und ein tiefes Verständnis für Licht- und Tontechnik über den Erfolg eines Events. Mit der CUEPOINT.DJ öffnet am 20. März 2027 ein Messeformat zum zweiten Mal seine Pforten, das genau diese Komplexität bündelt und unter dem Motto „Erlebe die Zukunft der DJ-Kultur -Erlebe die CUEPOINT.DJ 2027“ eine Plattform für den professionellen Diskurs schafft.

Hardware zum Anfassen, Software zum Erleben

In der Ausstellungshalle der Stadthalle Bielefeld präsentieren führende Hersteller und Distributoren die gesamte Bandbreite des modernen Setups. Das Spektrum reicht von den neuesten Standalone-Controllern und High-End-Mixern über innovative PA-Systeme bis hin zu spezialisierter Software. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf dem Bereich der AI Tools. Während generative KI die Musikproduktion bereits verändert hat, halten nun intelligente Analyse-Tools und automatisierte Lichtsteuerungen Einzug in das Live-Segment. Die CUEPOINT.DJ ermöglicht es den Besuchern, diese Technologien in realen Szenarien zu testen und mit den Entwicklern direkt in den Austausch zu treten.

Mehr als eine Produktschau: Die Vortrags-Areas

Das Herzstück der Messe ist das umfangreiche Bildungsprogramm. In vier dedizierten Vortrags-Areas und auf Demo-Stages vermitteln Branchengrößen praxisnahes Wissen und präsentieren ihre neuen Produkte. Die Themenbereiche sind dabei breit gefächert:

* Business-Skills: Marketing und Branding für Club- und Festival DJs, mobile DJs und Hochzeits-Dienstleister.

* Performance: Fortgeschrittene Mixing-Techniken und kreatives Storytelling im Club-Kontext.

* Technik-Deep-Dive: Akustik-Optimierung für mobile Setups und komplexe Lichtprogrammierung.

* Produktion: Der Weg vom DJ zum Producer im eigenen Studio.

Young DJ Summit: Die Zukunft im Blick

Ein Alleinstellungsmerkmal der CUEPOINT.DJ ist der integrierte Young DJ Summit. Die Branche leidet, wie viele andere Sektoren auch, unter Nachwuchssorgen. Die Messe setzt hier ein deutliches Zeichen und bietet ein spezielles Programm für Minderjährige und junge Talente an. Unter professioneller Anleitung können Jugendliche erste Schritte an professionellem Equipment machen, rechtliche Grundlagen (wie das Urheberrecht) verstehen lernen und erste Kontakte in die Profi-Welt knüpfen. Die Förderung der nächsten Generation ist kein bloßes Rahmenprogramm, sondern ein integraler Bestandteil der Messe-Philosophie.

Networking als Karriereturbo

Neben dem technischen Know-how bleibt die Eventbranche ein Beziehungsgeschäft. Die CUEPOINT.DJ ist explizit als Networking-Event konzipiert. In entspannter Atmosphäre treffen Club-DJs auf Festival-Veranstalter und Technikverleiher auf mobile DJs. Diese Synergien sind essenziell, um in einem kompetitiven Marktumfeld zu bestehen. „Es geht nicht nur darum, den neuesten Fader zu bewegen“, so das Credo der Veranstalter. „Es geht darum, die Menschen zu treffen, die diesen Fader morgen in ihrem Club oder auf ihrem Event sehen wollen.“

Zentrale Lage und professionelle Infrastruktur

Die Wahl des Standorts Bielefeld unterstreicht den Anspruch, eine zentrale Anlaufstelle für die Szene in Deutschland zu sein. Die Stadthalle Bielefeld bietet mit ihrer direkten Anbindung an den Hauptbahnhof und einer modernen Halleninfrastruktur die idealen Bedingungen für ein Fachpublikum, das kurze Wege und professionelle Organisation schätzt.

Tickets für das Branchen-Event sind ab sofort ab 29EUR im Online-Shop erhältlich. Pressevertreter können sich ab sofort über das offizielle Presseportal für eine Akkreditierung registrieren.

Ansprechpartner:

Berufsverband DJ ALLIANZ e.V. Stefan Kietz

Telefon: +49 (0) 63238089080

Mail: messe@cuepoint.dj

Presse: Lutz Scheffler

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email : stefan.kietz@dj-allianz.de

DJ ALLIANZ e.V. – Der Berufsverband für DJs im deutschsprachigen Raum

Wir setzen uns aktiv für die Interessen von DJs aller Genres ein und engagieren uns für die Professionalisierung der Branche. Unser Ziel ist es, faire Arbeitsbedingungen zu fördern, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu verbessern und die Anerkennung des DJ-Berufs nachhaltig zu stärken.

Als starke Gemeinschaft bietet der Berufsverband DJ ALLIANZ e.V. seinen Mitgliedern umfassende Unterstützung – von rechtlicher Beratung über Weiterbildungsangebote (regelmäßige Workshops) bis hin zu einem professionellen Netzwerk, das den Austausch innerhalb der Szene erleichtert. Ob Club-DJ, Mobile-DJ, Radio-DJ oder Producer – die DJ ALLIANZ e.V. gibt der DJ-Community eine gemeinsame Stimme.

Zahlreiche unserer Inhalte und Angebote sind dir bis hierhin bereits öffentlich zugänglich und haben dich im Optimalfall sogar schon mal weiter gebracht und dir geholfen. Sei es ein hilfreiches YouTube Video, der heiße Tipp in der Insta-Story oder gar ein persönliches Treffen auf der Messe. Genau so haben wir uns das auch vorgestellt.

Pressekontakt:

Berufsverband DJ ALLIANZ e.V.

Herr Lutz Scheffler

Auf dem Heisterberge 6

21385 Amelinghausen

fon ..: 01719086519

email : lutz.scheffler@dj-allianz.de

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